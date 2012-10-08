24小时时事新闻(10月9日) 24Hours

10月4日，埃及开罗，一个孩子放学后穿过垃圾堆回家。自6月30日宣誓就职以来，穆尔西担任埃及总统已满100天。穆尔西6日晚发表讲话，公布其上任后实施的“百日计划”的完成情况，承认没能实现一些既定目标。 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany