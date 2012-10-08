24小时时事新闻(10月9日) 24Hours
10月7日，西班牙马拉加，一对老年夫妇在示威活动擦拭眼泪。西班牙全国各地57个城市举行游行示威活动，抗议政府的紧缩措施和近日公布的2013年财政预算。REUTERS/Jon Nazca
10月7日，俄罗斯莫斯科，抗议者将总统普京肖像上绑着黑丝带。10月7日为俄罗斯总统普京的60岁生日。 REUTERS/Maxim Shemetov
警察逮捕一名抗议者。 REUTERS/Maxim Shemetov
10月7日，德国多特蒙德，艺术家雷耶(Sabine Reyer)在Ruhr双年展上的艺术作品装置。 REUTERS/Ina Fassbender
10月7日，索马里基斯马尤，一名亲政府的武装人员在理发店剪头发。 REUTERS/AU-UN IST PHOTO/Stuart Price/Handout
10月7日，波黑波托卡里，一名男子在投票站投票。 REUTERS/Dado Ruvic
10月7日，男单赛会头号种子、塞尔维亚天王德约科维奇在中网决赛上夺冠后履行赛前承诺，大跳热门歌曲《江南Style》中的“骑马舞”，将全场气氛推至高潮。 REUTERS/Jason Lee
10月7日，委内瑞拉卡拉卡斯，民众排队等待为总统选举投票。在10月7日举行的委内瑞拉总统选举中，现任总统查韦斯赢得了54%的选票，击败强劲挑战者卡普里莱斯，成功连任。 REUTERS/Jorge Silva
总统候选人卡普里莱斯(Henrique Capriles)被众多支持者包围着。 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
10月7日，加沙地带南部，一名受伤的巴勒斯坦孩子打电话。以色列军方当日对加沙地带发动空袭，造成至少1名巴勒斯坦人死亡，另有11人受伤，其中包括5名儿童。 REUTERS/Ahmed Zakot
9月16日，马来西亚哥打京那巴鲁，来自沙巴的民众挥舞国旗，庆祝马来西亚日。REUTERS/Bazuki Muhammad
10月7日，约旦安曼，前议员Rudaina Al Atti(右)拿着私人物品离开国会。约旦国王阿卜杜拉二世发布命令，从4日起解散众议院，并命令举行新一届议会选举。 REUTERS/Muhammad Hamed
10月7日，缅甸仰光，喷泉附近出现一道彩虹。REUTERS/Soe Zeya Tun
10月4日，埃及开罗，一个孩子放学后穿过垃圾堆回家。自6月30日宣誓就职以来，穆尔西担任埃及总统已满100天。穆尔西6日晚发表讲话，公布其上任后实施的“百日计划”的完成情况，承认没能实现一些既定目标。 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
10月7日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克，博物馆展览的艺术家索科尔(Haim Sokol)的艺术装置。 REUTERS/Ilya Naymushin
10月7日，阿富汗贾拉拉巴德，两名男子在砖厂工作。 REUTERS/ Parwiz
10月6日，美国旧金山，在MLB美国职棒分区赛上，辛辛那提红人队球员路得威克(Ryan Ludwick)(48号)注视着飞过围栏的棒球。 REUTERS/Robert Galbraith
10月7日，英国汉普郡戈斯波特，两个孩子行走在索伦特海滩上。 REUTERS/Kevin Coombs