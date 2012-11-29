24小时时事新闻(11月30日) 24Hours
11月28日，美国新泽西州Ortley Beach，飓风桑迪灾区的房屋被淤沙包围。 REUTERS/Adrees Latif
一名工人切割木板，准备维修遭飓风桑迪损坏的房屋。 REUTERS/Andrew Burton
11月28日，卢旺达基加利西部小村Muti，记者在军事基地拍摄一名受伤的“解放卢旺达民主力量”士兵(FDLR)。卢旺达国防军发言人约瑟夫·纳扎巴维塔27日称，卢旺达国防军当天凌晨与反政府武装“解放卢旺达民主力量”在卢旺达more
11月27日，位于美国夏威夷火山国家公园的卡拉帕纳火山喷发，大量火山熔岩流入该公园附近的海洋场面蔚为壮观。REUTERS/Hugh Gentry
11月28日，埃及开罗，示威者在冲突中暴打防暴警察。连日来，埃及总统穆尔西的新宪法声明引发的埃及国内危机愈演愈烈。REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
一名示威者举着防暴警察的盾牌。 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
11月28日，墨西哥华雷斯，一处未完成的房屋建筑。墨西哥当局在华雷斯发现几处秘密埋尸点，搜出11具尸体遗骸，被埋时间应在2010年。他们很可能是前往该地旅行的游客，不幸遇害。REUTERS/Jose Luis Gonzamore
11月28日，孟加拉Savar，一家起火的制衣厂内部场景。孟加拉对24日晚达卡郊区服装厂火灾的初步调查显示，这起造成120多人遇难的惨案疑为人为纵火。 REUTERS/Andrew Biraj
11月28日，耶路撒冷，巴勒斯坦年轻人在“神圣禁地”(Noble Sanctuary)玩球。 REUTERS/Marko Djurica
11月28日，印度孟买，一名男子戴着恶魔角在海滨售卖玩具。 REUTERS/Danish Siddiqui
11月28日，巴西首都巴西利亚，非政府组织“和平里约”放置960块砖头，以代表着巴西每周的谋杀数量。其背景为巴西议会大厦。 REUTERS/Ueslei Marcelino
11月28日，匈牙利布达佩斯，一名犹太孩子在Bet Menachem Lubavich教育中心玩耍。匈牙利极右翼政党议员26日在国会要求调查政府中有犹太血统的人数，“他们在一定程度上对匈牙利国家安全构成威胁”。此番反犹太more
11月28日，俄罗斯星城宇航员训练中心，加拿大宇航员Chris Hadfield、俄罗斯宇航员Roman Romanenko与美国随机工程师Tom Marshburn的太空服。这三名宇航员进行最后一次的训练。此次前往国际more
11月28日，日本新潟县近海发现一艘木船，船内有5具尸体，船身隐约可见疑似韩文字，死者死亡时间不明。 REUTERS/Kyodo
10月22日，叙利亚伊德利卜附近小镇Harem，反对派武装士兵利用驴子搬运武器。REUTERS/Redwan al-Homsi/Shaam News Network/Handout
11月28日，日本东京，一个价值一百多万美元的重型机器人Kuratas。该型机器人高4米，重达4吨，可装备火箭发射器等武器系统，并通过网络进行远程控制，或由操作员坐在驾驶舱中控制。 REUTERS/Kim Kyung-Hmore
11月28日，西班牙马拉加，Carlos Haya医院工作人员参加示威活动，抗议政府的紧缩政策。 REUTERS/Jon Nazca
11月28日，法国巴黎，前总统萨科齐跑步锻炼身体。 REUTERS/Benoit Tessier
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中国考虑放宽计划生育政策 China's One-Child Policy
(Reuters) -原国家人口和计划生育委员会主任张维庆表示，中国正在考虑调整计划生育政策，政府咨询机构已在起草相关建议方案。计划生育政策出现的任何微调应当都是渐进式地进行，同时还会考虑不同地区的情况。
24小时时事新闻(11月29日) 24Hours
(Reuters) - 聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
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Ski and snowboard world championships
Highlights from the Snowboarding and Freestyle Skiing World Championships.
Rise of Europe's far right
Who's who of far-right politics in Europe as parties ride a wave of success on anti-immigration, nationalist and eurosceptic policies.
Blizzard blankets the Northeast
Snow piled up rapidly in parts of the northeastern United States as a blizzard began blowing in, with residents being advised to stay at home, airlines grounding flights and schools canceling classes.
The colors of Holi
The Hindu festival of Holi, also known as the Festival of Colors, heralds the beginning of spring.
Scenes from SXSW
Behind the scenes in Austin at the South by Southwest Festival.
U.S. aircraft carrier joins South Korea drills
North Korea warns the United States of "merciless" attacks if the carrier infringes on its sovereignty or dignity during U.S.-South Korean drills.
Inside the Islamic State tunnel network
Exploring the tunnel system used by Islamic State in Iraq and Syria.
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
Turkey-Netherlands feud escalates
Protests erupt after several European countries stopped Turkish politicians from holding rallies for the Turkish diaspora ahead of a referendum on expanding presidential powers -- as the Dutch prepare to vote in a national election.