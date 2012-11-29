24小时时事新闻(11月30日) 24Hours

11月28日，匈牙利布达佩斯，一名犹太孩子在Bet Menachem Lubavich教育中心玩耍。匈牙利极右翼政党议员26日在国会要求调查政府中有犹太血统的人数，“他们在一定程度上对匈牙利国家安全构成威胁”。此番反犹太more

11月28日，匈牙利布达佩斯，一名犹太孩子在Bet Menachem Lubavich教育中心玩耍。匈牙利极右翼政党议员26日在国会要求调查政府中有犹太血统的人数，“他们在一定程度上对匈牙利国家安全构成威胁”。此番反犹太言论在匈牙利引发轩然大波，不少媒体担心匈牙利有法西斯势力抬头的危险。 REUTERS/Bernadett Szabo

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