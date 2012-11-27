24小时时事新闻(11月28日) 24Hours
11月26日，埃及开罗，一名示威者在冲突中站在窗户上。埃及总统穆尔西26日与司法界代表会面，为日前宣布宪法声明所引发的政治动荡降温。埃及近日的冲突已导致2人死亡。 REUTERS/Ahmed Jadallah
11月26日，比利时布鲁塞尔，一名防暴警察身上被喷洒上牛奶。为了抗议牛奶的价格过低，欧洲十几个国家的奶农聚集在布鲁塞尔示威游行，希望欧盟官员能够听到他们的声音。 REUTERS/Yves Herman
11月24日，广州，72岁老人刘谦平的模特秀照片。刘谦平是某网店店主的外公，为其网店反串女模特而走红。REUTERS/Tyrone Siu
11月26日，孟加拉沙瓦，工人们查看发生火灾的制衣厂。数千名愤怒的纺织工人在达卡郊外进行示威，因周末一家制衣厂发生火灾，导致100多人丧生。这是该国历史上伤亡最惨重的工厂火灾。 REUTERS/Andrew Biraj
11月26日，孟加拉国首都达卡一幢12层建筑发生火灾，建筑里有4家服装工厂，一名被困工人呼救。目前火灾原因和伤亡状况尚不清楚。 REUTERS/Stringer
10月2日，印度新德里，一名男子装扮成圣雄甘地乘坐地铁。 REUTERS/Mansi Thapliyal
11月26日，英国英格兰西南部Tewkesbury，一名男子坐在遭洪水淹没的酒吧窗户上。英国环境保护局25日确认，英格兰和苏格兰地区近日遭遇强风与恶劣雨雪天气袭击，至少有816户住宅被淹。 REUTERS/Andrew Winning
11月26日，日本东京，一名男子推着行囊行走在日本银行附近。 REUTERS/Yuriko Nakao
11月25日，叙利亚阿勒颇，一名反对派武装士兵奔跑躲避政府军的射击。 REUTERS/Zain Karam
11月26日，尼泊尔加德满都，一名男子在博拿佛塔喂鸽子。REUTERS/Navesh Chitrakar
11月26日，英国温莎，女王伊丽莎白参观英国皇家骑兵军营康伯米尔(Combermere Barracks)。 REUTERS/David Parker/Pool
11月26日，也门萨那，一名男子在市场关闭的商店门前休息时咀嚼咖特(qat)。咖特叶有兴奋和轻度麻醉作用，嚼多了会产生轻微的幻觉，给人以某种“快感”。也门等一些国家，嚼咖特的风气盛行。REUTERS/Khaled Abdullah
11月26日，法国Notre-Dame-des-Landes，宪兵逮捕反对占地建造新机场的示威者。REUTERS/Stephane Mahe
11月25日，巴西里约热内卢，一名女子在经过改造的火车厢中跳舞。Leopoldina火车站已有百年历史，在2004年关闭后经过改造成为用于举办音乐和艺术表演的场所。 REUTERS/Pilar Olivares
11月26日，加沙地带南部拉法赫，巴勒斯坦人在走私隧道中休息。 REUTERS/Mohammed Salem
11月26日，阿尔巴尼亚地拉那，一栋在建的大楼。 REUTERS/Arben Celi
11月26日，美国纽约，大西洋沙滩上一把歪倒的椅子。 REUTERS/Shannon Stapleton
11月24日，贵州雷山县，苗族儿童等待参加苗年暨鼓藏节庆祝活动的彩排表演。今年的雷山苗年暨十三年一次的鼓藏节于11月24日至29日举行。 REUTERS/Sheng Li