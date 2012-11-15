24小时时事新闻(11月16日) 24Hours
11月14日，加沙，巴勒斯坦民众试图扑灭以色列空袭中起火的车辆。以色列国防军对加沙地带发起代号为“防务之柱”的大规模军事行动，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)高级军事领导人、哈马斯下属武装派别“卡桑旅”领导人艾哈迈德·贾more
巴勒斯坦民众在以色列空袭中帮助一位妇女撤离。REUTERS/Ali Hassan
11月14日，美国纽约，飓风桑迪毁坏的房屋。飓风桑迪过境导致美国数十人遇难，损失或达500亿美元。 REUTERS/Adrees Latif
一名警官跳过飓风桑迪造成的木板小道上的裂缝。 REUTERS/Lucas Jackson
一个海报贴在遭飓风桑迪毁坏的窗户旁。REUTERS/Mike Segar
11月14日，约旦河西岸小镇杰里科，以色列边境警察向巴勒斯坦示威者发射催泪瓦斯。以色列外长利伯曼表示，如果巴勒斯坦成为联合国观察员国的申请本月末获批，以色列将推翻阿巴斯政府。 REUTERS/Ammar Awad
11月14日，巴西里约热内卢的Parque Uniao贫民窟附近，一名疑似吸毒者躺在伞下睡觉。全球高纯度可卡因(crack)20%的消费量是在巴西市场。吸食过高纯度可卡因的成年人约有260万，占巴西成年人的1.4%。吸食more
11月14日，加拿大渥太华，公园路灯前面的一个木偶皮诺奇壁画。 REUTERS/Chris Wattie
11月14日，葡萄牙里斯本，一名抗议者与防暴警察发生冲突。从当地时间14日凌晨开始，位于伊比利亚半岛的西班牙和葡萄牙均进入了持续24小时的全国总罢工，这是有工会组织以来两国首次同时进行全国总罢工。 REUTERS/Rafmore
葡萄牙防暴警察在国会大厦前警戒。 REUTERS/Jose Manuel Ribeiro
11月14日，西班牙马德里，一名参加24小时罢工的抗议者躲在路障后面。 REUTERS/Susana Vera
11月14日，柬埔寨金边机场附近，一名男子在其屋顶上展示美国总统奥巴马的画像。赢得连任的奥巴马将于17日至20日访问泰国、缅甸和柬埔寨东南亚三国，并出席在金边举行的东亚峰会。 REUTERS/Samrang Pring
11月14日，湖北武汉，民间发明家张五一展示其最新自制的潜水艇。 REUTERS/Stringer
11月14日，阿联酋迪拜，一名举重运动员进行练习，为2016年里约热内卢的奥运会做准备。 REUTERS/Jumana El Heloueh
11月14日，印度加尔各答，两名摔跤手在排灯节庆祝活动上进行比赛。REUTERS/Rupak De Chowdhuri
11月2日，美国犹他州摩押郊外Rockland Ranch社区，女孩们在房屋附近的蹦床上玩耍。这里居住着约15户摩门教家庭，他们信奉并过着一夫多妻制的生活。 REUTERS/Jim Urquhart
11月14日，以色列诺夫(Tel Nof)基地，士兵等待观看特种部队的技能演示。 REUTERS/Nir Elias
11月14日，中国共产党第十八次全国代表大会在北京人民大会堂闭幕。 REUTERS/Carlos Barria
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