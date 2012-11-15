24小时时事新闻(11月16日) 24Hours

11月14日，巴西里约热内卢的Parque Uniao贫民窟附近，一名疑似吸毒者躺在伞下睡觉。全球高纯度可卡因(crack)20%的消费量是在巴西市场。吸食过高纯度可卡因的成年人约有260万，占巴西成年人的1.4%。吸食more

11月14日，巴西里约热内卢的Parque Uniao贫民窟附近，一名疑似吸毒者躺在伞下睡觉。全球高纯度可卡因(crack)20%的消费量是在巴西市场。吸食过高纯度可卡因的成年人约有260万，占巴西成年人的1.4%。吸食过高纯度可卡因的青年人约有15万，占青年人数的1%。REUTERS/Ricardo Moraes

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