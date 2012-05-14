24小时时事新闻(5月15日) 24Hours

5月13日，美国马萨诸塞州沃尔瑟姆，女子们在庆祝蒸汽朋克的活动中站在一名自称“人类地板”的表演者身上。蒸汽朋克的作品往往依靠新某种假设的技术，如通过新能源、新机械、新材料、新交通工具等方式，展现一个平行于19世纪西方世界的架空世界观，努力营造它的虚构和怀旧等特点。 REUTERS/Jessica Rinaldi