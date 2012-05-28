24小时时事新闻(5月29日) 24Hours 2012
5月27日，阿富汗洛加尔省赫尔瓦尔，一名阿富汗国民军士兵参加与美军士兵的联合巡逻时躺在地上休息。 REUTERS/Danish Siddiqui
5月27日，美国纽约时代广场，一名居民在海军士兵的帮助下参加耐力测试。“舰队周”从5月23日开始在纽约举行，将持续到30日。民众通过“舰队周”活动，可近距离接触美军士兵、武器和舰艇。 REUTERS/Andrew Burton
5月27日，缅甸仰光，一名砖厂工人站着休息。 REUTERS/Damir Sagolj
5月27日，美国旧金山金门大桥迎来其开通75周年纪念日，从金门大桥上跳水自杀者的鞋子。这座橙色大桥横跨宽1,900余米的金门海峡，曾被誉为近代桥梁工程的一个奇迹。 REUTERS/Robert Galbraith
5月27日，美国纽约塞浦雷斯山国家公墓，阵亡士兵的墓碑前放置着美国国旗。 REUTERS/Allison Joyce
5月27日，欧洲跳水及花样游泳锦标赛在荷兰埃因霍温举行，瑞士跳水队参加自由组合项目比赛。 REUTERS/Michael Kooren
5月27日，埃及开罗，一名埃及女子在利比亚大使馆前面希望能申请签证。 REUTERS/Mohammed Salem
5月27日，阿富汗坎大哈扎赫勒地区，一名美军士兵巡逻时向小孩打招呼。 REUTERS/Shamil Zhumatov
5月27日，在F1摩纳哥大奖赛上，王子阿尔伯特二世与王妃夏莱娜在赛车抵达颁奖台时，捂住耳朵抵挡噪音。红牛车队的澳大利亚车手马可·韦伯(Mark Webber)拿下摩纳哥站冠军。 REUTERS/Max Rossi
5月26日，叙利亚胡拉镇，人们为遭政府军炮击而死亡的居民举行大规模葬礼。联合国安理会指责叙利亚政府部队用火炮和坦克攻击了胡拉镇居民区，它强烈谴责对叙利亚数十名平民的杀戮。 REUTERS/Shaam News Network/Handout
5月27日，澳大利亚悉尼，一名醉汉与灯光音乐节上的装置“Screaming rapture”互动娱乐。 REUTERS/Daniel Munoz
5月26日，萨尔瓦多梅塔潘，一名鸟类救助协会的成员在自然保护区La Barra内展示一只死亡的白鹭幼鸟。在过去几周内，萨尔瓦多鸟类救助协会已在该保护区内发现数十只死亡的鸟类。 REUTERS/Ulises Rodriguez
5月27日，墨西哥瓜达拉哈拉市附近小镇Cristobal de las Barrancas，墙壁上布满子弹孔。武装人员驾驶十辆卡车持枪袭击该小镇的市政厅和警察总部大楼，发射了500多环弹药，幸无人员伤亡。 REUTERS/Alejandro Acosta
5月27日，尼泊尔加德满都，一名防暴警察站在阻挡示威者的路障附近。加德满都街头的大规模抗议已持续一周，不满制宪僵局的民众在政府门前静坐示威。27日是尼泊尔制宪会议最后一天任期，这场有关制定新宪法会议迟迟未出结果。 REUTERS/Navesh Chitrakar
5月27日，非洲时尚发型比赛在哥伦比亚共和国的卡利举行，一名女子编织非洲与哥伦比亚风情发型。 REUTERS/Jaime Saldarriaga
5月27日，德国柏林，一名女子身穿印度传统服饰参加文化嘉年华大游行。柏林举行一年一度的文化嘉年华游行活动，来自70个国家的近5,000名参与者身着特色民族服装，表演了多姿多彩的音乐、舞蹈等节目。 REUTERS/Thomas Peter