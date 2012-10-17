24小时时事新闻(10月18日) 24Hours
10月17日，柬埔寨金边，一名僧侣等待西哈努克灵柩抵达时痛哭。约10万人在从金边国际机场到王宫的道路上夹道迎接西哈努克灵柩回国。 REUTERS/Damir Sagolj
10月16日，孟加拉达卡，一名男子从船上跳到另一艘船上。 REUTERS/Andrew Biraj
10月16日，印度昌迪加尔，印度教信徒在圣母节期间在寺庙祈祷。 REUTERS/Ajay Verma
10月16日，尼泊尔加德满都，一名年轻人在德赛节期间荡秋千。德赛节又称杜尔加祭典，每年9月－10月间的月圆之时尼泊尔各地举行，连续进行9天，因而又叫“九夜节”，意为“女神的九夜”。 REUTERS/Navesh Chitmore
10月16日，巴基斯坦奎达，人们哀悼在枪击事件中死亡的亲属。凶手乘摩托车进入一个市场中向受害者射击，造成4人死亡。 REUTERS/Naseer Ahmed
10月16日，约旦河西岸小村Beit Ur附近，一名巴勒斯坦人在示威活动中安放旗帜。巴勒斯坦抗议者阻挡公路，抗议犹太定居者袭击巴勒斯坦村民。 REUTERS/Mohamad Torokman
10月16日，美国纽约亨普斯特德，总统奥巴马与共和党总统候选人罗姆尼举行第二场辩论。双方在就业、能源以及利比亚问题上反复交锋。在本次辩论中，奥巴马向罗姆尼发起激烈挑战。 REUTERS/Mike Segar
10月3日，印度孟买，一辆Premier Padmini微型出租车。该市的Premier Padmini微型出租车上世纪60年代就投入了运营，其中有一部分车辆已使用了25年，未来将逐渐被淘汰。 REUTERS/Vivekmore
10月16日，乌克兰第聂伯罗彼得罗夫斯克，一名游客在犹太中心Menorah参观大屠杀纪念馆。 REUTERS/Gleb Garanich
10月16日，巴基斯坦Clifton海边放着供游客休息的塑料椅子。REUTERS/Akhtar Soomro
10月16日，菲律宾奎松市，警察逮捕一名抵制拆迁的居民(中)。REUTERS/Cheryl Ravelo
10月15日，古巴哈瓦那，卡巴尼亚堡展览的冷战时期苏联制造的武器。REUTERS/Desmond Boylan
10月16日，波黑泽尼察，球迷们庆祝在世界杯预选赛上波黑3:0击败立陶宛，暂据G组榜首。REUTERS/Dado Ruvic
7月26日，秘鲁利马Lurigancho监狱，一名囚犯用树叶伪装自己，参加独立日庆祝游行。Lurigancho监狱拥有8,500名囚犯，里面的犯人比较自由，可以进行售卖商品等社会性的活动。 REUTERS/Marianamore
10月16日，上海，一名工人在建筑工地砌墙。美银美林最新研究报告称，预计中国居民消费价格指数(CPI)今年底前料将回升，但很可能不会超过3%；目前央行的首要任务是防止经济进一步下滑及防止房价反弹。 REUTER/Aly more
10月16日，法国诺特尔达梅-代朗代，防暴警察驱散抵制建造新机场的示威者。 REUTERS/Stephane Mahe
10月16日，阿富汗坎大哈省Terra Nova基地，一名美军士兵在帐篷里玩PSP游戏机。 REUTERS/Erik De Castro
10月17日，澳大利亚悉尼，韩国Hip Hop艺人Psy在一个电视节目中表演热门歌曲《江南Style》。Psy凭借新曲《江南Style》及MV中的“骑马舞”在全球掀起热潮。 REUTERS/Tim Wimborne