24小时时事新闻(10月26日) 24Hours
10月24日，加沙地带，人们参加一名在以色列空袭中死亡的哈马斯成员的葬礼。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)控制的加沙地带与以色列冲突严重，加沙地带武装组织向以色列南部发射了超过80枚火箭弹，导致5人受伤，以色列对加沙多次more
10月24日，以色列阿什克伦，以色列士兵在“铁穹”火箭弹拦截系统地点的火箭袭击警报声中掩护自己。加沙地带武装组织向以色列南部发射了超过80枚火箭弹，导致5人受伤。 REUTERS/Amir Cohen
10月24日，美国科罗拉多州丹佛，一名女子与总统奥巴马握手。 REUTERS/Kevin Lamarque
10月24日，美国纽约，投资银行高盛前董事拉雅•古普塔(Rajat Gupta)(右)与律师抵达曼哈顿联邦法院。拉雅•古普塔被判两年徒刑，并罚款500万美元。在美国范围广泛的打击内幕交易行动中，古普塔是落网的最高级别商业more
10月24日，印控克什米尔斯利那加，孩子们在十胜节上观看焚烧恶神罗瓦纳(Ravana)的塑像。REUTERS/Fayaz Kabli
10月24日，英国苏格兰格拉斯哥，歌手“苏珊大妈”苏珊·波伊尔(Susan Boyle)参加一个倡议活动。 REUTERS/David Moir
10月24日，美国科罗拉多州丹佛，共和党候选人罗姆尼与竞选搭档、副总统候选人保罗·瑞安(Paul Ryan)在停机坪上交谈。 REUTERS/Brian Snyder
10月24日，梵蒂冈，教宗本笃十六世在圣彼得广场举行例行接见活动。 REUTERS/Giampiero Sposito
10月24日，阿富汗坎大哈，一名美军士兵在作战基地纳尕汗搬运椅子。 REUTERS/Erik De Castro
10月24日，美国纽约，求职者排队应聘。最近经济数据显示，美国9月失业率回落至7.8%，住房销售与社会零售额均实现增长，美国经济复苏略有改善，但是表现得仍不够明显。 REUTERS/Mike Segar
10月24日，比利时亨克，一名福特员工在紧急会议结束后趴在桌子上。美国汽车制造商福特汽车准备关闭位于比利时亨克的工厂，并与工会召开紧急会议。 REUTERS/Laurent Dubrule
10月24日，智利瓦尔帕莱索，防暴警察逮捕举行示威活动的抗议者。人们举行示威活动，支持绝食抗议的马普切囚犯。 REUTERS/Eliseo Fernandez
10月224日，第17届国际小丑大会在墨西哥首都墨西哥城举行，至少500名小丑前来参加此次盛会。REUTERS/Edgard Garrido
10月24日，利比亚重镇班尼瓦利德，来自米苏拉塔的亲政府民兵站在楼顶进行庆祝。亲政府民兵炮轰前领导人卡扎菲的堡垒巴尼瓦利德镇。 REUTERS/Ismail Zitouny
10月19日，伊拉克巴格达，年轻人参加摩托车车技秀。 REUTERS/Saad Shalash
10月24日，北京，一张长期曝光的照片显示长城在星空下的美景。 REUTERS/David Gray
10月23日，沙特利雅德，一位买家在市场将买到的骆驼运到汽车上。全球穆斯林将迎来他们一年中重要的节日--宰牲节。 REUTERS/Fahad Shadeed
10月24日，韩国首尔，人们参加反恐演练。 REUTERS/Kim Hong-Ji
10月24日，南非约翰内斯堡西北部Carletonville，矿工在AngloGold Ashanti矿场举行抗议活动。世界第三大黄金生产商AngloGold旗下的AngloGold Ashanti公司当日开始了1.2万more
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扮“八路”打游击 Eighth Route Army Theme Parks
(Reuters) - 山西武乡县总投资约5亿元建设了八路军文化园、游击战体验园和大型实景剧《太行山》为主要内容的“两园一剧”重点红色旅游项目，游客可以花钱扮演日本士兵或是八路军士兵，重温革命区的抗日战争。
朝鲜第一高楼 Ryugyong Hotel in North Korea
(Reuters) - 朝鲜第一高楼--柳京饭店有105层，外观呈金字塔状，20多年前便破土开建，但至今尚未完工。
中国最后的共产主义村 China's Model Communism
(Reuters) - 河南省漯河市南街村是中国十大名村，坚持集体主义原则，实行“共产主义”的分配制度，被认为是中国最后一个共产主义村。
24小时时事新闻(10月25日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
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Blizzard blankets the Northeast
A blizzard swept through the heavily populated northeastern U.S., grounding flights, canceling classes and pummeling those who ventured out onto snow-bound streets.
Rise of Europe's far right
Who's who of far-right politics in Europe as parties ride a wave of success on anti-immigration, nationalist and eurosceptic policies.
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Impoverished Greek parents leave kids in group homes
In Greece's grinding economic crisis, a home for abused children is now taking in those whose parents are struggling to feed them.
The last of the Goodyear blimps
Workers decommission the Spirit of Innovation, the last of Goodyear's GZ-20 model blimps.
Lifeguard tower turned luxury suite
As part of an effort to market Israel as a winter tourist destination for Europeans, the city of Tel Aviv and Israel's tourism ministry have teamed up with a local hotel chain to temporarily transform a wooden lifeguard tower into a luxury two-story suite, with hot tub, room service and very unobstructed ocean views.
Ski and snowboard world championships
Highlights from the Snowboarding and Freestyle Skiing World Championships.
Dutch firebrand politician Geert Wilders
The anti-Islam, anti-EU nationalist leader Wilders is running neck and neck with the conservative prime minister ahead of the Netherlands' parliamentary election on March 15.
Saudi strikes on Yemen
At least 10,000 people have been killed in nearly two years of war between a Saudi-led Arab coalition and the Iran-allied Houthi movement.