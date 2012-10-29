24小时时事新闻(10月30日) 24Hours

10月28日，乌克兰基辅南部小村Petrivka，一位当地居民站在投票箱附近。乌克兰当日举行第7届议会选举。民意调查显示，总统维克托·亚努科维奇领导的地区党将维持议会第一大党地位，而亲西方的两大反对党如果在选举后联手，可more

10月28日，乌克兰基辅南部小村Petrivka，一位当地居民站在投票箱附近。乌克兰当日举行第7届议会选举。民意调查显示，总统维克托·亚努科维奇领导的地区党将维持议会第一大党地位，而亲西方的两大反对党如果在选举后联手，可在议会全面抗衡地区党。 REUTERS/Konstantin Chernichkin

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