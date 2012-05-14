24小时时事新闻(5月15日) 24Hours
5月13日，新疆阿克苏，一名维吾尔族男子躺在房屋拆迁废墟中的沙发上。据国家统计局公布的数据，今年4月份的房地产投资增速已降至个位数，国房景气指数录得95.62，比上月回落1.3个点，这已是这个指数连续第11个月下降。 REUTERS/Stringer
5月13日，美国2012奥运代表队媒体高峰会议在达拉斯举行，击剑选手玛斯亚莱斯(Fencer Alexander Massialas)摆姿势拍照。 REUTERS/Lucas Jackson
5月13日，乌克兰克莱旺镇，一个女孩行走在“爱的隧道”中。“爱的隧道”位于克莱旺镇附近，是一段长约3公里的铁路，其四周由树木及绿色藤蔓围绕而成，绿色植物构建成了拱形结构，将整条铁路包裹起来，形成一条绿色的通道。 REUTERS/Gleb Granich
5月13日，黎巴嫩的黎波里巴布泰班尼区，一名穆斯林逊尼派武装人员在冲突中开火。黎巴嫩北部城市的黎波里的一些穆斯林逊尼派和阿拉维派武装人员当日凌晨发生冲突，造成至少3人死亡，多人受伤。 REUTERS/Stringer
5月13日，阿富汗喀布尔，一名男子在咖啡馆内吸水烟。 REUTERS/Danish Siddiqui
5月13日，美国马萨诸塞州沃尔瑟姆，女子们在庆祝蒸汽朋克的活动中站在一名自称“人类地板”的表演者身上。蒸汽朋克的作品往往依靠新某种假设的技术，如通过新能源、新机械、新材料、新交通工具等方式，展现一个平行于19世纪西方世界的架空世界观，努力营造它的虚构和怀旧等特点。 REUTERS/Jessica Rinaldi
5月12日，葡萄牙天主教朝圣地法蒂玛，小信徒在朝圣中用膝盖行走。数以千计的信徒向圣母朝圣，以庆祝1917年圣母玛利亚在法蒂玛第一次显现给三个牧羊的孩童。 REUTERS/Rafael Marchante
5月13日，墨西哥蒙特雷，人们在纪念活动中用受害者的鞋子组成数字“49”。蒙特雷附近的一处高速公路上，13日发现疑似遭到毒贩杀害的49具遭肢解断头尸体，这是墨西哥近年来最残酷的暴行之一。 REUTERS/Daniel Becerril
5月13日，德国柏林，一名运动员为德国游泳锦标赛决赛做准备活动。 REUTERS/Tobias Schwarz
5月13日，缅甸仰光河岸，一名工人抱着孩子站在批发市场内的香蕉附近。 REUTERS/Soe Zeya Tun
5月13日，印尼萨拉山顶，士兵们搜救失事“苏霍伊超级100”型支线客机的幸存者。一架俄罗斯制“苏霍伊超级100”型支线客机9日在演示飞行中失踪，被证实撞上茂物山区的萨拉火山顶部附近后坠毁。 REUTERS/Beawiharta
4月20日，印度加尔各答，一名贫民窟居民在水中洗衣服。 REUTERS/Rupak De Chowdhuri
5月13日，德国多特蒙德，球迷们庆祝多特蒙德队打败拜仁慕尼黑队，夺得德国杯冠军。 REUTERS/Thomas Bohlen
5月12日，马耳他时装设计师大奖在塔乔利举行，一名模特展示发型设计师Annalise Azzopardi的作品。 REUTERS/Darrin Zammit Lupi
5月13日，缅甸仰光，人们在仰光河岸锻炼身体。 REUTERS/Soe Zeya Tun
5月12日，美国洛杉矶，掘金队中锋贾维尔·麦基(JaVale McGee)在与湖人队的比赛中被撞倒在地。 REUTERS/Lucy Nicholson