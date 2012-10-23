24小时时事新闻(10月24日) 24Hours

10月19日，古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗手里拿着一份《格拉玛》报纸。菲德尔·卡斯特罗在古巴官方媒体出版的一篇文章中反驳了关于他已经死亡或将要死亡的报导。他指控新闻机构以及古巴的敌对势力传播关于他的“愚蠢信息”，特别是西班牙一家报纸报导称，卡斯特罗严重中风，已处于植物人状态。 REUTERS/Alex Castro/Courtesy of Cubadebate