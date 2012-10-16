24小时时事新闻(10月17日) 24Hours
10月15日，叙利亚阿勒颇，反对派武装士兵与政府军士兵发生交火。REUTERS/Asmaa Waguih
反对派武装士兵在交火中发射自制的炸弹。 REUTERS/Asmaa Waguih
10月15日，印度加尔各答，印度教信徒们在恒河参加一个纪念祖先的宗教仪式，即马哈拉雅(Mahalaya)祈福活动。 REUTERS/Rupak De Chowdhuri
10月15日，柬埔寨金边国际机场，柬埔寨首相洪森(左)拥抱国王莫尼列·西哈努克。中国外交部新闻发言人洪磊表示，10月15日凌晨，柬埔寨王国太皇诺罗敦·西哈努克因病在北京逝世，终年90岁。他是中国人民的伟大朋友，其逝世不仅more
人们在王宫外面哀悼逝世的前国王诺罗敦·西哈努克。 REUTERS/Damir Sagolj
10月14日，哥伦比亚比亚维森西奥附近Acacias，一位父亲领着女儿等待参加第十二个La Joropera传统节日欢庆活动。当日，520对青少年穿着传统礼服在街头翩翩起舞欢庆节日。 REUTERS/John Vizcamore
10月15日，尼泊尔加德满都，人们点燃蜡烛，为受伤的巴基斯坦女孩玛拉拉•尤萨法扎伊(Malala Yousufzai)祈福。14岁女孩女孩玛拉拉•尤萨法扎伊因倡导巴基斯坦女童接受教育权利，遭塔利班组织射杀，严重受伤。玛拉more
10月15日，法国巴黎，乌克兰女权团体Femen成员在司法部前面举行示威活动，抗议一起少女遭集体强暴的案件中10人被判无罪。 REUTERS/Jacky Naegelen
10月15日，印控克什米尔斯利那加，女警逮捕参加抗议活动的女政府职员。 REUTERS/Fayaz Kabli
10月15日，格鲁吉亚第比利斯，人们穿过人行桥。 REUTERS/David Mdzinarishvili
10月15日，索马里摩加迪沙，一名女警接受非洲联盟驻索马里特派团提供的设备物资。非洲联盟驻索马里特派团计划向索马里警察提供有关犯罪调查的培训。 REUTERS/African Union-United Nations Imore
10月14日，英国伦敦，时尚前卫的“非主流发型秀”在皇家阿尔伯特音乐厅举办30周年纪念特展，一名模特在后台休息。 REUTERS/Olivia Harris
10月13日，秘鲁利马，一名囚犯在Lurigancho监狱售卖鸡肉。Lurigancho监狱拥有8,500名囚犯，里面的犯人比较自由，可以进行销售等社会性的活动。REUTERS/Mariana Bazo
10月15日，哥伦比亚比亚维森西奥，一名牛仔在Coleo节活动中拉着一头牛的尾巴。 REUTERS/John Vizcaino
10月15日，肯尼亚蒙巴萨，蒙巴萨分离主义团体头目Omar Mwamnuadzi(右)在法院受审。警察当日逮捕了Omar Mwamnuadzi并射杀了两名蒙巴萨分离主义者。 REUTERS/Joseph Okanga
10月15日，湖北武汉，一名摊贩躺在成堆的柚子上。中国国家统计局称，中国2012年9月份的消费者物价指数(CPI)同比提高了1.9%，与8月份(2.0%)相比增长速度小幅下滑。REUTERS/Stringer
10月15日，乌克兰基辅，新入伍的士兵在厕所洗漱。 REUTERS/Gleb Garanich
10月15日，尼泊尔巴德岗，“快速反应部队”成员在感染H5N1型禽流感病毒的养殖场捕杀鸡。REUTERS/Navesh Chitrakar
10月15日，葡萄牙里斯本，一名抗议者坐在防暴警察的前面。葡萄牙政府向议会提交2013财年预算草案，公布了葡萄牙接受780亿欧元救助以来最严厉的财政紧缩措施，这引发了大规模抗议。 REUTERS/Jose Manuel more