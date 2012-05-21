24小时时事新闻(5月22日) 24hours
5月20日，乌克兰基辅，“乌克兰同性恋论坛”的领导人Svyatoslav Sheremet(左下)在宣布取消同性恋大游行的记者会后，遭几名身份未明的人暴打。 REUTERS/Anatolii Stepanov
5月21日，日本东京，小学生们戴着眼镜躺在草坪上观看日环食。日环食是日食的一种，由于月球在太阳和地球之间，但是距离地球较远，在月球运行至太阳与地球之间并在一条直线上时发生。 REUTERS/Issei Kato
5月20日，耶路撒冷老城，以色列艺术家们在庆祝耶路撒冷日的游行期间休息。根据犹太历法，5月20日是以色列的第45个耶路撒冷日。约5万名以色列人当日举行大游行，庆祝以色列自1967年第三次中东战争之后，占领整个耶路撒冷。 more
5月17日，南非北开普省，国际射电天文望远镜观测项目“平方千米阵”的长期曝光照片。平方千米阵(SKA)是计划中的下一代巨型射电望远镜阵，将由上千台天线组成，有效接收面积可以达到大约1平方千米，灵敏度将比目前世界上最大的射more
5月20日，意大利Finale Emilia，在地震中遭到破坏的一栋老塔楼。当日凌晨，意大利艾米里亚-罗马涅大区发生6级地震，已造成至少7人死亡，多栋建筑被毁，约3,000位居民被紧急疏散，整个意大利北方均有震感，当地一more
5月20日，在戛纳国际电影节上，男星皮特·达赫迪(Pete Doherty)出席其主演的影片《世纪儿的忏悔》(Confession of a Child of the Century)发布会。 REUTERS/Eric more
歌手谢丽尔·科尔(Cheryl Cole)亮相电影《爱》(Amour)红毯秀。 REUTERS/Eric Gaillard
5月20日，2012年北约峰会在美国芝加哥开幕，有60个国家和组织的代表与会，主要议题是磋商阿富汗局势。 REUTERS/Jim Young
美国总统奥巴马等北约峰会的与会国家领导人准备大合照。 REUTERS/Andrew Winning
数千名反战示威者在北约峰会举办地美国芝加哥市中心举行大规模抗议活动，警察们试图将抗议者们驱散REUTERS/Adrees Latif
警察朝反战抗议者们大喊，试图控制局面。 REUTERS/Andrew Kelly
一名反战示威者购买地铁票。REUTERS/Andrew Kelly
5月19日，奥地利维也纳，美国模特莉迪亚·赫斯特(Lydia Hearst)出席“生命舞会”艾滋病慈善时尚秀。 REUTERS/Lisi Niesner
5月20日，巴西田径大奖赛在里约热内卢举行，一名选手参加撑杆跳比赛。 REUTERS/Ricardo Moraes
5月20日，加拿大福克兰，一名选手参加第94届福克兰牛仔节。 REUTERS/Andy Clark
5月20日，叙利亚大马士革郊区杜马镇，一名士兵躲避爆炸的炸弹。联合国官员和新闻记者在大马士革郊区的杜马区巡视时，一枚路边炸弹在附近爆炸。爆炸发生在距离这些人大约150米的地方，没有伤及任何人 REUTERS/Khaledmore