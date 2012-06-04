24小时时事新闻(6月5日) 24Hours

6月2日，英国爱普森举行赛马会庆祝伊丽莎白女王登基60周年庆典活动，伊丽莎白女王观看比赛。今年是英国女王伊丽莎白二世登基60周年。从6月2号起，英国全国进入了为期4天的假期，举行各种活动，庆祝这一重要的事件。 REUTEmore