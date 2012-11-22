24小时时事新闻(11月23日) 24Hours

11月21日，约旦河西岸城市希伯伦，一名巴勒斯坦年轻人在冲突中观察以色列军队。以色列和哈马斯同意埃及提出的停火协议，终止已持续八天的冲突，冲突已导致162名巴勒斯坦人和5名以色列人丧生。EUTERS/Mussa Qawamore