24小时时事新闻(11月27日) 24Hours
11月25日，埃及开罗，示威者与防暴警察发生冲突。埃及民众在首都开罗举行示威，抗议总统穆尔西颁布的新宪法声明进一步加强对司法干预，赋予总统更多权力。 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
一名示威者遭催泪瓦斯袭击而晕倒。 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
11月25日，美国新泽西州海滨高地，一个沙滩俱乐部遭飓风桑迪毁坏。 REUTERS/Eric Thayer
11月25日，安徽合肥，一名武警士兵在火车站送别退伍老兵。 REUTERS/Stringer
11月25日，约旦河西岸拉马拉，示威者举着巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯的肖像，一名巴勒斯坦安保士兵在附近站岗。阿巴斯称，他对在29日联合国大会上再次努力寻求提升巴勒斯坦国家地位，以最终获得联合国观察员国资格，有十足的信more
11月25日，希腊比雷埃夫斯，什叶派穆斯林参加纪念阿舒拉节的活动。阿舒拉是什叶派穆斯林传统节日，以纪念先知穆罕默德的外孙侯赛因在圣战中遇难。 什叶派穆斯林在节日里用铁鞭抽打自己，以此亲身体会侯赛因反抗压迫和追求真理的艰难more
伊拉克巴格达，当地演员再现侯赛因遇难的那场圣战。 REUTERS/Thaier Al-Sudani
缅甸仰光，一名在阿舒拉节上流血的什叶派穆斯林休息时吸烟。 REUTERS/Minzayar
11月25日，西班牙奥维多，人们在教堂前参加示威活动，抗议针对妇女的暴力行为。REUTERS/Eloy Alonso
11月25日，加沙城，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)成员坐在遭到毁坏的总部建筑废墟上。哈马斯的发言人艾努努表示，以色列对加沙地区持续数天的袭击已造成超过12亿美元的直接和间接损失。 REUTERS/Mohammed Smore
11月25日，“Mrs.Europe”选美大赛在白俄罗斯明斯克举行，一名来自摩尔多瓦的选手在后台做准备。 REUTERS/Vasily Fedosenko
11月25日，在泰国华富里三塔寺的猴子节上，一只猴子啃咬一名女子的头发。每年11月底，当地居民要为聚居在镇上的上千只猴子举办一次盛大的“猴子节”，为它们提供水果、蔬菜、点心、糖果和汽水。 REUTERS/Chaiwat more
11月24日，危地马拉首都危地马拉城，妇女手拿灯笼游行，纪念“国际消除对妇女的暴力日”。组织者称，在2000年至2012年期间，危地马拉约有7,000多名妇女遭杀害。 REUTERS/Jorge Dan Lopez
11月25日，一名非盟索马里特派团士兵乘坐直升机前往索马里摩加迪沙西北部城镇贝莱德文。REUTERS/Stuart Price/AU-UN IST PHOTO/Handout
11月24日，在墨西哥瓜达拉哈拉书展上，一名男子阅读书籍。REUTERS/Alejandro Acosta
11月25日，英国伦敦，“滚石”乐队主唱米克·贾格尔(Mick Jagger)在O2体育馆演唱。被誉为“当今世界上最伟大的摇滚乐队”的滚石乐队纪念其出道50周年的巡演于11月底开演。 REUTERS/Toby Melvimore
11月24日，西班牙马德里，一名吉普赛人在居住区“El Gallinero”跳舞。El Gallinero是一个罗马尼亚吉普赛人聚集区，这里距马德里市中心仅有15公里。 REUTERS/Susana Vera
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