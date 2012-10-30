24小时时事新闻(10月31日) 24Hours
10月29日，美国纽约南安普敦，一辆卡车行驶在洪水淹没的道路上。飓风“桑迪”当日下午起正面袭击美国东北部地区。据报道，“桑迪”将在美国东北部缓慢移动，影响数百万美国人。 REUTERS/Lucas Jackson
游客在纽约时代广场躲避暴雨。 REUTERS/Andrew Kelly
10月29日，阿富汗帕克提卡省，美军士兵在作战基地Sar Howza发射一枚迫击炮弹。 REUTERS/Goran Tomasevic
10月29日，河南郑州，观众拍摄世界高尔夫球坛的传奇人物、现世界排名第二的“老虎”伍兹与现世界排名第一的新星罗里·麦克罗伊的18洞表演赛。赛后，“老虎”伍兹对今年以来自己状态的回升感到高兴，并表示明年有望回到世界第一的位more
10月29日，缅甸Mrauk Oo，一名穆斯林妇女搬运用水。因缅甸西部若开邦佛教徒和穆斯林教徒之间发生冲突，导致22,587人成为难民，并有4,665栋房屋被烧毁。REUTERS/Soe Zeya Tun
10月29日，也门萨那，孩子们使用玩具枪玩耍。 REUTERS/Mohamed al-Sayaghi
10月29日，约旦河西岸城市纳布卢斯，撒玛利亚人举行朝圣仪式纪念住棚节。REUTERS/Baz Ratner
10月28日，美国旧金山，一名球迷坐在灯柱上庆祝旧金山巨人队在美国职业棒球大联盟总决赛中击败底特律老虎队成功夺得本赛季MLB总冠军，这是该队继2010夺冠后在3年内所夺得的第二个总冠军，也是球队历史上第7个总冠军。 REmore
10月29日，美军两栖攻击舰“邦霍姆·理查德”在香港逗留，一名敬礼的美军士兵。美军两栖攻击舰“邦霍姆·理查德”当日开放给媒体登舰参观。 REUTERS/Tyrone Siu
10月29日，西班牙马德里，示威者占领西班牙银行Bankia总部大楼。 REUTERS/Juan Medina
10月29日，法国ESMOD高级时装艺术学院亮相中国国际时装周，一名模特展示毕业生作品。REUTERS/Jason Lee
10月29日，危地马拉首都危地马拉城，一位妈妈握着孩子的小手。 REUTERS/Jorge Dan Lopez
10月29日，土耳其安卡拉，市民高举国旗参加游行庆祝活动。当日，土耳其全国举行阅兵、游行等活动，庆祝土耳其共和国成立89周年。 REUTERS/Umit Bektas
10月29日，叙利亚大马士革附近加拉马纳，居民聚集在汽车炸弹袭击案现场。据叙利亚阿拉伯通讯社称，这次爆炸导致11人死亡，20人受伤。 REUTERS/Sana
10月29日，越南河内南部小城Hoang Xa，一名16岁的银屑病者制作还愿供奉。每年的10月29日是“世界银屑病日”。REUTERS/Kham
10月29日 ，以色列特拉维夫，以色列士兵参加美军参谋长联席会议主席登普西(Martin Dempsey)的官方欢迎仪式。REUTERS/Nir Elias
10月29日，美国俄亥俄州埃文莱克，支持者在共和党总统候选人罗姆尼的竞选集会上欢呼。 REUTERS/Brian Snyder
10月29日，墨西哥韦拉克鲁斯州铁拉布兰卡，一名来自中美洲的非法移民安慰一名女子。该女子拿着在偷渡美国途中失踪的儿子照片。 REUTERS/Yahir Ceballos