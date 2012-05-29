24小时时事新闻(5月30日) 24Hours

5月28日，也门萨那，部落武装人员坐在卡车上。也门全国共有规模较大的部落200个，部落居民占也门人口的80%。部落之间暴力冲突和部落与政府之间的武装冲突成为政局动荡的动因之一，也造成了政府管理的弱化，目前也门政府能管理的more

5月28日，也门萨那，部落武装人员坐在卡车上。也门全国共有规模较大的部落200个，部落居民占也门人口的80%。部落之间暴力冲突和部落与政府之间的武装冲突成为政局动荡的动因之一，也造成了政府管理的弱化，目前也门政府能管理的范围只有国土面积的三分之一。 REUTERS/Khaled Abdullah

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