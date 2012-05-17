24小时时事新闻(5月18日) 24Hours

5月15日，美国密苏里州乔普林，孩子们站在曾遭龙卷风袭击的房屋废墟处。2011年5月22日，乔普林市遭遇大型龙卷风袭击，有161人遇难，约7,500幢住房与500座其他建筑遭摧毁，但该市目前重建工作进行顺利，地方经济也在逐渐复苏。 REUTERS/Eric Thayer