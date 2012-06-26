24小时时事新闻(6月27日) 24Hours
6月25日，犹太教正统派人士在耶路撒冷举行集会，抗议一项新的征兵法案。 REUTERS/Baz Ratner
6月25日，阿富汗库纳尔省一军事基地，士兵发射火箭弹。 REUTERS/Lucas Jackson
6月24日，河南洛阳，一名男子坐在一片狼藉的工地上。当地于6月23日傍晚遭遇狂风暴雨袭击，洛阳城区降水量达60毫米，市区内多个路段积水。 REUTERS/Carlf Zhang
6月25日，印控克什米尔斯利那加，当地居民架设梯子试图扑灭苏菲派圣殿的火灾。起火原因目前尚不明确。REUTERS/Danish Ismail
该场大火引发警民冲突，穆斯林示威者向警察投掷石块。 REUTERS/Danish Ismail
哈萨克斯坦巴尔喀什湖，一名男子在湖中垂钓，身后是哈萨克斯坦铜业开采公司厂区。(摄于6月15日) REUTERS/Robin Paxton
6月25日，泰国曼谷，一名流浪者寄居桥下。 REUTERS/Sukree Sukplang
6月23日，印尼坤甸，一只患疟疾等疾病的猩猩接受兽医诊疗。 REUTERS/Amelia William
6月24日，英国伦敦，居民在哈尼克地区泥沼节上狂欢。 REUTERS/Olivia Harris
6月25日，印控克什米尔斯利那加，在一年一度的朝觐期，成千上万的信徒徒步前往海拔3800米的阿马尔纳特洞穴朝拜湿婆神。 REUTERS/Fayaz Kabli
6月25日，波黑小镇默主歌耶，天主教信徒在“圣母显灵地”祈祷。31年前6个青年称在此地见到圣母玛丽亚显灵，此后吸引世界各地的信徒前来朝拜。 REUTERS/Dado Ruvic (BOSNIA AND HERZEGOVINA - Tags: RELIGION SOCIETY)
6月25日，美国总统奥巴马在新罕布什尔州达勒市一所高中发表演讲。 REUTERS/Larry Downing
6月25日，尼泊尔加德满都，示威人群走上街头抗议制宪会议持续处于僵局状态，一名男子在冲突中受伤。 REUTERS/Navesh Chitrakar
6月25日，智利圣地亚哥，一名居民身埋沙中以抗议西班牙恩德萨公司在此地兴建热电厂。 REUTERS/Jose Luis Saavedra
6月25日，美韩军队在首尔西南约170公里的泰安郡外海展开登陆演习，纪念朝鲜战争爆发62周年。REUTERS/Woohae Cho
6月25日，美国佛州布雷登顿海滩，一对父子站在岸边观看热带风暴“黛比”掀起的巨浪。 REUTERS/Brian Blanco