24小时时事新闻(11月14日) 24Hours

11月12日，在戈兰高地以色列控制区，以色列坦克进行警戒。以色列军方11日向叙利亚境内开火，以就叙利亚冲突炮火波及戈兰高地以色列控制区域提出警告。以色列电台认定，这是自1973年中东战争之后，以军和叙利亚方面在戈兰高地的首次“火力接触”。 REUTERS/Avihu Shapira