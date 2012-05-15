24小时时事新闻(5月16日) 24hours
5月14日，黎巴嫩的黎波里巴布泰班尼区，一名穆斯林逊尼派武装人员在冲突中开火。的黎波里穆斯林逊尼派和阿拉维派武装人员之间的武装冲突当日又造成至少2人死亡，19人受伤。 REUTERS/Stringer
5月14日，美国纽约，纹身爱好者戴夫·赫班(Dave Hurban)将四枚磁铁植入自己的手腕中，用来吸住iPod Nano，以方便携带。 REUTERS/Keith Bedford
5月14日，英国伦敦，工作人员展示最新完成的英国女王伊丽莎白二世蜡像。女王伊丽莎白二世蜡像当日在杜莎夫人蜡像馆面世，庆祝女王登基60周年。这座蜡像是以伊丽莎白二世女王为形象的第23座蜡像。 REUTERS/Suzannemore
5月14日，德国科隆，英国演员萨莎·拜伦·科恩(Sacha Baron Cohen)在主演的喜剧片《独裁者》预展开始前发表讲话。 REUTERS/Wolfgang Rattay
5月14日，尼泊尔加德满都，军方人员搬运搜索到的失事飞机遇难者尸体。尼泊尔一架国内包机当日在西北部山区坠毁。军方确认，这架载有21人的客机坠毁事故造成15人遇难，6人获救。初步判断坠机原因是飞机技术故障。 REUTERSmore
5月14日，索马里摩加迪沙，一名警察与妻子举行婚礼。REUTERS/Feisal Omar
5月14日，巴基斯坦卡拉奇，一名木匠在造船厂内工作。 REUTERS/Akhtar Soomro
5月14日，波黑萨拉热窝，一名男子在大雪天中撑伞行走。 REUTERS/Dado Ruvic
5月14日，印度新德里，一个缅甸小孩坐在简易帐篷内。大约2,500名缅甸难民在新德里机场附近搭建营地，要求持有难民身份，以期获得更好的生活设施。 REUTERS/Adnan Abidi
5月14日，古巴哈瓦那双年展，一名男子站在El Malecon海滩大道上观看艺术双年展上的一幅展品。本届哈瓦那双年展有来自43个国家的180位艺术家的作品参展。 REUTERS/Desmond Boylan
5月14日，西班牙马德里，人们在太阳门广场参加抗议活动。西班牙数万民众近日走上街头，举行“愤怒大游行”，抗议政府“劫贫济富”的财政紧缩政策，对生活水平每况愈下表示强烈不满。 REUTERS/Susana Vera
5月14日，美国纽约，总统奥巴马在巴纳德学院的毕业典礼上发布演说。奥巴马突出强调女性平等权，鼓励女生重视避孕堕胎等有关自身健康的权利，提倡女性争取政治生活中、工作环境里拥有与男性平等的待遇。 REUTERS/Larry more
5月14日，也门萨那，一名后背涂有叙利亚反对派旗帜的青年男子，参加抗议叙利亚前总统萨利赫的活动。 REUTERS/Khaled Abdullah
5月14日，约旦河西岸城市伯利恒，孩子们拿着自制的、涂有巴勒斯坦旗帜颜色的风筝。今年5月15日是巴勒斯坦第64个“灾难日”。1948年5月14日，以色列宣布建国。次日，阿拉伯国家同以色列爆发了第一次中东战争，大批巴勒斯坦more
5月14日，苏丹喀土穆机场，南苏丹人等待乘飞机回国。国际移民组织表示，一万多名滞留苏丹境内的南苏丹人将在几天内乘飞机回国。约万名南苏丹人滞留苏丹，主要集中在首都喀土穆以南大约300公里的库斯提，其中不少人住在临时避难所。more
5月14日，英国伦敦，唱诗班歌手在邓普顿奖颁奖礼结束后离开圣保罗大教堂。 REUTERS/Stefan Wermuth
下一个
千奇百怪的餐厅 Weird Restaurants
(Reuters) -搜罗世界各地奇特的餐厅。没有想不到，只有吃不到。
西班牙愤怒大游行 Spain Protest
(Reuters) -2012年5月12日，至少10万名对经济前景和政府处理国际金融危机的方式感到不满的西班牙人在各地举行示威活动，纪念“愤怒者”抗议运动一周年。
24小时时事新闻(5月15日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
中菲黄岩岛对峙事件 Huangyan Island
(Reuters) -菲律宾派遣战舰检查在黄岩岛的中国渔船，引发中国派出四艘海监船赶赴这一海域，由此引发的黄岩岛对峙事件已经持续了一个多月。
精选图集
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
President Trump's first 50 days
Scenes from the first weeks of the Trump administration.
Mourning girls burned to death in Guatemala shelter
Guatemala mourns after at least 37 girls burned to death under lock and key in an overcrowded shelter for abused teens.
Celebrity style: Kristen Stewart
The fashion and style of actress Kristen Stewart.
Islamic State preserves artifacts in tunnel
Islamic State militants carefully excavated ancient artifacts under Mosul's Mosque of Jonah and then preserved them in tunnels, a local archaeologist said, in sharp contrast to their public desecration of antiquities.
Britain's next top dog
Dogs from around the world compete in Britain's famed Crufts Dog Show.
South Korean president impeached
South Korea's Constitutional Court removes President Park Geun-hye from office over a graft scandal.
Six years after Fukushima
On March 11, 2011, a 9.0 magnitude earthquake set off a massive tsunami and meltdowns at the Fukushima Dai-Ichi nuclear plant, killing more than 15,000 people and devastating the northeastern coast of Japan.
Hungary's 'border hunters' target migrants
Hungary's new "border hunter" force aims to help police and army units keep out migrants, part of a security clampdown that has raised human rights concerns.