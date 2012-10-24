24小时时事新闻(10月25日) 24Hours
10月5日，巴基斯坦卡拉奇，一名嫌犯在犯罪调查局用一块布遮住自己。巴基斯坦逊尼派极端组织“羌城军”(Lashkar-e-Jhangvi)主要针对什叶派发动袭击，被认为是巴基斯坦塔利班武装在旁遮普省的重要分支。REUTERmore
10月23日，刚果民主共和国鲁曼加博，反政府武装“M23运动”军官Sultani Makenga(中)接受采访。 REUTERS/James Akena
10月23日，叙利亚阿勒颇，孩子们玩耍时荡秋千。 REUTERS/Zain Karam
10月21日，叙利亚霍姆斯，建筑在冲突中遭到毁坏的景象。 REUTERS/Muhammad Al-Ibrahim/Shaam News Network/Handout
10月23日，叙利亚边境Idlib Governorate，一个难民儿童在难民营帐篷顶上玩耍。REUTERS/Asmaa Waguih
10月23日，美国纽约，联合国秘书长潘基文(左)在联合国总部会见热门舞曲《江南style》的演唱者、韩国歌手Psy，并一起大跳“骑马舞”。 REUTERS/Eduardo Munoz
10月23日，保加利亚索非亚，一名女子行走在用粉红雨伞搭建的艺术装置下面。该艺术装置由400把雨伞组成，意在提高人们对乳房癌的防护意识。 REUTERS/Stoyan Nenov
10月23日，巴拿马科隆，一名女子在防爆警察发射催泪瓦斯后捂着脸部。巴拿马总统马蒂内利19日签署科隆自贸区土地私有化法案，这在首都北部的科隆市引发抗议示威，进而演变为街头骚乱，造成1人死亡，多人受伤。 REUTERS/Cmore
10月23日，美国俄亥俄州戴顿，总统奥巴马与副总统拜登参加竞选集会。 REUTERS/Kevin Lamarque
10月23日，沙特麦加，穆斯林在大清真寺进行一年一度的朝圣。 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
10月23日，印度新德里，一名男子在沙尘暴天气中骑着摩托车行驶。 REUTERS/Vivek Prakash
10月23日，印尼西爪哇省茂物，一只美洲豹追逐掉入水中的食物。 REUTERS/Beawiharta
10月23日，利比亚的黎波里，前领导人卡扎菲军队大本营Bab al-Azizia里的壁画。REUTERS/Ismail Zitouny (LIBYA
10月23日，印度孟买，一名男子睡在牲畜市场的牛群中间。全球穆斯林将迎来他们一年中重要的节日--宰牲节。 REUTERS/Danish Siddiqui
10月23日，2012/13赛季欧洲冠军联赛F组小组赛在法国阿斯克新城举行，拜仁慕尼黑在客场凭借穆勒的点球破门以1-0取胜法甲球队里尔。REUTERS/Pascal Rossignol
10月22日，广西柳州，上千名中老年人通过表演表演百人太极功夫扇、百人太极拳二十四式、百人太极柔力球等“七个一百”太极表演，喜迎重阳节的到来。(太极爱好者表演太极拳。) REUTERS/China Daily
10月23日，菲律宾首都马尼拉的一个居民区发生火灾。据当地媒体报道，这场大火造成近400座房屋被烧毁，600多个家庭无家可归。 REUTERS/Cheryl Ravelo
10月20日，希腊拉里萨，一个电子广告牌。 REUTERS/John Kolesidis
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