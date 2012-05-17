24小时时事新闻(5月18日) 24Hours
5月16日，缅甸仰光Danyingone火车站，一个女孩捡拾垃圾期间逗弄弟弟。 REUTERS/Damir Sagolj
5月16日，德国法兰克福，警察在清扫“占领欧洲央行”阵营期间，逮捕身泼油漆的示威者。数名营地示威者反对清场运动，并用油漆袭击警察。营地设在欧洲央行周围的安全区域，但是由于抗议活动可能带来骚乱，营地将被暂时清场。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
3月13日，利比亚的黎波里西部兹利坦，一名学生背诵古兰经。 REUTERS/Anis Mili
5月16日，巴林麦纳麦西部塞纳比斯村，一名反政府示威者手拿石块。人们参加抗议活动，要求警察释放人权活动人士纳贝尔·拉加伯(Nabeel Rajab)和卡瓦贾(Zainab Al Khawaja)。 REUTERS/Hamad I Mohammed
5月16日，英国布里斯托尔，一个废弃的临时围墙上绘有英国女王伊莉莎白的图像。 REUTERS/Toby Melville
5月16日，巴基斯坦卡拉奇，一名男子清洁北约运油车。巴基斯坦总理吉拉尼当日在联邦内阁会议上表示，考虑到国家的战略利益，巴政府可能会重新开通北约经巴基斯坦境内的运输补给线。 REUTERS/Athar Hussain
5月16日，尼日利亚三角州区域哈科特港，埃库拉马河流沿岸的非法炼油厂俯瞰图。尼日利亚拥有非洲最大规模石油和天然气工业，但非法炼油者们穿刺管道盗油，每年给尼日利亚和外国石油公司带来数百万美元损失。 REUTERS/Akintunde Akinleye
5月16日，危地马拉首都危地马拉城，市公墓顶部聚集着众多秃鹫。 REUTERS/Jorge Dan Lopez
5月16日，法国戛纳，英国演员萨莎·拜伦·科恩(Sacha Baron Cohen)坐在骆驼上为其主演的喜剧片《独裁者》拍照。 REUTERS/Jean-Paul Pelissier
5月15日，美国密苏里州乔普林，孩子们站在曾遭龙卷风袭击的房屋废墟处。2011年5月22日，乔普林市遭遇大型龙卷风袭击，有161人遇难，约7,500幢住房与500座其他建筑遭摧毁，但该市目前重建工作进行顺利，地方经济也在逐渐复苏。 REUTERS/Eric Thayer
5月16日，在戛纳国际电影节上，《月亮升起之王国》(Moonrise Kingdom)主演布鲁斯·威利斯(Bruce Willis)亮相红毯。由韦斯·安德森导演的《月亮升起之王国》为本届戛纳电影节的开幕影片。 REUTERS/Eric Gaillard
5月16日，耶路撒冷，一名女子经过以色列艺术家犹大·布朗(右)创作的行为艺术“白色士兵”。 REUTERS/Baz Ratner
5月16日，山西太原，一名省跳水队队员在训练间隙躺在海绵堆中休息。 REUTERS/Stringer
5月9日，美国缅因州波特兰，一名渔民抄网捕捉幼鳗。幼鳗是细小的，透明的鳗鲡，它们出生于马尾藻海，幼时游到淡水湖泊和池塘里，长成成鱼后会返回大海。 REUTERS/Joel Page
5月16日，梵蒂冈，教皇本笃十六世抚摸一个哭啼的孩子。 REUTERS/Giampiero Sposito
5月16日，西班牙马德里证券交易所，一名交易员捂着脸部。欧洲股市当日下跌，交投震荡，因投资人担心欧元区稳定，缺乏买入风险资产的信心。 REUTERS/Sergio Perez