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24小时时事新闻(5月3日) 24hours

2012年 5月 3日 星期四

中国外交部发言人刘为民表示，山东省沂南县人陈光诚于4月下旬进入美国驻华使馆停留六天后自行离开；并指出，美国驻华使馆以非正常方式将陈光诚带入使馆，中方对此强烈不满。(摄于2012年5月2日，香港，资料照片) REUTERS/Bobby Yip

2012年 5月 3日 星期四
中国外交部发言人刘为民表示，山东省沂南县人陈光诚于4月下旬进入美国驻华使馆停留六天后自行离开；并指出，美国驻华使馆以非正常方式将陈光诚带入使馆，中方对此强烈不满。(摄于2012年5月2日，香港，资料照片) REUTERS/Bobby Yip
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作者
PHILIPPE WOJAZER
2012年 5月 2日 星期三

5月1日，法国巴黎，争取连任的法国人民运动联盟总统候选人萨科齐在竞选集会上向支持者挥手。萨科齐表示，他将致力于建立在工作价值基础上的法国新社会模式。 REUTERS/Philippe Wojazer

2012年 5月 2日 星期三
5月1日，法国巴黎，争取连任的法国人民运动联盟总统候选人萨科齐在竞选集会上向支持者挥手。萨科齐表示，他将致力于建立在工作价值基础上的法国新社会模式。 REUTERS/Philippe Wojazer
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作者
KEVIN LAMARQUE
2012年 5月 2日 星期三

5月2日，阿富汗喀布尔，美国总统奥巴马在巴格拉姆空军基地向士兵挥手。奥巴马在击毙基地组织头目本•拉登一周年之际突然访问阿富汗，正式承诺美国将结束阿富汗战争。 REUTERS/Kevin Lamarque

2012年 5月 2日 星期三
5月2日，阿富汗喀布尔，美国总统奥巴马在巴格拉姆空军基地向士兵挥手。奥巴马在击毙基地组织头目本•拉登一周年之际突然访问阿富汗，正式承诺美国将结束阿富汗战争。 REUTERS/Kevin Lamarque
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作者
NACHO DOCE
2012年 5月 2日 星期三

5月1日，巴西圣保罗，庞克少年在五一劳动节示威活动间隙打电话。 REUTERS/Nacho Doce

2012年 5月 2日 星期三
5月1日，巴西圣保罗，庞克少年在五一劳动节示威活动间隙打电话。 REUTERS/Nacho Doce
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作者
DENIS SINYAKOV
2012年 5月 2日 星期三

5月1日，俄罗斯莫斯科，一名俄罗斯妇女拿着列宁与斯大林的画像，参加国际劳动节庆祝集会。 REUTERS/Denis Sinyakov

2012年 5月 2日 星期三
5月1日，俄罗斯莫斯科，一名俄罗斯妇女拿着列宁与斯大林的画像，参加国际劳动节庆祝集会。 REUTERS/Denis Sinyakov
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作者
AKINTUNDE AKINLEYE
2012年 5月 2日 星期三

5月1日，尼日利亚经济首都拉各斯，一个孩子在国际劳动节庆祝活动结束后坐在椅子上。 REUTERS/Akintunde Akinleye

2012年 5月 2日 星期三
5月1日，尼日利亚经济首都拉各斯，一个孩子在国际劳动节庆祝活动结束后坐在椅子上。 REUTERS/Akintunde Akinleye
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作者
STRINGER
2012年 5月 2日 星期三

5月1日，玻利维亚拉巴斯，一名矿工在国际劳动节庆祝游行中开车经过列队警察。玻利维亚总统莫拉莱斯当日与上千民众一同在拉巴斯参加游行活动，庆祝“五一”国际劳动节。 REUTERS/David Mercado

2012年 5月 2日 星期三
5月1日，玻利维亚拉巴斯，一名矿工在国际劳动节庆祝游行中开车经过列队警察。玻利维亚总统莫拉莱斯当日与上千民众一同在拉巴斯参加游行活动，庆祝“五一”国际劳动节。 REUTERS/David Mercado
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作者
ADREES LATIF
2012年 5月 2日 星期三

5月1日，美国纽约，警察逮捕“占领华尔街”示威者。美国数百名“占领华尔街”运动的抗议者在纽约市举行大规模游行集会，要求改善工作条件。这次游行集会是“占领华尔街”运动抗议者今年以来组织的规模最大的活动。 REUTERS/Adrees Latif

2012年 5月 2日 星期三
5月1日，美国纽约，警察逮捕“占领华尔街”示威者。美国数百名“占领华尔街”运动的抗议者在纽约市举行大规模游行集会，要求改善工作条件。这次游行集会是“占领华尔街”运动抗议者今年以来组织的规模最大的活动。 REUTERS/Adrees Latif
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作者
ALLISON JOYCE
2012年 5月 2日 星期三

“占领华尔街”示威者在国际劳动节示威活动间隙休息。 REUTERS/Allison Joyce

2012年 5月 2日 星期三
“占领华尔街”示威者在国际劳动节示威活动间隙休息。 REUTERS/Allison Joyce
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作者
UTPAL BARUAH
2012年 5月 2日 星期三

5月1日，印度阿萨姆邦杜布日，人们观看救援人员在布拉马普特拉河中搜救幸存者。一艘载有300名游客的超载渡轮在阿萨姆邦水流湍急的布拉马普特拉河沉没，至少有103人淹死。 REUTERS/Utpal Baruah

2012年 5月 2日 星期三
5月1日，印度阿萨姆邦杜布日，人们观看救援人员在布拉马普特拉河中搜救幸存者。一艘载有300名游客的超载渡轮在阿萨姆邦水流湍急的布拉马普特拉河沉没，至少有103人淹死。 REUTERS/Utpal Baruah
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作者
Soe Zeya Tun
2012年 5月 2日 星期三

5月2日，缅甸内比都，反对派全国民主联盟领导人昂山素季首次参加议会会议，并宣誓就职。 REUTERS/Soe Zeya Tun

2012年 5月 2日 星期三
5月2日，缅甸内比都，反对派全国民主联盟领导人昂山素季首次参加议会会议，并宣誓就职。 REUTERS/Soe Zeya Tun
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作者
CHINA DAILY
2012年 5月 2日 星期三

4月30日，广西南宁，人们在水上乐园中嬉戏。 REUTERS/China Daily

2012年 5月 2日 星期三
4月30日，广西南宁，人们在水上乐园中嬉戏。 REUTERS/China Daily
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作者
MOHAMAD TOROKMAN
2012年 5月 2日 星期三

5月1日，约旦河西岸拉马拉，巴勒斯坦示威者在冲突中遭警察喷撒辣椒。 REUTERS/Mohamad Torokman

2012年 5月 2日 星期三
5月1日，约旦河西岸拉马拉，巴勒斯坦示威者在冲突中遭警察喷撒辣椒。 REUTERS/Mohamad Torokman
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作者
FEISAL OMAR
2012年 5月 2日 星期三

5月1日，索马里摩加迪沙，伊斯兰学校小学生阅读古兰经。 REUTERS/Feisal Omar

2012年 5月 2日 星期三
5月1日，索马里摩加迪沙，伊斯兰学校小学生阅读古兰经。 REUTERS/Feisal Omar
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作者
JACKY CHEN
2012年 5月 2日 星期三

5月1日，朝鲜黄金坪，站岗的士兵。多位驻联合国外交官员当日表示，由于朝鲜近期发射火箭，美国、欧盟、韩国和日本向联合国安理会制裁委员会提交了一份大约涉及40家朝鲜企业的备选黑名单。 REUTERS/Jacky Chen

2012年 5月 2日 星期三
5月1日，朝鲜黄金坪，站岗的士兵。多位驻联合国外交官员当日表示，由于朝鲜近期发射火箭，美国、欧盟、韩国和日本向联合国安理会制裁委员会提交了一份大约涉及40家朝鲜企业的备选黑名单。 REUTERS/Jacky Chen
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作者
HAMAD I MOHAMMED
2012年 5月 2日 星期三

5月1日，巴林麦纳麦，反政府示威者躲避防暴警察投掷的噪音炸弹。 REUTERS/Hamad I Mohammed

2012年 5月 2日 星期三
5月1日，巴林麦纳麦，反政府示威者躲避防暴警察投掷的噪音炸弹。 REUTERS/Hamad I Mohammed
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作者
CHINA DAILY
2012年 5月 2日 星期三

5月1日，陕西西安城墙南门瓮城内，130对新人身着汉服，举行一场礼仪繁复的汉式集体婚礼。该婚礼也是中国目前规模最大的汉式集体婚礼。 REUTERS/China Daily

2012年 5月 2日 星期三
5月1日，陕西西安城墙南门瓮城内，130对新人身着汉服，举行一场礼仪繁复的汉式集体婚礼。该婚礼也是中国目前规模最大的汉式集体婚礼。 REUTERS/China Daily
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