24小时时事新闻(5月31日) 24Hours

5月29日，意大利罗马费拉乔里宫，艺术家创作的“贝卢斯科尼之死”蜡像作品，名为“意大利人的梦想”。创作者称，将贝卢斯科尼的“尸体”放在玻璃罩中，强调多年来他所创造的个人崇拜。同时，希望玻璃罩成为现实和历史判断之间的一个屏more