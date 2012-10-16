24小时时事新闻(10月17日) 24Hours

10月15日，柬埔寨金边国际机场，柬埔寨首相洪森(左)拥抱国王莫尼列·西哈努克。中国外交部新闻发言人洪磊表示，10月15日凌晨，柬埔寨王国太皇诺罗敦·西哈努克因病在北京逝世，终年90岁。他是中国人民的伟大朋友，其逝世不仅more

10月15日，柬埔寨金边国际机场，柬埔寨首相洪森(左)拥抱国王莫尼列·西哈努克。中国外交部新闻发言人洪磊表示，10月15日凌晨，柬埔寨王国太皇诺罗敦·西哈努克因病在北京逝世，终年90岁。他是中国人民的伟大朋友，其逝世不仅是柬埔寨人民的巨大损失，也是中国人民的巨大损失。 REUTERS/Stringer

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