24小时时事新闻(5月30日) 24Hours
5月28日，也门萨那，部落武装人员坐在卡车上。也门全国共有规模较大的部落200个，部落居民占也门人口的80%。部落之间暴力冲突和部落与政府之间的武装冲突成为政局动荡的动因之一，也造成了政府管理的弱化，目前也门政府能管理的more
5月28日 ，也门萨那，一位母亲抱着营养不良的孩子在医院接受治疗。 REUTERS/Mohamed al-Sayaghi
5月28日，英国伦敦，英国著名珠宝商爱丝普蕾将全新打造的女王皇冠与艺术家Chris Levine创作的伊丽莎白二世女王画像相结合，共同向女王登基60周年庆典献礼。全新打造的女王皇冠上镶嵌了1,000枚白色明亮切割钻石，皇more
5月28日，缅甸仰光，孩子们在莱达雅工业区(Hlaing Tharyar)内的泥塘中玩耍。 REUTERS/Soe Zeya Tun
5月27日，阿富汗坎大哈Zahri，美军车辆长期曝光的照片。 REUTERS/Shamil Zhumatov
5月28日，重庆，高中生们在减压活动中接住从高台上向后倾倒的老师(上)。2012年全国普通高等学校招生考试将于6月7日、8日进行。 REUTERS/Stringer
5月27日，陕西西安，抢修人员修复路面坍塌大坑。西安市一条马路的路面突然塌陷，路面塌出一个长约15米、宽约10米、深约6米的大坑。坑中有一个直径约1米的管道断裂，断裂层厚度约10厘米。 REUTERS/China Daimore
5月12日，南苏丹朱巴，一名女子在Konyo-Konyo市场安置摊位。 REUTERS/Adriane Ohanesian
5月28日，孟加拉达卡郊区，孩子们在水源及污染管理部门送水车泄漏的用水下淋浴。由于高温和电力短缺，孟加拉国首都达卡出现严重供水危机。 REUTERS/Andrew Biraj
5月28日，美国华盛顿，美国总统奥巴马出席阵亡将士纪念日活动，其身影映射在越战纪念碑上。奥巴马对退伍军人表达敬意，称从伊拉克撤军以及很快将从阿富汗撤军是“新曙光”，并承诺若无明确需要不会再派兵出征。 REUTERS/Jomore
5月24日，毛里塔尼亚南部姆贝雷难民营，一名马里难民及其女儿坐在帐篷外面。据联合国称，马里北部因冲突不断，超过32万名民众被迫逃离家园。 REUTERS/Joe Penney
5月28日，奥地利克恩顿州Feistritz an der Gail，妇女及女孩们身穿传统服装参加庆祝活动。 REUTERS/Lisi Niesner
5月28日，阿富汗坎大哈空军基地，四辆美军Chinook直升机停放在停机坪上。 REUTERS/Tim Wimborne
5月28日，伊拉克北部苏雷马尼亚市，人们为遭萨达姆杀害的700多名库尔德人举行大规模葬礼，受害者的棺材上覆盖着库尔德旗帜。萨达姆1988年在伊拉克北部发动“安法勒”行动，屠杀了约18万库尔德族人。 REUTERS/Strmore
5月20日，无鞍骑马比赛在加拿大福克兰举行，选手在马背上表演惊险动作。 REUTERS/Andy Clark