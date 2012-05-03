24小时时事新闻(5月4日) 24hours
5月2日，埃及开罗，人们救助一名在冲突中受伤的示威者。当天凌晨发生在国防部前的示威冲突目前已造成数十人受伤。 REUTERS/Asmaa Waguih
5月2日，苏丹南科尔多凡省努巴山区，苏丹人民解放军－北方局士兵手拿武器。苏丹人民解放军－北方局活动在南科尔多凡州、青尼罗河州和努巴山区。 REUTERS/Goran Tomasevic
5月2日，梵蒂冈，一名修女在圣彼得广场拍摄教皇本笃十六世。 REUTERS/Max Rossi
5月2日，缅甸内比都，反对派全国民主联盟领导人昂山素季在议会上准备宣誓。 REUTETS/Soe Zeya Tun
5月2日，国际女子曲棍球邀请赛在英国伦敦滨河竞技场举行，人们观看韩国与英国队的比赛。 REUTERS/Eddie Keogh
5月2日，约旦河西岸城市拉马拉，巴勒斯坦示威者在冲突中向以色列军方投掷石块。REUTERS/Mohamad Torokman
5月2日，澳大利亚悉尼，一名教练与学员在街道灯光下练习拳击。 REUTERS/Tim Wimborne
5月1日，美国奥克兰，一名“占领华尔街”抗议者在示威活动期间在墙上涂写。 REUTERS/Stephen Lam
5月2日，印度孟买，一个孩子在冒烟的垃圾堆附近玩耍。 REUTERS/Vivek Prakash
5月1日，爱尔兰多尼戈尔小岛Inishfree，艺术家及诗人皮尔彻(Barry Edgar Pilcher)吹奏萨克斯管。现年69岁的皮尔彻是小岛Inishfree上的唯一居民，已在岛上生活了20年，每周会离岛去采购生活用品。 REUTERS/Cathal McNaughton
5月2日，巴西玛瑙斯，一辆待售汽车淹没在上涨的里奥内格罗河水中。里奥内格罗河已接近2009年的历史上最大水位29.3米。 REUTERS/Bruno Kelly
中国外交部发言人刘为民表示，山东省沂南县人陈光诚于4月下旬进入美国驻华使馆停留六天后自行离开；并指出，美国驻华使馆以非正常方式将陈光诚带入使馆，中方对此强烈不满。(摄于2012年5月2日，香港，资料照片) REUTERS/Bobby Yip
5月2日，希腊塞萨洛尼基，支持者挥舞国旗，参加保守党领导人萨马拉斯(Antonis Samaras)的竞选集会。希腊将于5月6日提前举行议会选举。 REUTERS/Grigoris Siamidis
5月2日，法国巴黎附近La Plaine Saint-Denis，法国总统候选人萨科齐和奥朗德举行电视辩论。目前民调的结果，萨科齐落后奥朗德近8到10个百分点，差距比较大。 REUTERS/Patrick Kovarik/Pool
5月2日，尼加拉瓜马那瓜，一名仪仗队士兵在桑迪诺民族解放阵线领导人托马斯·博尔赫(Tomas Borge)的葬礼上手拿鲜花。 REUTERS/Oswaldo Rivas
5月2日，巴西巴伊亚州Bomfim de Feira，一名居民搬运着从几乎干涸的井里收集的水。巴西东北部地区面临着过去30年来最严重的干旱，有500个城镇受到影响。 REUTERS/Ricardo Moraes