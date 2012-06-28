24小时时事新闻(6月29日) 24Hours
6月27日，欧洲杯半决赛展开首场争夺，西班牙内格雷多(左)与葡萄牙阿尔维斯争夺头球。 REUTERS/Juan Medina
6月27日，香港，一名小学生在教室内休息。中国国家主席胡锦涛将于6月29日至7月1日赴香港出席庆祝香港回归祖国15周年大会，暨香港特别行政区第四届政府就职典礼。 REUTERS/Bobby Yip
摄于5月25日，香港，一棵榕树上的标牌。 REUTERS/Bobby Yip
6月27日，华尔街主要金融机构发布针对社交网络巨头Facebook的评估报告，普遍对该公司前景持谨慎观点。(摄于保加利亚索菲亚) REUTERS/Stoyan Nenov
6月27日，瑞士萨尔嫩，一名赛艇选手在赛后休息。 REUTERS/Denis Balibouse
6月27日，美国佛罗里达州莱夫奥克，I29号公路被洪水淹没。预计热带风暴“黛比”将在未来几天加强成为飓风，向东北方向移动。 REUTERS/Phil Sears
6月27日，北爱尔兰首府贝尔法斯特，英国女王伊丽莎白二世在出席一个慈善活动时，与前爱尔兰共和军高级将领、北爱尔兰地方政府第一副部长麦吉尼斯会面并进行“具有历史意义”的首次握手。 REUTERS/Paul Faith/pool
6月27日，瑞士苏黎世，一名女子泛舟游湖。 REUTERS/Christian Hartmann
6月27日，索马里摩加迪沙，一栋毁于战争的建筑矗立在海滩上。 REUTERS/Goran Tomasevic
6月27日，德国总理默克尔抵达巴黎与法国总统奥朗德举行会晤。 REUTERS/Philippe Wojazer
6月27日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克，车手备战红牛摩托车特技表演赛。 REUTERS/Ilya Naymushin
6月27日，澳大利亚悉尼，一只名为“Munro先生”的企鹅在画布上留下足印。塔隆加野生动物园已留存近4000只动物的足印。 REUTERS/Daniel Munoz
6月27日，印控克什米尔斯利那加，穆斯林信徒向苏菲圣人Sheikh Abdul Qadir Jeelani的遗物致敬。一座距今已有大约200年历史的古老神庙于25日发生火灾，目前没有伤亡报告，这座古庙在印度教教徒心中具有崇高地位，穆斯林也将其视为圣殿。 REUTERS/Danish Ismail
6月27日，美国科罗拉多州斯普林斯，一架直升机洒水灭火。在大风的作用下，科罗拉多州斯普林斯沃尔多峡谷地区的山林大火进一步蔓延，令当地32,000名居民紧急撤离。 REUTERS/Rick Wilking
6月27日，土耳其总理埃尔多在航空航天工业中心试乘教练机“Hurkus”。 REUTERS/Umit Bektas
6月27日，阿富汗佩赫，一名美军士兵在掩体内休息。 REUTERS/Lucas Jackson
6月27日，玻利维亚拉巴斯，防暴警察在街头警戒。当地土著人举行集会抗议一条规划中的高速公路穿过国家公园。 REUTERS/Gaston Brito