24小时时事新闻(11月6日) 24Hours
11月4日，美国新罕布什尔州康科德，总统奥巴马在竞选集会上讲话，两名保镖在附近的屋顶上警戒。 REUTERS/Jason Reed
11月3日，美国弗吉尼亚州布里斯托，支持者参加总统奥巴马的竞选集会。 REUTERS/Jason Reed
11月4日，美国新泽西州Bay Head，飓风桑迪过后遭到毁坏的家具和物品。作为美国有史以来最严重的飓风之一，桑迪引发的洪水淹没沿海社区，导致持续近一周的燃料供应不足和停电，纽约和新泽西许多民众没有暖气供应和住所。 REmore
11月4日，美国新泽西州Toms River，一名居民在飓风桑迪过后清理房屋。 REUTERS/Steve Nesius
11月4日，美国纽约，人们在飓风桑迪过后清理街道上的淤泥。美国纽约在经历飓风“桑迪”横扫之后，后续的负面影响开始显现。美国东部受灾的15个州被断电所困得民众还有270多万。 REUTERS/Lucas Jackson
11月4日，美国纽约，飓风桑迪袭击造成的废墟。REUTERS/Adrees Latif
11月4日，俄罗斯莫斯科，民族主义者在“人民团结日”里参加游行活动。俄罗斯从2005年开始每年庆祝“人民团结日”，纪念1612年莫斯科从波兰入侵者手中获得解放。 REUTERS/Mikhail Voskresenskiy
11月4日，日本首相野田佳彦抵达老挝万象机场。来自欧亚多国的领袖当日陆续抵达老挝，出席5日至6日在万象举行的第九届亚欧首脑会议。 REUTERS/Damir Sagolj
仪仗队士兵在万象机场准备迎接抵达的亚欧首脑会议与会者。 REUTERS/Damir Sagolj
一名清洁工在亚欧首脑会议的会场擦拭地板。REUTERS/Damir Sagolj
11月4日，印度艾哈迈达巴德，47对穆斯林新人举行集体婚礼。 REUTERS/Amit Dave
11月3日，土耳其哈塔伊省小村Bukulmez，一个叙利亚难民孩子在棉花堆上玩耍。 REUTERS/Murad Sezer
11月4日，利比亚班加西一间警局外发生汽车炸弹爆炸事件，造成至少3人受伤，建筑受损。内政部官员称，目前已就该起事件逮捕多名嫌犯。REUTERS/Esam Al-Fetori
9月19日，俄罗斯索契，一位女子在房子被拆后抱着痛哭的母亲。 REUTERS/sochinskie-novosti.ru/Artur Levedev/Handout
11月4日，2012年联合会杯决赛在捷克布拉格举行，捷克队3-1战胜塞尔维亚队成功卫冕，这也是该队历史上第7次(包括捷克斯洛伐克时期)夺得联杯冠军。 REUTERS/David W Cerny
11月4日，阿富汗喀布尔，工人们在砖厂工作时休息。 REUTERS/Adnan Abidi
11月4日，北京，士兵在故宫铲雪。11月4日凌晨，北京的持续中雨因大风降温改为雨加雪，降下年度初雪，城区部分地区降雪量超过10厘米。 REUTERS/Jason Lee
11月4日，印度新德里，数万名来自全国各地的国大党支持者参加该党举行的集会，推广经济政策，并为拉胡尔·甘地2014年竞选总理提前做好铺垫。 REUTERS/Mansi Thapliyal
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三一重工 Sany Heavy
(Reuters) - 三一集团主业是以“工程”为主题的机械装备制造业，是中国最大、全球第六的工程机械制造商。
国中之国--梵蒂冈 Inside the Vatican
(Reuters) -梵蒂冈城国是世界上最小的主权国家，也是世界上人口最少的国家，虽然在地理上是一个小国，但因天主教在全球庞大的信仰人口，使其在政治和文化等领域拥有着世界性的影响力。
本周中国区精选(10月26日-11月2日)
(Reuters) -聚焦10月26日至11月2日中国区新闻事件和热点动态。
朝鲜工人在丹东 NKorean Soccer Boot Factory in China
(Reuters) - 20名朝鲜工人在丹东市郊一家工厂手工缝制足球鞋，他们月薪约200美元。这些人只是在海外工作朝鲜人的冰山一角，约有6至7万名朝鲜人在海外工作，为朝鲜赚取亟需的硬通货。
精选图集
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
President Trump's first 50 days
Scenes from the first weeks of the Trump administration.
Mourning girls burned to death in Guatemala shelter
Guatemala mourns after at least 37 girls burned to death under lock and key in an overcrowded shelter for abused teens.
Celebrity style: Kristen Stewart
The fashion and style of actress Kristen Stewart.
Islamic State preserves artifacts in tunnel
Islamic State militants carefully excavated ancient artifacts under Mosul's Mosque of Jonah and then preserved them in tunnels, a local archaeologist said, in sharp contrast to their public desecration of antiquities.
Britain's next top dog
Dogs from around the world compete in Britain's famed Crufts Dog Show.
South Korean president impeached
South Korea's Constitutional Court removes President Park Geun-hye from office over a graft scandal.
Six years after Fukushima
On March 11, 2011, a 9.0 magnitude earthquake set off a massive tsunami and meltdowns at the Fukushima Dai-Ichi nuclear plant, killing more than 15,000 people and devastating the northeastern coast of Japan.
Hungary's 'border hunters' target migrants
Hungary's new "border hunter" force aims to help police and army units keep out migrants, part of a security clampdown that has raised human rights concerns.