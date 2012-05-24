24小时时事新闻(5月25日) 24Hours
5月23日，美国科罗拉多斯普林斯，美国空军学院举行2012级毕业生的毕业典礼。 REUTERS/Kevin Lamarque
5月23日，阿富汗坎大哈小镇塞尼查利，一个孩子推着手推车经过两名联合巡逻的美军士兵。 REUTERS/Shamil Zhumatov
5月23日，美国洛杉矶，乐坛小天后蕾哈娜在《美国偶像》第11季总决赛上献唱。 REUTERS/Mario Anzuoni
4月13日，墨西哥瓜达卢佩，一个孩子躲在墙后面注视着巡逻的警察。 REUTERS/Daniel Becerrill
5月23日，阿富汗南部扎布尔，一架直升机降落在阿帕奇前方作战基地。 REUTERS/Tim Wimborne
5月23日，在戛纳国际电影节上，澳洲性感歌后凯莉·米洛(Kylie Minogue)现身影片《悸动的冬青木》(Holy Motors)红毯秀。 REUTERS/Eric Gaillard
5月23日，加拿大萨斯卡其旺省里贾纳，英国王储查尔斯与夫人卡米拉出席加拿大第一民族大学的活动。查尔斯夫妇访问加拿大是英国女王登基六十年的庆祝活动之一。 REUTERS/Fred Greenslade
5月23日，第25届舰队周活动在美国纽约举行，美国海军“蓝天使”飞过下曼哈顿。 REUTERS/Eduardo Munoz
5月23日，西班牙奥维尔多附近Pola de Lena，一名罢工者站在燃烧的路障附近。分析师担心，西班牙人抵押贷款违约情况可能增加，因其经济衰退且失业率高达24%。 REUTERS/Eloy Alonso
5月23日，2012年欧洲游泳锦标赛在匈牙利德布勒森举行，意大利选手Pizzetti Samuel参加男子1,500自由泳比赛。 REUTERS/Laszlo Balogh
5月23日，印度新德里，一名消防员在起火的旁遮普国家银行参与灭火。火灾未造成人员伤亡，原因可能是线路短路。 REUTERS/Adnan Abidi
5月23日，毛里塔尼亚姆贝雷难民营，一个马里难民孩子。据联合国难民署介绍，非洲国家马里的武装冲突和政局动荡导致该国的危机日益加剧，造成约32万当地居民逃离家园，其中6.4万马里人呆在邻国毛里塔尼亚的姆贝雷难民营。 REUmore
5月23日，环意大利自行车赛法札斯(Falzes)至科尔蒂纳丹佩佐(Cortina D' ampezzo)赛段。 REUTERS/Alessandro Garofalo
3月13日，阿富汗喀布尔，新兵在喀布尔军事训练中心等待参加为期9周的训练。北约将在2013年年中向阿富汗安全部队移交大部分该国的安全防务，而北约在阿富汗的大部分驻军将按计划在2014年年底前撤出。 REUTERS/Omamore
5月22日，危地马拉首都危地马拉城，一名男子行走在街道上。 REUTERS/Jorge Dan Lopez
5月23日，乌克兰双年展“阿森纳2012”在基辅举行，一名游客经过日本艺术家会田诚(Makoto Aida)的作品《Ash Color Mountain》。 REUTERS/Anatolii Stepanov