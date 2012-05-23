24小时时事新闻(5月24日) 24Hours

5月22日，瑞典斯德哥尔摩，瑞典女王储维多利亚今年2月诞下的小公主在王宫教堂接受洗礼。小公主全名埃丝特勒·西尔维娅·埃娃·玛丽，是女王储夫妇的第一个孩子，也是瑞典王位第二顺位继承人。 REUTERS/Scanpix/Clmore