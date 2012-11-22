24小时时事新闻(11月23日) 24Hours
11月21日，约旦河西岸城市希伯伦，一名巴勒斯坦年轻人在冲突中观察以色列军队。以色列和哈马斯同意埃及提出的停火协议，终止已持续八天的冲突，冲突已导致162名巴勒斯坦人和5名以色列人丧生。EUTERS/Mussa Qawamore
11月21日，加沙地带北部，以色列士兵在炮弹附近祈祷。REUTERS/Ronen Zvulun
11月21日，加沙地带北部吉布兹，以色列士兵在火箭来袭的防空警报中掩护自己。 REUTERS/Yannis Behrakis
11月21日，以色列斯德洛，民众坐在小山上看到两枚火箭弹袭击以色列南部。 REUTERS/Yannis Behrakis
11月21日，加沙地带，一座遭以色列轰炸的大桥。 REUTERS/Ahmed Zakot
11月21日，加沙城，逃离家园的巴勒斯坦民众被安置在几处联合国开设的学校内。 REUTERS/Suhaib Salem
11月20日，加沙地带，一个巴勒斯坦孩子在一个9岁儿童的葬礼上注视着其遗体。 REUTERS/Ahmed Jadallah
11月21日，西班牙年度国际纯种马展览会在安达卢西亚首府塞维利亚举行，一名骑手经过马匹。 REUTERS/Marcelo del Pozo
11月21日，巴西首都巴西利亚，“无地农民运动”成员在示威活动中燃烧轮胎和挥舞旗帜。 REUTERS / Ueslei Marcelino
11月21日，刚果民主共和国戈马，一名“M23运动”士兵在从政府军手中夺取的武器附近站岗。今年4月以来，刚果(金)反政府武装 “M23运动”与政府军持续发生冲突。21日，“M23运动”再占领一个边境重镇，并声称将继续推进more
11月20日，墨西哥首都墨西哥城举行革命胜利102周年庆祝活动，人们身穿红、白服装坐在看台上。 REUTERS/Bernardo Montoya
11月21日，也门萨那，消防员在飞机失事现场灭火。也门一架军用货机当日在首都萨那市内坠毁，10名机组人员全部遇难，没有平民在事故中伤亡。 REUTERS/Mohamed al-Sayaghi
11月21日，埃及开罗，示威者躲避防暴警察投掷的催泪瓦斯。埃及首都开罗持续三天爆发大规模示威冲突，造成至少76人受伤，118人被捕。REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
11月21日，埃及开罗，一名示威者向防暴警察扔燃烧弹。这次骚乱在19日傍晚开始爆发，示威者原先是纪念一年前军方镇压反对派集会流血事件。 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
11月21日，美国华盛顿白宫玫瑰园，总统奥巴马在两个女儿的陪同下参加火鸡赦免仪式。当日，美国一年一度的感恩节火鸡赦免仪式在白宫玫瑰园举行，一只名叫科布勒的雄性火鸡被选为今年的感恩节火鸡，获得奥巴马总统亲自“接见”并宣布赦more
11月21日，美国纽约，旅客在宾州站等待因停电而延迟的火车。 REUTERS/Carlo Allegri
10月12日，波兰华沙笼罩在浓雾中。 REUTERS/Mateusz Olszowy
11月21日，菲律宾马尼拉，护士在马尼拉医师医院的地震演练中抱着新生儿躲在桌子下。REUTERS/Romeo Ranoco
11月21日，叙利亚大马士革，一名叙利亚国家交响乐团的成员参加慈善音乐会，以帮助流离失所的叙利亚人募捐冬季棉衣。 REUTERS/Muzaffar Salman