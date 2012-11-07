24小时时事新闻(11月8日) 24Hours
11月6日，西班牙马德里，一名医院员工参加示威活动，抗议政府的紧缩计划。 REUTERS/Susana Vera
11月5日，印控克什米尔斯利那加以北的本迪博拉，村民脚踩木板在沼泽地里采集菱角。 REUTERS/Danish Ismail
10月31日，叙利亚阿札茲镇al-Qaftal，反政府武装人员在停战时警戒。 REUTERS/Asmaa Waguih
11月6日，美国新泽西州贝伊黑德，飓风桑迪过后遗留的房屋木桩。 REUTERS/Tom Mihalek
11月6日，巴林麦纳麦西部小村Sanabis，一名女子踢开反政府示威者设置的路障。 REUTERS/Hamad I Mohammed
11月6日，上海虹桥机场，一名男子在等待登机时查看手机。 REUTERS/Carlos Barria
11月6日，墨西哥Playa del Carmen，一名演员表演玛雅仪式欢送墨西哥船员加利亚·摩丝(Galia Moss)启程。加利亚·摩丝将航行经过格林纳达、巴西、乌拉圭、阿根廷、智利、秘鲁、厄瓜多尔、加拉帕戈斯，以用more
11月6日，美国纽约，一名男子装扮成卡通人物“甜饼怪”通过大屏幕观看总统大选投票。美国总统大选当日正式开始全国投票，奥巴马赢得连任，经过漫长激烈的选战最终击败共和党候选人罗姆尼。REUTERS/Carlo Allegri
新罕布什尔州曼彻斯特，共和党总统候选人罗姆尼在竞选活动上与支持者交流。 REUTERS/Brian Snyder
芝加哥，一个男孩等待参加总统奥巴马的选举日集会活动。芝加哥是奥巴马的竞选总部所在地。奥巴马将于当晚出席在那里举行的选举日集会，等待选举结果揭晓。 REUTERS/Adrees Latif
大批记者等待奥巴马出席选举日集会。REUTERS/Larry Downing
一名女子清洁总统奥巴马的选举集会场所。 REUTERS/Adrees Latif
11月6日，俄罗斯索契，工人们在冬季奥运会场馆--Bolshoy冰球馆屋顶上工作。REUTERS/Pawel Kopczynski
11月6日，西班牙马德里，Princesa医院外面的涂鸦。 REUTERS/Susana Vera
11月6日，西班牙萨瓦德尔，房屋抵押贷款的受害者占领公寓用来居住。 REUTERS/Albert Gea
11月5日，巴基斯坦帕克提卡省Walli Was镇，一名美军士兵在小山顶上进行侦察。REUTERS/Goran Tomasevic
11月6日，印度孟买，一名工人在水泥储存库工作。印度财政部部长齐丹巴兰(P. Chidambaram)表示，今年印度经济增速有望达到5.5%至6%。2013年经济增速有望重回7%。 REUTERS/Danish Siddmore
10月30日，韩国首尔市郊光州，一名治疗师在私立寄宿学校Deung Yong Moon为高考复读生们放松。今年的韩国高考定在11月8日，根据政府数据，今年的考生人数大约有14万，其中有21%的考生是往届高中毕业生。在首尔more