24小时时事新闻(5月8日) 24Hours

5月6日，尼泊尔卡斯基，一名女子痛哭其丈夫在洪水中被冲走。位于喜马拉雅山脉中段尼泊尔境内的安纳布尔纳山脉发生大规模雪崩，引发流经尼西部卡斯基地区的塞蒂河泛滥，造成包括3名外籍游客在内的至少17人遇难、数十人失踪。安纳布尔more

5月6日，尼泊尔卡斯基，一名女子痛哭其丈夫在洪水中被冲走。位于喜马拉雅山脉中段尼泊尔境内的安纳布尔纳山脉发生大规模雪崩，引发流经尼西部卡斯基地区的塞蒂河泛滥，造成包括3名外籍游客在内的至少17人遇难、数十人失踪。安纳布尔纳山脉主峰安纳布尔纳峰为世界第十高峰。 REUTERS/Navesh Chitrakar

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