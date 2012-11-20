24小时时事新闻(11月21日) 24Hours
11月19日，缅甸仰光，美国总统奥巴马在记者会上亲吻缅甸反对派领袖昂山素季。奥巴马随后表示，他对缅甸的“历史性”访问标志着美缅在两国关系新篇章中迈出“下一步”。 REUTERS/Jason Reed
11月19日，加沙地带，一名犹太人慰问士兵时手拿国旗跳舞。REUTERS/Nir Elias
11月19日，约旦河西岸城市拉马拉附近村庄Rafat，一名巴勒斯坦人在抗议以色列占领约旦河西岸的示威活动中，剪断铁丝围墙。 REUTERS/Mohamad Torokman
11月19日，约旦河西岸城市拉马拉附近村庄Bir Zeit，一名巴勒斯坦人手拿石块，参加抗议以色列空袭行动的示威活动。哈马斯官员表示，在以色列对加沙地带发动数天空袭后，当地已有逾百人在空袭中死亡。 REUTERS/Mohmore
11月19日，美国纽约斯塔滕岛，飓风桑迪毁坏的船只。 REUTERS/Eric Thayer
11月19日，肯尼亚首都内罗毕，一名女子在骚乱中奔跑躲避警察投掷的催泪瓦斯。肯尼亚首都内罗毕一辆公交车18日发生爆炸，造成7人死亡。该事件激起当地市民与索马里族群之间的矛盾，并于19日引发骚乱。 REUTERS/Noormore
11月19日，英国伦敦，美国流行乐坛小天后蕾哈娜在宣传新专辑“Unapologetic”的活动中表演。 REUTERS/Dylan Martinez
11月19日，南非开普敦，嫌犯Xolile Mngeni在高级法院庭审中认罪。该嫌犯Xolile Mngeni涉嫌于2010年参与杀害在南非度蜜月的女子安妮·德万尼(Anni Dewani)。REUTERS/Sumayamore
11月19日，阿富汗纳格何鲁，一架美洲狮直升机在法国军事基地起飞。目前仍有2,200名法国官兵驻扎在阿富汗，今年年底前，将有700人撤出阿富汗返回法国。 REUTERS/Eric Gaillard
11月19日，摩纳哥蒙特卡洛，摩纳哥王妃夏琳·维斯托克在国庆节的弥撒活动结束后离开教堂。REUTERS/Jean-Paul Pelissier
11月19日，危地马拉首都危地马拉城，一名Fraijanes监狱守卫在屋顶上警戒。Fraijanes发生骚乱，8名工作人员遭囚犯劫持。 REUTERS/Jorge Dan Lopez
11月17日，巴西里约热内卢，一名发型屋店主演示接发。REUTERS/Pilar Olivares
11月19日，印度孟买，一名印度教信徒在拜祭太阳神的节日“克哈特普迦”中，在阿拉伯海中祈祷。 REUTERS/Vivek Prakash
11月19日，奥地利维也纳，男演员Matthias Matschke在一个剧目彩排活动进行表演。 REUTERS/Herwig Prammer
11月19日，国际热气球节在墨西哥瓜纳华托州莱昂举行，游客拍摄热气球。 REUTERS/Mario Armas
11月19日，日本东京，一名男子行走在日本银行大厦附近。日本银行20日结束为期两天的货币政策会议，分析师认为投资者将密切关注央行的声明，并寻找出台更多宽松政策的蛛丝马迹。 REUTERS/Toru Hanai
11月19日，印度新德里商业区一座15层的办公大楼发生火灾，造成至少1人死亡。目前，事故原因正在调查之中。REUTERS/Adnan Abidi
11月19日，加沙地带，巴勒斯坦民众在电视大楼遭以色列炮轰后帮助疏散一名伤者。以色列炮轰多家媒体位于加沙城的办公大楼，其中包括总部位于黎巴嫩的“圣城”电视台和隶属哈马斯的“阿克萨”电视台。 REUTERS/Suhaib more
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