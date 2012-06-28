24小时时事新闻(6月29日) 24Hours

6月27日，印控克什米尔斯利那加，穆斯林信徒向苏菲圣人Sheikh Abdul Qadir Jeelani的遗物致敬。一座距今已有大约200年历史的古老神庙于25日发生火灾，目前没有伤亡报告，这座古庙在印度教教徒心中具有崇高地位，穆斯林也将其视为圣殿。 REUTERS/Danish Ismail