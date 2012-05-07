24小时时事新闻(5月8日) 24Hours
5月6日，法国图勒，社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)与伴侣特里维勒(Valerie Trierweiler)乘车离开投票站。奥朗德在当日总统大选中以较大优势赢得胜利，使得中左翼政党在野10年后重新执more
5月7日，巴黎，支持者们在巴士底广场庆祝奥朗德当选为总统。 REUTERS/Pascal Rossignol
F4月18日，海南三亚凤凰岛，渔民们经过一处拆迁的老楼。中国政府推进海南国际旅游岛建设的计划推动当地经济大幅增长，但同时贫富差距在扩大。 REUTERS/China Daily
5月6日，尼泊尔卡斯基，一名女子痛哭其丈夫在洪水中被冲走。位于喜马拉雅山脉中段尼泊尔境内的安纳布尔纳山脉发生大规模雪崩，引发流经尼西部卡斯基地区的塞蒂河泛滥，造成包括3名外籍游客在内的至少17人遇难、数十人失踪。安纳布尔more
5月6日，亚美尼亚埃里温，人们在投票站为议会选举投票。亚美尼亚新一届议会选举当日开始举行，8个政党和一个政党联盟将角逐议会90个议席。 REUTERS/Nazik Armenakian
5月5日，奥地利蒂罗尔州，人们观看建筑师的创意作品“颠倒房屋”。这栋房子的内部设施及停车位都是倒立的，旨在吸引游客。 REUTERS/Dominic Ebenbichler
5月6日，俄罗斯莫斯科，防暴警察逮捕一名示威者。至少2万名民众当日上街游行反对普京，并爆发冲突，警方拘捕400多名示威者，包括多名反对派领袖，另外有12名警员受伤。 REUTERS/Mikhail Voskresenskmore
5月6日，希腊雅典，希腊极端右翼政党“金色黎明党”领袖米哈罗里亚可斯(Nikolaos Mihaloliakos)(中)参加记者招待会。希腊反紧缩各党当日在国会大选告捷，极右的金色黎明党更一尝空前胜利滋味，承诺赶跑非法移more
5月6日，美国丹佛，掘金前锋艾尔·哈灵顿(Al Harrington)因鼻子骨折戴面具上场打比赛。 REUTERS/Rick Wilking
5月6日，印度兰契，人们在湿婆帕瓦蒂神庙举行祈雨仪式。 REUTERS/Rajesh Kumar
5月6日，白俄罗斯明斯克西部小村Goroshki，人们站在装甲车上观看军事爱好者重现二战场景。白俄罗斯于5月9日庆祝苏联二战时期对德作战胜利67周年。 REUTERS/Vladimir Nikolsky
5月6日，埃及开罗，一名示威者在“人民议会”外面参加抗议活动，表达对埃及武装部队最高委员会的不满。 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
5月6日，日本东京北部筑波，一处遭龙卷风毁坏的住宅区。日本关东地区茨城县筑波市及枥木县真冈市等地遭受龙卷风及雷电突袭，此次灾害天气已造成1名男性中学生死亡，超过50人受伤。至少490栋建筑在暴风中受损，不少住宅屋顶被刮掉more
5月6日，印度加尔各答，美国国务卿希拉里(左)在反人口贩运活动中观看一个孩子表演空手道。 REUTERS/Shannon Stapleton
5月6日，巴西里约热内卢，耶稣像上空的“超级月亮”美景。 REUTERS/Ricardo Moraes