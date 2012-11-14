24小时时事新闻(11月15日) 24Hours

11月13日，上海，一名在建筑工地施工的农民工。中国人力资源和社会保障部副部长杨志明表示，国务院已作了部署，将积极稳妥地推进农民工进城落户，比如说农民工在县城所在地半年以上稳定就业的就可以申请落户；在中小城市稳定就业三年more

11月13日，上海，一名在建筑工地施工的农民工。中国人力资源和社会保障部副部长杨志明表示，国务院已作了部署，将积极稳妥地推进农民工进城落户，比如说农民工在县城所在地半年以上稳定就业的就可以申请落户；在中小城市稳定就业三年以上的，并符合其他条件，也可以申请落户；在大城市落户则要符合特定的条件。 REUTER/Aly Song

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