24小时时事新闻(11月6日) 24Hours

11月4日，美国新泽西州Bay Head，飓风桑迪过后遭到毁坏的家具和物品。作为美国有史以来最严重的飓风之一，桑迪引发的洪水淹没沿海社区，导致持续近一周的燃料供应不足和停电，纽约和新泽西许多民众没有暖气供应和住所。 REmore