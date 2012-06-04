24小时时事新闻(6月5日) 24Hours
6月2日，英国爱普森举行赛马会庆祝伊丽莎白女王登基60周年庆典活动，伊丽莎白女王观看比赛。今年是英国女王伊丽莎白二世登基60周年。从6月2号起，英国全国进入了为期4天的假期，举行各种活动，庆祝这一重要的事件。 REUTEmore
6月3日，伦敦，一名指甲上绘有英国国旗图案的女子，等待伊丽莎白女王登基60周年的庆典活动开始。 REUTERS/Luke MacGregor
人们站在阳台上观看伦敦塔桥附近的庆典活动。 REUTERS/Owen Humphreys/POOL
6月3日，荷兰阿姆斯特丹，“猫猫直升机”在KunstRAI艺术节上展出。荷兰艺术家延森(Bart Jansen)(左)将自己去世的爱猫制作成了一架无线电操控的直升机飞行器。 REUTERS/Cris Toala Olivmore
6月3日，尼日利亚拉各斯，人们聚集在飞机失事现场。尼日利亚DANA航空公司一架商用客机当日在拉各斯附近一个人群密集街区坠毁，机上153人全部遇难，地面至少40人死亡，其中包括6名中国公民。事故原因或是引擎故障。 REUTmore
6月3日，毛里塔尼亚Niomel，一名女子背着熟睡的孩子参加西班牙非政府机构“反饥饿行动”组织的活动。由于干旱，毛里塔尼亚全国约有三分之一的人口，约100万人可能会营养不良。 REUTERS/Susana Vera
6月3日，埃及开罗，数万名民众举行示威活动，抗议开罗刑事法庭对前总统穆巴拉克案件的判决结果。穆巴拉克被判终身监禁。 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
一名示威者坐在解放广场的树上。 REUTERS/Suhaib Salem
6月3日，巴基斯坦拉合尔，人们在运河中消暑。巴基斯坦遭遇高温天气，很多地区气温超过43摄氏度。 REUTERS/Mohsin Raza
6月3日，孟加拉达卡，一名男子躺在布里甘加河岸的人力车上睡觉。 REUTERS/Andrew Biraj
6月3日，2012MTV电影奖颁奖礼在美国洛杉矶举行，珍妮弗·安妮斯顿(Jennifer Aniston)获银幕最渣角色奖。 REUTERS/Mario Anzuoni
6月3日，美国新泽西州，企业号航天飞机在海军周期间抵达伊丽莎白港口。 REUTERS/Eduardo Munoz
6月3日，叙利亚大马士革，叙利亚总统阿萨德(中)在议会上准备发表演讲，谴责胡拉镇屠杀“令人憎恶”，称即便是妖怪也不能作出如此行径，如果叙利亚团结起来，该国的危机将很快结束。 REUTERS/SANA/Handout
6月2日，安徽合肥，学生们在教室内上晚自习。2012年全国普通高等学校招生考试将于6月7日、8日进行。 REUTERS/Stringer
6月3日，危地马拉首都危地马拉城，防暴警察在青少年教养所Las Gaviotas避雨。该青少年教养所的囚犯发生暴力抗议，并导致一名囚犯死亡。 REUTERS/Jorge Dan Lopez
6月3日，阿富汗库纳尔，美军士兵在小村Dokalam巡逻。 REUTERS/Tim Wimborne
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英女王登基60周年 Queen Elizabeth
(Reuters) -今年是英国女王伊丽莎白二世登基60周年。从6月2日起，英国全国进入为期4天的假期，举行各类活动庆祝这一重要事件。
中国山寨国外小镇 China Copies An Austrian village
(Reuters) -中国五矿建设公司投资60亿元将奥地利小镇哈斯塔特，“复制”到广东惠州，并取名为“五矿哈斯塔特”。中国开发商“克隆”世界着名文化遗产的这一行为引起海内外媒体关注并引发争议。
万人相亲大会 Blind Date Party
(Reuters) -由民政、工会、妇联、团委及多个行业协会、民间机构携手举办的上海大型公益相亲交友盛会，吸引了约2万名单身男女前来寻缘，并有大量家长参与。
本周中国区精选(5月25日-6月1日) China Weekly
(Reuters) -聚焦5月25日-6月1日中国区新闻事件和热点动态。