24小时时事新闻(5月10日) 24hours
5月8日，南非开普敦，长时间曝光拍摄的城市雾景。 REUTERS/Mike Hutchings
5月8日，尼泊尔加德满都，一个女孩痛哭警察要拆除她们的非法住宅。 REUTERS/Bikash Dware
5月7日，湖北武汉，一名工人粉刷民间发明家张五一制造的潜艇。张五一曾是下岗工人，热衷于自造潜艇，目前已制作了六个潜艇。 REUTERS/Stringer
5月8日，特别行动展览及会议在约旦安曼举行，中国军官查看美国阿雷斯防务公司生产的步枪。 REUTERS/Ali Jarekji
5月8日，法国政府在首都巴黎举行纪念二战结束67周年活动，萨科齐和奥朗德分别以现任总统和当选总统的身份同时出席纪念仪式。 REUTERS/Charles Platiau
5月8日，利比亚扎维亚镇，五名男子因策划恐怖主义活动的罪名在法庭接受审判。其中一些人已承认在去年的冲突中曾为前领导人卡扎菲效忠战斗。 REUTERS/Ismail Zitouny
5月8日，阿富汗喀布尔，一名男子在电子商店内购物。 REUTERS/Danish Siddiqui
5月8日，阿尔及利亚塞蒂夫，当地舞蹈团表演，纪念阿尔及利亚独立战争。 REUTERS/Louafi Larbi
5月8日，日本东京，即将接任社长一职的东京电力公司常务广濑直己(Naomi Hirose)出席新闻发布会。广濑直己表示将扎实做好对福岛居民的赔偿工作，继续做好福岛第一核电站的废炉工作，同时努力确保电力的供给，此外，东电的more
5月2日，奥地利维也纳施韦夏特，(由左至右)乒乓球选手陈卫星、李嫱冰、加尔达(Robert Gardos)、施拉格(Werner Schlager)参加训练，备战伦敦奥运会。 REUTERS/Leonhard Foegemore
5月5日，叙利亚霍姆斯附近的崔萨尔镇，自由叙利亚军士兵在街道上巡逻。联合国和阿盟特使安南、国际红十字会和阿盟警告称，叙利亚危机正朝内战方向恶化。 REUTERS/Stringer
5月8日，英国英格兰东南部Basildon，英国首相卡梅伦(David Cameron)与副首相尼克·克莱格(Nick Clegg)参观一个拖拉机工厂时发表讲话。 REUTERS/Suzanne Plunkett
5月7日，美国芝加哥，由艺术家Seward Johnson创作的8米高玛丽莲梦露雕像被拆除。此雕像的设计灵感来自于梦露在其1955年拍摄的电影《七年之痒》中的经典画面。 REUTERS/Jim Young
5月7日，以色列南部地区Tzeelim，一名士兵在演习中开火。 REUTERS/Amir Cohen
5月8日，缅甸仰光，支持者准备向全国民主联盟党领导人昂山素季敬献鲜花。昂山素季出席民盟Lanmadaw Township分支开幕仪式。 REUTERS/Soe Zeya Tun
5月8日，俄罗斯莫斯科，俄罗斯国家杜马(议会下院)在非例行全体会议上批准了总统普京对梅德韦杰夫出任新一届政府总理的提名。 REUTERS/Maxim Shemetov