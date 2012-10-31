24小时时事新闻(11月1日) 24Hours
10月30日，美国纽约州贝尔波特，洪水淹没一栋建筑。飓风桑迪10月29日在新泽西州大西洋城附近登陆，成为几十年来美国遭遇的最大风暴，造成至少40人遇难。 REUTERS/Lucas Jackson
纽约，居民查看着火的房屋废墟。纽约市及美国东部大片地区仍受困于洪水与大面积断电。REUTERS/Keith Bedford
纽约下曼哈顿地区，一个停车场遭洪水淹没。总统奥巴马在红十字会对记者表示，这场风暴还未结束。他提醒可能面临洪水持续泛滥、电线倒塌和强风的危险。 REUTERS/Adrees Latif
曼哈顿，一个美国国旗在飓风桑迪袭击时毁坏。 REUTERS/Andrew Kelly
10月30日，法国Notre-Dame-des-Landes，抗议者与防暴警察发生冲突。这些抗议者反对将这片地区改建成机场。REUTERS/Stephane Mahe
10月30日，北京，一名女子在街边打电话。 REUTERS/David Gray
10月30日，叙利亚伊德利卜省哈朗镇，反对派武装力量士兵在冲突中奔跑躲避狙击手。 REUTERS/Asmaa Waguih
居民注视着一名作战的反抗军士兵。REUTERS/Asmaa Waguih
10月30日，阿富汗帕克提卡省Sar Howza，一个男孩遮挡脸部观看巡逻的美军士兵。REUTERS/Goran Tomasevic
10月29日，印尼苏门答腊岛班达楠榜，一名警戒的士兵拍摄起火的房屋。印尼South Lampung地区的两个村庄发生冲突，造成14人死亡。 REUTERS/Stringer
10月30日，印控克什米尔斯利那加，一个男孩坐在杰赫勒姆河边，背后悬挂着染色的披肩。REUTERS/Fayaz Kabli
10月30日，澳大利亚黄金海岸，一名潜在买者在纯种马拍卖行“神奇百万”(Magic Millions)查看一匹马驹。“神奇百万”拍卖Patinack农场的350匹赛马。 REUTERS/Tim Wimborne
10月30日，日本东京，日本央行行长白川方明(Masaaki Shirakawa)进入新闻发布会现场。日本中央银行出台新的货币宽松措施，将用于购入金融资产的基金规模增加了11万亿日元(约合1380亿美元)至91万亿日元(1.14万亿美元)。 REUTERS/Yuriko Nakao
10月30日，西班牙塞维利亚，一名舞蹈家为国际舞蹈节彩排节目。REUTERS/Marcelo del Pozo
10月30日，孟家拉代格纳夫，一名逃离缅甸冲突的穆斯林难民身体虚弱。缅甸西部若开邦自10月21日以来再度发生持续骚乱已导致数十人死亡，另有数千间房屋被烧。今年上半年若开邦曾发生严重的族群骚乱，后来事态逐渐平息。 REUTERS/Andrew Biraj
10月30日，哥伦比亚波哥大，一名示威者扔燃烧弹时身体着火。 REUTERS/Fredy Builes
10月30日，美国旧金山，一名裸体男子行走在市政中心广场内。裸体主义者在市政厅附近抗议旧金山监管者斯科特•威纳(Scott Wiener)提出禁止在公共场合裸露的立法。 REUTERS/Robert Galbraith
10月30日，在圣保罗时装周上，一名模特展示著名时尚品牌Colcci的新品服装。 REUTERS/Nacho Doce
菲亚特公布集团第三季度财报，受到欧洲危机和意大利经济衰退的严重影响，菲亚特在第三季度亏损2.81亿欧元。但子公司克莱斯勒拥有良好的销售业绩，克莱斯勒第三季度的税后利润为2.86亿欧元。(摄于10月30日，意大利罗马) REUTERS/Alessandro Bianchi