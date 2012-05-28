24小时时事新闻(5月29日) 24Hours 2012

5月27日，美国纽约时代广场，一名居民在海军士兵的帮助下参加耐力测试。“舰队周”从5月23日开始在纽约举行，将持续到30日。民众通过“舰队周”活动，可近距离接触美军士兵、武器和舰艇。 REUTERS/Andrew Burton