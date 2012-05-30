24小时时事新闻(5月31日) 24Hours
5月29日，卡塔尔多哈，一名民防官员在葬礼上抱着儿童的尸体。卡塔尔首都多哈知名商业娱乐中心“维拉基奥”28日发生火灾，殃及一所幼儿园，致19人死亡，包括13名儿童。多名目击者指责商业中心防火和预警措施不力。 REUTERmore
一名民防人员躺在发生火灾的商业娱乐中心“维拉基奥”内。 REUTERS/Fadi Al-Assaad
5月19日，俄罗斯莫斯科，球迷们观看莫斯科中央陆军队与莫斯科斯巴达队的比赛期间，捂住鼻子遮挡烟雾。 REUTERS/Maxim Shemetov
5月29日，西班牙巴塞罗那，安普拉特国际机场航站楼里一片狼藉。机场清洁工人当日举行大罢工，要求改善薪资待遇。罢工将持续两天的时间。 REUTERS/Albert Gea
5月29日，意大利罗马费拉乔里宫，艺术家创作的“贝卢斯科尼之死”蜡像作品，名为“意大利人的梦想”。创作者称，将贝卢斯科尼的“尸体”放在玻璃罩中，强调多年来他所创造的个人崇拜。同时，希望玻璃罩成为现实和历史判断之间的一个屏more
5月29日，印控克什米尔查馍，一名工人在火车车厢上卸载煤炭时坐着休息。 REUTERS/Mukesh Gupta
5月29日，埃及开罗，埃及前总理沙菲克(Ahmed Shafiq)的竞选总统的传单散落在竞选总部内。沙菲克的竞选总部遭到抗议者纵火，所幸未造成人员伤亡。 REUTERS/Mohammed Salem
5月29日，缅甸仰光机场，缅甸全国民主联盟领导人昂山素季等待乘坐飞机，前往泰国参加世界经济论坛东亚会议。这是昂山素季24年来首次出国，但她表示“没有任何特殊的感受”。 REUTERS/Damir Sagolj
5月29日，意大利摩德纳附近Modena，在地震中遭到毁坏的建筑。意大利北部摩德纳附近发生5.8级强烈地震，造成数人死亡，众多人数受伤。REUTERS/Alessandro Garofalo
5月29日，新疆温宿县，小学生们躺在毯子上睡午觉。 REUTERS/Stringer
5月29日，英国伦敦，伊丽莎白二世女王参加白金汉宫的花园派对。 REUTERS/Pool/Carl Court
5月29日，加拿大魁北克省蒙特利尔，一名男子站在遭洪水淹没的街道上喝啤酒。蒙特利尔市受暴风雨袭击，街道积水严重，行人车辆受到阻碍。 REUTERS/Christinne Muschi
5月29日，阿富汗坎大哈Zahri地区，一个在河边洗衣服的女孩注视巡逻的美军士兵。 REUTERS/Shamil Zhumatov
5月29日，叙利亚阿勒颇附近Al Attarib，由叛变军队和民间武装组成的自由叙利亚军士兵站在一辆坦克前面。 REUTERS/Stringer
5月27日，英国伦敦，鼓手Matthew Bick戴着伊丽莎白二世的面具。Matthew Bick将举办一场庆祝女王登基60周年的派对活动。 REUTERS/Russell Boyce
5月29日，埃及开罗解放广场，一名示威者在抗议活动中高喊口号。埃及民众举行示威活动，抗议总统选举第一轮投票结果。 REUTERS/Suhaib Salem