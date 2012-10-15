24小时时事新闻(10月16日) 24hours
10月14日，巴西里约热内卢，一名警察在Jacarezinho贫民窟警戒。 REUTERS/Sergio Moraes
10月14日，加沙地带，一个男孩在其父亲的葬礼上哭啼。以色列战机空袭加沙地带北部地区，造成一人死亡、两人受伤。TREUTERS/Mohammed Salem
10月14日，意大利的里雅斯特，人们参加Barcolana帆船比赛。本届比赛吸引了约1,500名参与者。 REUTERS/Stefano Rellandini
10月14日，索马里摩加迪沙，非洲联盟驻索马里特派团警察在General Kaahiye警院内。非洲联盟驻索马里特派团计划向索马里警察提供培训和辅导。 REUTERS/AU-UN IST Photo/Tobin Jones/Handout
10月13日，利比亚班加西，孩子们在街道上玩足球。REUTERS/Esam Al-Fetori
10月14日，尼泊尔加德满都，Chaudhary公司的电子器件仓库发生火灾，未造成人员伤亡。 REUTERS/Navesh Chitrakar
10月14日，比利时蒙斯，一名女子在投票站投票。比利时当日举行六年一度的地方议员选举。 REUTERS/Sebastien Pirlet
10月14日，美国纽约，人们身着盛装参加一年一度的“西班牙日”大游行。 REUTERS/Keith Bedford
10月14日，尼日利亚三角州，一名男子在洪水淹没的地区划船。尼日利亚三角洲地区遭遇数十年来最严重的洪水，已造成140人遇难，成千上万人无家可归。REUTERS/Afolabi Sotunde
10月14日，日本相模湾，一架海上自卫队P-3C巡逻机参加海军舰队检阅。 REUTERS/Yuriko Nakao
10月14日，美国弗吉尼亚州威廉斯堡，总统奥巴马在当地竞选办事处打电话感谢协助他竞选的志愿者们。 REUTERS/Jonathan Ernst
10月14日，“非主流发型秀”30周年活动在英国伦敦举行，一名模特在后台休息。 REUTERS/Olivia Harris
10月14日，南亚同性恋运动会在尼泊尔加德满都举行，一名参加者着装打扮为闭幕式做准备。REUTERS/Navesh Chitrakar
10月14日，乌克兰时装周在基辅举行，模特们在后台休息。 REUTERS/Gleb Garanich
10月14日，危地马拉首都危地马拉城，一名女子搬运棺材模型参加示威活动。人们举行示威活动，抗议10月4日托托尼卡潘省的示威活动中有6人死亡。 REUTERS/Jorge Dan Lopez
10月14日，美国麻萨诸塞州贝尔蒙特，共和党总统候选人罗姆尼与妻子安(Ann)离开耶稣基督后期圣徒教会。 REUTERS/Brian Snyder
10月14日，哥伦比亚阿卡西亚斯，年轻人在La Joropera节上跳起传统舞蹈。REUTERS/John Vizcaino
10月13日，世界顶级铁人三项赛在美国夏威夷大岛的科纳地区举行，选手们参加马拉松比赛。REUTERS/Hugh Gentry
10月14日，阿富汗喀布尔，阿富汗政府在国内外媒体的见证下，焚毁他们在2012年缴获的25吨毒品。阿富汗副内政部长巴兹·穆罕默德·艾哈迈德(Baz MohammadAhmadi)称，这25吨毒品占去年毒品产量的35%，证明阿富汗依然是毒品贸易的重要中心，而毒品依然是反政府军的重要收入来源。REUTERS/Omar Sobhani
10月14日，印度特里普拉邦阿加尔塔拉，工匠们为杜尔加女神节做准备。杜尔加女神是印度教中最受崇拜的女，通常被视为宇宙的能量、力量。 REUTERS/Jayanta Dey