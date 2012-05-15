24小时时事新闻(5月16日) 24hours

5月14日，尼泊尔加德满都，军方人员搬运搜索到的失事飞机遇难者尸体。尼泊尔一架国内包机当日在西北部山区坠毁。军方确认，这架载有21人的客机坠毁事故造成15人遇难，6人获救。初步判断坠机原因是飞机技术故障。 REUTERSmore