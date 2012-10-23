24小时时事新闻(10月24日) 24Hours
10月22日，上海，一个女孩乘坐校车前去参观一个水族馆。 REUTERS/Carlos Barria
10月22日，美国第三场总统候选人电视辩论在佛罗里达州林恩大学举行，总统奥巴马与共和党候选人罗姆尼在辩论开始前握手。奥巴马指责罗姆尼在关于中东和俄罗斯的外交政策提议上发出矛盾信息。 REUTERS/Kevin Lamarque
10月22日，加沙地带汗尤尼斯，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)成员坐在哈马斯高级领导人哈尼亚(Ismail Haniyeh)(左)与卡塔尔埃米尔哈马德·本·哈利法·阿勒萨尼(Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-thani)海报中间。卡塔尔官员宣布，卡塔尔将斥资2.54亿美元重建加沙，重建计划将于本周正式启动。 REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
10月22日，泰国普吉岛，信徒搬运雕塑参加素食节。节日期间，当地华裔居民严格遵守为期10天的斋戒，只吃素食。人们相信严守斋戒能够让他们获得健康，灵魂也得到净化。 REUTERS/Damir Sagolj
10月21日，巴拿马波多贝罗，一名信徒在黑基督节上亲吻一个黑基督雕像。 REUTERS/Carlos Jasso
10月22日，加沙地带北部，一名巴勒斯坦男子在医院得知其亲人在以色列空袭中遇难后伤心。以色列战机当日对巴勒斯坦加沙地带发动两轮空袭，造成2人死亡、多人受伤。 REUTERS/Mohammed Salem
10月22日，沙特麦加，穆斯林在大清真寺进行一年一度的朝圣。REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
10月22日，乌克兰顿涅茨克，列宁雕塑上空飞过一架飞机。REUTERS/Gleb Garanich
10月22日，印度新德里，一名男子在街边洗澡。 REUTERS/Navesh Chitrakar
10月22日，海南省海口，拆迁废墟处的一群鸭子。 REUTERS/Tyrone Siu
10月22日，叙利亚阿勒颇，一名反抗军士兵在冲突中手持枪支准备开火。 REUTERS/Zain Karam
10月19日，古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗手里拿着一份《格拉玛》报纸。菲德尔·卡斯特罗在古巴官方媒体出版的一篇文章中反驳了关于他已经死亡或将要死亡的报导。他指控新闻机构以及古巴的敌对势力传播关于他的“愚蠢信息”，特别是西班牙一家报纸报导称，卡斯特罗严重中风，已处于植物人状态。 REUTERS/Alex Castro/Courtesy of Cubadebate
10月22日，阿富汗喀布尔，工人们在一家茶店喝茶。 REUTERS/Omar Sobhani
10月22日，印度古加拉特邦苏拉特，印度教信徒跳加巴(Garba)舞蹈庆祝圣母节。每逢印度教节日九夜节，印度各地都会举行10天9夜的庆祝活动，以祭祀印度教女神。 REUTERS/Amit Dave
10月22日，埃及开罗，科普特基督教神父参加大集会挑选新任教宗。科普特基督教教宗欣诺达三世(Pope Shenouda III)于今年3月17日逝世，享年88岁。 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
10月22日，吉林，车辆在大雪天行驶。自10月21日夜间开始，吉林省大范围出现雨夹雪天气，造成街路积雪严重，并出现积雪压折树木情况。REUTERS/China Daily
10月22日，巴林麦纳麦南部小村al-Eker，反政府示威者高喊口号。 REUTERS/Hamad I Mohammed
10月20日，山西武乡县，演员在“八路军文化主题公园”表演。“八路军文化主题公园”位于八路军太行纪念馆东侧，占地总面积231亩，园内主要由八路村、八路军文艺社、八路军抗战胜利纪念坛等板块组成。 REUTERS/Jason Lee