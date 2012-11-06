24小时时事新闻(11月7日) 24Hours
11月4日，阿富汗帕克提卡省Walli Was，美军士兵引爆一个塔利班武装人员放置的路边炸弹。 REUTERS/Goran Tomasevic
阿富汗边境警察逮捕一名塔利班武装人员。 REUTERS/Goran Tomasevic
11月5日，浙江杭州，武警浙江总队直属支队制作巨幅党旗，并组织官兵在巨幅党旗下开展保卫十八大安保宣誓活动。 REUTERS/China Daily
11月2日，西班牙南部加的斯，一名29岁的即将为人父的失业者注视着海水。西班牙劳工部公布的数据显示，西班牙10月失业金申请人数环比增加2.7%，连续第三个月增长，失业总人数超过483万人。 REUTERS/Marcelomore
11月5日，俄罗斯莫斯科，士兵参加纪念红场阅兵71周年彩排。1941年11月7日，在德国法西斯军队兵临莫斯科城下之际，苏联红军在红场上举行了阅兵式。参加阅兵式的部队在阅兵完毕后直接开赴前线同入侵的法西斯德军作战。 REUmore
士兵在纪念红场阅兵71周年彩排中举着旗帜。 REUTERS/Sergei Karpukhin
11月4日，美国新罕布什尔州康科德，总统奥巴马、前总统克林顿、新罕布什尔州州长约翰·林奇(John Lynch)(右二)在竞选集会上挥手。REUTERS/Jason Reed
11月4日，陕西终南山，一名道教修行者在床上打坐。 REUTERS/Rooney Chen
11月5日，上海，一个外国学生在实验学校东校升旗仪式上擦拭眼睛。REUTERS/Carlos Barria
11月5日，英国英格兰南部刘易斯，人们拿着燃烧的火把庆祝福克斯之夜。盖伊·福克斯是著名的“火药阴谋”参与者。该阴谋的目的是在议会开幕时炸毁威斯敏斯特宫，炸死詹姆士一世国王及其内阁大臣，以报复英国对于罗马天主教徒的宗教压迫more
11月6日，老挝万象，一名服务员在亚欧首脑会议期间检查擦拭的玻璃杯。 REUTERS/Damir Sagolj
11月5日，印度孟买，一名男子牵着其用于表演的猴子在公共厕所外面刷牙。 REUTERS/Danish Siddiqui
11月5日，印度孟买，一名印度教信徒行走在海滩边。 REUTERS/Danish Siddiqui
11月5日，利比亚的黎波里Shara Alzawia，一名士兵行走在最高安全委员会基地内。两支敌对民兵武装4日在的黎波里街头交火，致伤多人。当地居民表示，两支民兵武装均隶属利比亚最高安全委员会，交火起因是一派的一名成员遭more
11月5日，美国内华达州雷诺，共和党副总统候选人瑞安(Paul Ryan)与家人一起参加竞选活动。 REUTERS/Eric Thayer
11月5日，阿富汗喀布尔，一名男子在建筑工地工作。 REUTERS/Omar Sobhani
11月4日，香港的一处公屋。香港政府推出印花税，规定非香港永久居民和所有公司在香港购买住宅时，需缴付15%的买家印花税。此外，修订《印花税条例》，提高额外印花税的税率并将适用期延长至三年。 REUTERS/Tyrone more
11月5日，马来西亚吉隆坡，一名模特在伊斯兰时装节上展示新品服装。REUTERS/Bazuki Muhammad
11月5日，美国纽约皇后区，一个遭到毁坏的油罐上喷绘“飓风桑迪”字样。作为美国有史以来最严重的飓风之一，桑迪引发的洪水淹没沿海社区，导致持续近一周的燃料供应不足和停电，纽约和新泽西许多民众没有暖气供应和住所。 REUTEmore