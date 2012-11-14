24小时时事新闻(11月15日) 24Hours
11月13日，戈兰高地以色列控制区，以色列士兵进行早晨祈祷。以色列11日对叙利亚进行警示性炮击，作为对早些时候由叙利亚境内发射的迫击炮弹落入戈兰高地以色列控制区内的回应。这是自1973年来，以色列首次对叙利亚发动袭击。 more
11月13日，北京，树木影子映射在故宫墙上。 REUTERS/David Gray
11月12日，美国新泽西州Union Beach，遭飓风桑迪毁坏的房屋废墟附近放置着一个耶稣雕像。飓风桑迪过境导致美国数十人遇难 ，损失或达500亿美元。 REUTERS/Eric Thayer
11月13日，美国纽约，遭飓风桑迪毁坏的房屋。REUTERS/Lucas Jackson
11月13日，中国国际航空航天博览会在珠海举行，游客观看飞行演示。本届航展的室内展览净面积已达28,200平方米，参展国家和地区达39个，近650家中外航空航天厂商参展，参展的各种飞行器实物将超过100架。REUTERSmore
11月13日，加拿大多伦多，一名员工在谷歌公司办公大楼打高尔夫。REUTERS/Mark Blinch
11月13日，巴西里约热内卢，一名年轻的吸毒者在戒毒中心休息。全球高纯度可卡因(crack)20%的消费量是在巴西市场。吸食过高纯度可卡因的成年人约有260万，占巴西成年人的1.4%。吸食过高纯度可卡因的青年人约有15万more
11月13日，美国纽约，英国人气偶像组合One Direction在《今日秀》上表演。One Direction宣布乐队第二张新专辑正在积极筹备当中，而收录其中的主打单曲计划在美国时间9月内面世。REUTERS/Andrmore
11月13日，上海，一名在建筑工地施工的农民工。中国人力资源和社会保障部副部长杨志明表示，国务院已作了部署，将积极稳妥地推进农民工进城落户，比如说农民工在县城所在地半年以上稳定就业的就可以申请落户；在中小城市稳定就业三年more
11月13日，印度艾哈迈达巴德，人们手拿蜡烛庆祝排灯节。这是印度教、锡克教和耆那教“以光明驱走黑暗，以善良战胜邪恶”的节日。REUTERS/Amit Dave
11月13日，印度阿加尔塔拉郊外，一名边境士兵在排灯节期间点燃蜡烛。 REUTERS/Jayanta Dey
11月13日，土耳其边境小镇Ceylanpinar，叙利亚难民穿越围栏进入土耳其境内，以躲避叙利亚战机的轰炸。REUTERS/Osman Orsal
11月13日，叙利亚边境小镇Ras al-Ain，反对派士兵发射高射炮，以回击政府军的战机轰炸。REUTERS/Osman Orsal
11月12日，梅赛德斯–奔驰时装周在墨西哥首都墨西哥城举行，一名模特在后台化妆。REUTERS/Henry Romero
11月13日，澳大利亚珀斯，澳大利亚总理吉拉德(Julia Gillard)会见美国国务卿希拉里。希拉里抵达澳大利亚将参加年度安全战略对话。 REUTERS/Matt Rourke/Pool
10月19日，印度孟买，一个女孩在一体育学校练习印度传统的钢管舞“Mallakhamb”。这是印度的一种民间运动，在单立的柱子或绳索上完成各种动作。REUTERS/Vivek Prakash
11月13日，瑞士苏黎世，一位老人喂养苏黎世湖里的天鹅。REUTERS/Michael Buholzer
11月12日，秘鲁利马，一位老人坐在海鲜市场的一个鹈鹕附近。REUTERS/Mariana Bazo
11月13日，英国伦敦，穆斯林教士阿布•卡塔达(Abu Qatada)获保释后返回家中。约旦政府起诉阿布•卡塔达为几起爆炸案的策划人，但英国特殊移民上诉委员会认为阿布•卡塔达在约旦不会得到公平审判，拒绝遣送其回国。REUmore