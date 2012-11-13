24小时时事新闻(11月14日) 24Hours
11月12日，以色列南部小镇奈蒂沃特，一个孩子站在遭巴勒斯坦武装人员火箭毁坏的窗户附近。巴以冲突周一持续。加沙连续数天炮轰以色列南部地区，火箭弹累计超过100枚。以色列总理内塔尼亚胡警告将予以严厉回击。REUTERS/Amir Cohen
11月12日，通过土耳其边境小镇杰伊兰珀纳尔可看到，叙利亚居民逃离遭轰炸的叙利亚边境城镇Ras al-Ain。叙利亚战机当日轰炸了毗邻土耳其边境的一个由反对派武装控制的地区，造成至少6人死亡。REUTERS/Murad Sezer
11月4日，叙利亚大马士革附近度玛市，遭政府军轰炸毁坏的建筑。 REUTERS/Ahmed taqi Eddin/Shaam News Network/Handout
11月11日，美国纽约，上班族乘坐史泰登岛渡轮。REUTERS/Carlo Allegri
11月12日，阿富汗喀布尔，一名男子在小山顶上遛鸟。REUTERS/Mohammad Ismail
11月10日，美国新泽西州Ortley Beach，飓风桑迪毁坏的街道和房屋。REUTERS/Tim Larsen/Governor's Office/Handout
11月12日，西班牙瓦伦西亚，两名居民等待司法委员执行驱逐令。西班牙接连传出房主因抗拒驱逐令而自杀身亡的事件，引发多起反银行街头游行，储蓄银行Kutxabank因此全面暂停执行驱逐令。 REUTERS/Heino Kalis
11月12日，在戈兰高地以色列控制区，以色列坦克进行警戒。以色列军方11日向叙利亚境内开火，以就叙利亚冲突炮火波及戈兰高地以色列控制区域提出警告。以色列电台认定，这是自1973年中东战争之后，以军和叙利亚方面在戈兰高地的首次“火力接触”。 REUTERS/Avihu Shapira
11月11日，阿根廷San Antonio de Areco，一名南美牧人在庆祝著名诗人何塞·埃尔南德斯生日的活动中骑马。REUTERS/Marcos Brindicci
11月12日，沙特阿拉伯利雅得，安保人员护送抵达的阿根廷足球明星梅西(Lionel Messi)。阿根廷队14日与沙特阿拉伯队进行一场友谊赛。REUTERS/Fahad Shadeed
11月12日，印度喀拉拉邦Tripunithura，一名象夫清洁大象的趾甲。 REUTERS/Sivaram V
11月12日，乌克兰基辅，反对派支持者在中央选举委员会门前举行无限期集会，抗议当局在议会选举计票结果上造假。一名抗议者拿着被囚禁的前总理季莫申科照片。 REUTERS/Gleb Garanich
11月3日，缅甸皎漂镇，一处遭毁坏的清真寺内破碎的钟表。缅甸若开邦伊斯兰教徒和佛教徒之间的冲突蔓延至另外两个地区皎漂和弥篷。 REUTERS/Minzayar
11月2日，缅甸佛教徒与穆斯林发生暴力冲突的地区Paik Thay，穆斯林居民在家中。REUTERS/Soe Zeya Tun
11月12日，印度新德里，一名工作人员向来访的阿富汗总统卡尔扎伊(Hamid Karzai)敬礼。印度总理辛格当日与到访的阿富汗总统卡尔扎伊举行会谈，双方就加强战略合作伙伴关系、扩大经济合作、阿富汗战后重建及打击恐怖主义等问题达成共识。 REUTERS/B Mathur
11月12日，吉林省吉林市，一名居民骑着摩托车在大雪中行走。从12日开始，吉林省迎来了今冬第二次大范围降雪，多个地区达到暴雪级别。 REUTERS/China Daily
11月12日，缅甸小镇Thabeik Kyin，一名僧侣行走在遭地震毁坏的寺庙内。缅甸10日发生里氏6.8级地震，震中位于第二大城市曼德勒西北部约60公里处，已造成至少11人死亡。 REUTERS/Soe Zeya Tun
10月24日，也门萨那附近Akhdam社区，一名妇女给女儿涂上Henna染料。 REUTERS/Khaled Abdullah