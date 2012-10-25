24小时时事新闻(10月26日) 24Hours

10月24日，加沙地带，人们参加一名在以色列空袭中死亡的哈马斯成员的葬礼。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)控制的加沙地带与以色列冲突严重，加沙地带武装组织向以色列南部发射了超过80枚火箭弹，导致5人受伤，以色列对加沙多次more

10月24日，加沙地带，人们参加一名在以色列空袭中死亡的哈马斯成员的葬礼。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)控制的加沙地带与以色列冲突严重，加沙地带武装组织向以色列南部发射了超过80枚火箭弹，导致5人受伤，以色列对加沙多次空袭，已造成4人死亡，多人受伤。 REUTERS/Suhaib Salem

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