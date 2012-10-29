24小时时事新闻(10月30日) 24Hours
10月28日，阿富汗帕克提卡省，美军士兵在作战基地Sar Howza附近进行夜间巡逻。REUTERS/Goran Tomasevic
10月28日，美国纽约，一个男孩乘坐地铁抵达康尼岛。美国东海岸居民当日准备迎接飓风“桑迪”(Sandy)，纽约和其他主要城市关闭了运输体系和学校，并疏散了低洼地区的居民。 REUTERS/Keith Bedford
10月28日，美国纽约，一位妇女领着孩子在沃尔玛超市采购东西，为飓风“桑迪”来临做准备。 REUTERS/Lucas Jackson
10月28日，叙利亚伊德利卜省，反抗军士兵向政府军发射火箭。 REUTERS/Asmaa Waguih
10月25日，美国奥兰多，总统奥巴马在竞选办公室使用手机与志愿者通话。 REUTERS/Larry Downing
10月28日，德国柏林街头“张灯结彩”，民众上街庆祝柏林建市775周年。 REUTERS/Thomas Peter
10月28日，西班牙毕尔巴鄂美术馆，一个小游客观看艺术家费尔南多·博特罗(Fernando Botero)的画作。 REUTERS/Vincent West
10月29日，菲律宾马尼拉，菲反贪法院提审前总统阿罗约，指控她在总统任期内犯有掠夺罪。本月3日，菲律宾反贪法院宣布，阿罗约因涉嫌在总统任期内挪用3.66亿比索(约合886万美元)的国家彩票基金长达3年之久而被控犯有掠夺罪more
10月28日，沙特阿拉伯麦加附近米纳，一名穆斯林在射石后祈祷。米纳(Mina)位于沙特圣城麦加以东15公里处，是穆斯林朝圣时射石驱邪的地方。射石，又称“大射礼”。 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
10月28日，乌克兰基辅南部小村Petrivka，一位当地居民站在投票箱附近。乌克兰当日举行第7届议会选举。民意调查显示，总统维克托·亚努科维奇领导的地区党将维持议会第一大党地位，而亲西方的两大反对党如果在选举后联手，可more
10月28日，希腊雅典，人们观看学生游行庆祝希腊在二战对抗纳粹的“说不”纪念日。REUTERS/Yannis Behrakis
10月28日，索马里摩加迪沙，一名尼日利亚警察在海滩Lido上巡逻。 REUTERS/Tobin Jones/Handout
10月28日，巴基斯坦卡拉奇，当地电视台记者站在水罐车上报道一起火灾事故。REUTERS/Akhtar Soomro
10月27日，秘鲁利马，一名警察将一个圣罗斯(Saint Rose)雕像搬离燃烧的路障附近。位于秘鲁首都利马一市场的商贩示威抗议政府本周六宣布的搬迁计划，警方与商贩发生冲突，共造成2人死亡，超过20人受伤。 REUTERmore
10月28日，智利瓦尔帕莱索，一名男子装扮成圣诞老人进行投票。智利各地投票选举市长和议员。 REUTERS/Eliseo Fernandez
10月28日，美国俄亥俄州芬德利，共和党总统候选人罗姆尼在竞选集会结束时向支持者致意。 REUTERS/Brian Snyder
10月28日，缅甸实兑，一名逃离西部若开邦暴力冲突的女子抵达难民营时流泪。缅西部若开邦发生佛教徒与穆斯林之间的暴力冲突。 REUTERS/Soe Zeya Tun
10月28日，加沙地带汗尤尼斯，人们参加在以色列空袭中死亡的巴勒斯坦人的葬礼。以色列空军凌晨对加沙地带北部巴勒斯坦目标发动空袭，造成一名巴武装人员死亡，1人重伤，这两名武装人员都是巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)成员。以more