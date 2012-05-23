24小时时事新闻(5月24日) 24Hours
5月22日，美国纽约，中国失明维权人士陈光诚呆在纽约市公园休息。陈光诚5月19日抵达美国，将在纽约大学法学院作为访问学者进修课程。 REUTERS/Andrew Burton
陈光诚从公园返回寓所。REUTERS/Andrew Burton
5月22日，阿富汗洛加尔省赫尔瓦尔，一名美军士兵清晨与阿富汗国民军参加联合巡逻。 REUTERS/Danish Siddiqui
5月22日，英国伦敦肯辛顿宫，英国国家芭蕾舞团成员参加盛大露天慈善演出。 REUTERS/Toby Melville
5月22日，也门萨那，也门政府举行国庆阅兵仪式。21日的阅兵排练现场发生自杀性炸弹袭击事件，已有近百人死亡。 REUTERS/Khaled Abdullah
5月22日，巴基斯坦拉合尔，一名男子晾晒玫瑰花瓣，以用来制作香烛。 REUTERS/Mohsin Raza
5月22日，日本东京，接待员在日本电视塔“东京天空树”内工作。世界最高的电视塔东京“天空树”，高达634米，22日开始营业，将成为东京新地标和热门旅游景点。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
5月22日，美国波士顿，一名女子在美国国际有线电视展览会上使用平板电脑iPad打电话。 REUTERS/Jessica Rinaldi
5月22日，印度艾哈迈达巴德，一名渔民在萨巴尔马提河上撒网捕鱼。 REUTERS/Amit Dave
5月22日，美国科罗拉多州金斯堡，人们在野生动物保护区观看老虎。 REUTERS/Rick Wilking
5月22日，尼泊尔加德满都，一名男子用自行车载着孩子。“尼泊尔原住民同盟”自19日开始组织三天大罢工。尼泊尔制定新宪法的期限即将来临，“尼泊尔原住民同盟”通过罢工施压，要求新宪法包括他们的诉求。 REUTERS/Navemore
5月22日，瑞典斯德哥尔摩，瑞典女王储维多利亚今年2月诞下的小公主在王宫教堂接受洗礼。小公主全名埃丝特勒·西尔维娅·埃娃·玛丽，是女王储夫妇的第一个孩子，也是瑞典王位第二顺位继承人。 REUTERS/Scanpix/Clmore
5月22日，北京，一名渔民在遭污染的运河边钓鱼。环保部、发改委、水利部、财政部四部委联合发布《重点流域水污染防治规划（2011-2015）》，根据规划目标，“十二五”期间，初步确定规划骨干工程项目5,998个，估算投资3more
5月22日，在戛纳国际电影节上，好莱坞型男布拉德·皮特出席电影《温柔的杀戮》(Killing Them Softly)红毯秀。 REUTERS/Eric Gaillard
5月22日，缅甸仰光，人们举行烛光静坐集会，要求政府确保供电正常。缅甸政府近来大幅削减电力供应，引发大规模的示威活动。 REUTERS/Soe Zeya Tun
5月22日，巴林麦纳麦，反政府示威者奔跑躲避警察。 REUTERS/Hamad I Mohammed
5月22日，埃及开罗，一家电子厂发生爆炸，造成至少5人受伤，原因可能是线路短路。 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh