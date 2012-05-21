24小时时事新闻(5月22日) 24hours

5月21日，日本东京，小学生们戴着眼镜躺在草坪上观看日环食。日环食是日食的一种，由于月球在太阳和地球之间，但是距离地球较远，在月球运行至太阳与地球之间并在一条直线上时发生。 REUTERS/Issei Kato