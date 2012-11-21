24小时时事新闻(11月22日) 24Hours

11月20日，约旦河西岸城市加沙，巴勒斯坦人用摩托车拉着一名男子的遗体在街上游行。据媒体报道，有目击者称，哈马斯武装人员当天在加沙城一个居民区处决了包括这名男子在内的六人，他们被指与以色列进行合作。哈马斯武装分子在死者尸more

11月20日，约旦河西岸城市加沙，巴勒斯坦人用摩托车拉着一名男子的遗体在街上游行。据媒体报道，有目击者称，哈马斯武装人员当天在加沙城一个居民区处决了包括这名男子在内的六人，他们被指与以色列进行合作。哈马斯武装分子在死者尸体上贴着告示，称他们是被哈马斯武装派别卡桑旅处决的。 REUTERS/Mohammed Salem

Close