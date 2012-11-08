24小时时事新闻(11月9日) 24Hours
11月6日，美国芝加哥，总统奥巴马成功连任后在选举集会上发布胜利演说。奥巴马承诺将与民主共和两党领袖合作，减少美国联邦赤字，修改税制，改革移民措施，降低美国对进口石油的依赖。 REUTERS/Kevin Lamarque
成功连任的奥巴马在集会上拥抱妻子及女儿。REUTERS/Larry Downing
11月7日，美国纽约，一栋房屋外悬挂的衣服上覆盖着积雪。一场来自东北方向的冬季风暴“Nor'easter”已向美国东北部袭来，7日开始给飓风“桑迪”重灾区纽约与新泽西州带来降雨与降雪。 REUTERS/Adrees Lamore
一个孩子在冬季风暴袭击期间等公交车时哭啼。 REUTERS/Shannon Stapleton
在冬季风暴袭击期间，一名男子行走在街道上。 REUTERS/Andrew Burton
11月7日，希腊雅典，一枚汽油弹在防暴警察附近爆炸。在希腊议会即将对新一轮紧缩措施进行表决之际，希腊民众6日开始举行48小时罢工和示威，这将使希腊的债务危机形势乃至希腊政局更加复杂。REUTERS/Yannis Behrmore
一名示威者向防暴警察扔燃烧弹。 REUTERS/Costas Baltas
11月7日，北京天安门广场。中国共产党第十八次全国代表大会于11月8日开幕，本次大会将制定中国未来5-10年的发展蓝图，还将选举新一届中央领导集体。 REUTERS/Carlos Barria
11月7日，阿富汗拉格曼省，阿富汗地方警察在毕业仪式上展示技能。 REUTERS/Parwiz
11月7日，危地马拉首都危地马拉城，人们在地震发生后逃离大楼。危地马拉附近海域当日发生强烈地震，已造成至少39人死亡，多人被埋，并引发远至墨西哥城的民众疏散。 REUTERS/William Gularte
11月7日，俄罗斯莫斯科市中心的红场举行阅兵活动，纪念1941年卫国战争最艰难时期举行的红场阅兵71周年。 REUTERS/Sergei Karpukhin (
11月8日，韩国首尔，学生们为即将参加考试的高考生加油。今年的韩国高考定在11月8日。 REUTERS/Kim Hong-Ji
11月7日，巴西里约热内卢，一名快克可卡因吸毒者。巴西的快克可卡因吸食问题迅猛加剧，使得该国发展成全球毒品贸易重镇。随着2016年里约奥运会临近，该国加大了打击毒品犯罪的力度。 REUTERS/Ricardo Moraemore
11月7日，梵蒂冈，教宗本笃十六世在圣彼得广场举行例行接见活动。 REUTERS/Tony Gentile
11月7日，阿富汗喀布尔，孩子们在小山上踢足球。REUTERS/Adnan Abidi
11月7日，德国汉堡，拳击手沃驰(Mariusz Wach)在训练中与戴着对手克里琴科(Vladimir Klitschko)头像手套的教练进行对打。克里钦科和沃驰将在11月10日在汉堡进行拳击赛。REUTERS/Mormore
11月7日，第四届“阿布扎比艺术节”在阿联酋萨阿迪亚特岛开幕，一个由众多椅子组成的艺术装置。本届艺术节共设50多个艺术沙龙，汇集来自全球20个国家和地区400多位艺术家的作品。 REUTERS/Jumana ElHelomore
11月7日，巴基斯坦白沙瓦，一名女子站在自杀式炸弹袭击事件现场。西北部白沙瓦当日发生一起自杀式炸弹袭击事件，造成至少6人死亡，另有36人受伤。 REUTERS/Fayaz Aziz
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维多利亚的秘密诱惑来袭 Victoria's Secret Show 2012
(Reuters) -全球着名内衣品牌“维多利亚的秘密”在美国纽约举行年度时装秀，展示华丽性感的新款内衣。
图说十八大 China 18th National Congress
(Reuters) - 中国共产党第十八次全国代表大会于11月8日上午9时在北京人民大会堂开幕，会期11月8日至11月14日，共7天。
澳门：浮华背后 Away from the Glitz of Macau
(Reuters) - 自1999年回归之后，澳门开放博彩业及旅游业的发展为当地经济带来巨大变化，但繁荣背后暗藏矛盾，如贫富悬殊、基础设施建设缓慢。
韩国高考复读生 South Korea Students
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Islamic State militants carefully excavated ancient artifacts under Mosul's Mosque of Jonah and then preserved them in tunnels, a local archaeologist said, in sharp contrast to their public desecration of antiquities.
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Dogs from around the world compete in Britain's famed Crufts Dog Show.
South Korean president impeached
South Korea's Constitutional Court removes President Park Geun-hye from office over a graft scandal.
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On March 11, 2011, a 9.0 magnitude earthquake set off a massive tsunami and meltdowns at the Fukushima Dai-Ichi nuclear plant, killing more than 15,000 people and devastating the northeastern coast of Japan.
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Hungary's new "border hunter" force aims to help police and army units keep out migrants, part of a security clampdown that has raised human rights concerns.