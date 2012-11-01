24小时时事新闻(11月2日) 24Hours
10月31日，新泽西州Lavallette，飓风引发的火灾烧毁民居。飓风“桑迪”造成美国东部17州超过820万住户和商家遭遇停电，超过64人死亡。 REUTERS/Steve Nesius
巴西亚马逊州与罗赖马州边境，亚农马米原始部落的土著人。(摄于10月14日) REUTERS/Odair Leal (BRAZIL - Tags: ENVIRONMENT POLITICS SOCIETY)
10月31日，西班牙塞维利亚，一名女子坐在墓地内祭奠亲人。 REUTERS/Marcelo del Pozo (SPAIN - Tags: SOCIETY RELIGION)
10月31日，美国总统奥巴马搭乘空军一号前往新泽西州大西洋城视察灾情。 REUTERS/Larry Downing (UNITED STATES - Tags: POLITICS DISASTER TRANSPORT)
德国国王湖，一名渔民为制作传统熏鱼泛舟捕鱼。(摄于10月18日) REUTERS/Michael Dalder (GERMANY - Tags: FOOD SOCIETY TRAVEL)
10月31日，格鲁吉亚鲁斯塔维镇，一架前苏联时代雅克夫列夫Yak-40飞机安置在幼儿园游乐场内。 REUTERS/David Mdzinarishvili
10月31日，西班牙巴塞罗那，联合总工会(CGT)与全国劳工联合会(CNT)共同发起罢工游行，一名示威者进入Zara商店破坏陈设品。 REUTERS/Albert Gea (SPAIN - Tags: CIVIL UNREST POLITICS BUSINESS)
夜幕下的捷克兹林。(摄于10月23日) REUTERS/Petr Josek
10月30日，“邦德”丹尼尔·克雷格出席007系列影片《天降杀机》柏林首映礼。 REUTERS/Tobias Schwarz
10月31日，阿富汗赫尔曼德省，一名美军军医为当地警察做体检。 REUTERS/Erik De Castro (AFGHANISTAN - Tags: MILITARY)
10月31日，美国佛州杰克逊维尔，共和党总统候选人罗姆尼出席竞选集会。 REUTERS/Brian Snyder
10月30日，山西临汾，一论坛开幕式上上演摩托车特技。 REUTERS/China Daily
10月31日，日本东京街头的东芝广告牌。因全球经济不确定性令其前景承压，东芝公司将全年营业利润预估下调13%至2,600亿日圆(33亿美元。 REUTERS/Toru Hanai
10月31日，纽约证券交易在1888年以来首次因天气因素休市两天后重新开市。REUTERS/Brendan McDermid
10月31日，菲律宾Malabon，一名男子为亲人棺椁粉刷涂料。 REUTERS/Romeo Ranoco
10月31日，俄罗斯圣彼得堡，一名记者拍摄示威游行，俄反对派成员集会捍卫《俄罗斯宪法》第三十一条的内容，即给予民众自由集会权利的内容。REUTERS/Alexander Demianchuk
10月31日，印度钦奈，人们迎风前行。 REUTERS/Stringer
10月30日，乌云密布的纽约曼哈顿区。纽约市长布隆伯格在当日的发布会上通报，目前纽约市仍有60多万用户断电。 REUTERS/Keith Bedford
西班牙马德里，一对情侣在巴拉哈斯机场外亲吻。(摄于10月23日) REUTERS/Juan Medina