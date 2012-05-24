24小时时事新闻(5月25日) 24Hours

5月23日，毛里塔尼亚姆贝雷难民营，一个马里难民孩子。据联合国难民署介绍，非洲国家马里的武装冲突和政局动荡导致该国的危机日益加剧，造成约32万当地居民逃离家园，其中6.4万马里人呆在邻国毛里塔尼亚的姆贝雷难民营。 REUmore