24小时时事新闻(11月28日) 24Hours

11月26日，埃及开罗，一名示威者在冲突中站在窗户上。埃及总统穆尔西26日与司法界代表会面，为日前宣布宪法声明所引发的政治动荡降温。埃及近日的冲突已导致2人死亡。 REUTERS/Ahmed Jadallah