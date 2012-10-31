24小时时事新闻(11月1日) 24Hours

10月30日，孟家拉代格纳夫，一名逃离缅甸冲突的穆斯林难民身体虚弱。缅甸西部若开邦自10月21日以来再度发生持续骚乱已导致数十人死亡，另有数千间房屋被烧。今年上半年若开邦曾发生严重的族群骚乱，后来事态逐渐平息。 REUTERS/Andrew Biraj