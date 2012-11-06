24小时时事新闻(11月7日) 24Hours

11月5日，英国英格兰南部刘易斯，人们拿着燃烧的火把庆祝福克斯之夜。盖伊·福克斯是著名的“火药阴谋”参与者。该阴谋的目的是在议会开幕时炸毁威斯敏斯特宫，炸死詹姆士一世国王及其内阁大臣，以报复英国对于罗马天主教徒的宗教压迫more