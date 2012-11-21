24小时时事新闻(11月22日) 24Hours
11月20日，约旦河西岸城市加沙，巴勒斯坦人用摩托车拉着一名男子的遗体在街上游行。据媒体报道，有目击者称，哈马斯武装人员当天在加沙城一个居民区处决了包括这名男子在内的六人，他们被指与以色列进行合作。哈马斯武装分子在死者尸more
11月20日，约旦河西岸拉马拉附近Nabi Saleh，巴勒斯坦示威者与以色列安全部队士兵发生冲突。 REUTERS/Mohamad Torokman
11月20日，加沙城，逃离家园的巴勒斯坦孩子在联合国运作的学校内学习。 REUTERS/Ahmed Jadallah
11月20日，美国新泽西州Union Beach，飓风桑迪毁坏的房屋废墟。 REUTERS/Eric Thayer
11月20日，智利瓦尔帕莱索，一名抗议者躲避防暴警察发射的水柱。渔民参加示威活动，抗议政府的新渔业法案。REUTERS/Eliseo Fernandez
11月20日，墨西哥首都墨西哥城，一名女骑兵化妆，准备参加庆祝革命胜利102周年的阅兵式。 REUTERS/Edgard Garrido
装扮成革命士兵的男子在阅兵式前休息。 REUTERS/Edgard Garrido
11月20日，西班牙马德里，一名男子在遭拆迁的房屋废墟上安慰侄子。 REUTERS/Susana Vera
11月7日，斯洛文尼亚卢布尔雅那，两名“小丑医生”在医院里逗患病的儿童开心。小丑医生的出现起因于上个世纪70年代，当时被称为医疗小丑之父的美国医生亚当斯('Patch' Adams)经常打扮成小丑在医院儿童病房娱乐患儿。more
11月20日，巴西里约热内卢，2016年奥林匹克公园建设现场。由国际奥委会主办的伦敦奥运会经验交流会议在里约热内卢进行，里约奥组委官员表示，希望学习伦敦成功举办奥运会的经验。 REUTERS/Ricardo Moraes
11月20日，尼泊尔加德满都，一名印度教信徒在帕斯帕提那神庙修行。REUTERS/Navesh Chitrakar
11月20日，英国伦敦，即将离任的英格兰国教大主教罗恩·威廉姆斯(Rowan Williams)在一项投票结束后被拥抱。 REUTERS/Yui Mok/POOL
11月20日，阿富汗喀布尔，男孩们在落日时踢足球。REUTERS/Mohammad Ismail
11月20日，印度新德里，印度教信徒在“克哈特普迦”节中在亚穆纳河里拜祭太阳神。 REUTERS/Mansi Thapliyal
10月31日，几内亚比绍首都比绍，一名安保人员在殖民地时代的建筑前面休息。 REUTERS/Joe Penney
11月20日，土耳其伊斯坦布尔，在2012/2013赛季欧洲冠军联赛小组赛H组比赛中，加拉塔萨雷队球迷在比赛期间点燃火焰。加拉塔萨雷队主场以1比0战胜曼彻斯特联队。REUTERS/Murad Sezer
11月20日，福建南靖县田螺坑村，一名男子在土楼里刷牙。田螺坑村是一个土楼村落，由1座方形、3座圆形和1座椭圆形共5座土楼组成，居中的方形步云楼和右上方的圆形和昌楼建于清嘉庆元年(1796年)，以后又在周边相继建起振昌楼more
11月20日，埃及开罗，民众参加示威活动，纪念罕默德大街暴力冲突一周年。去年十一月，开罗解放广场穆罕默德大街上发生暴力冲突，导致数十人死亡。 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
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