24小时时事新闻(10月16日) 24hours

10月14日，阿富汗喀布尔，阿富汗政府在国内外媒体的见证下，焚毁他们在2012年缴获的25吨毒品。阿富汗副内政部长巴兹·穆罕默德·艾哈迈德(Baz MohammadAhmadi)称，这25吨毒品占去年毒品产量的35%，证明阿富汗依然是毒品贸易的重要中心，而毒品依然是反政府军的重要收入来源。REUTERS/Omar Sobhani