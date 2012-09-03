24小时时事新闻(9月4日) 24Hours
9月2日，约旦河西岸城市拉马拉，以色列警察拆除名为米格龙的定居点。以色列最高法院2011年8月裁决，米格龙定居点的土地归巴勒斯坦私人所有，要求政府予以拆除。REUTERS/Nir Elias
犹太定居者向以色列警察泼饮料。 REUTERS/Darren Whiteside
9月2日，塞尔维亚贝尔格莱德，一架飞机进行飞行表演。塞尔维亚当日举行国际航空展，纪念该国军事航空100周年。REUTERS/Marko Djurica
9月2日，F1比利时站在斯帕赛道举行，发车阶段发生重大事故，多辆赛车连环相撞。受事故影响，阿隆索等车手因此退赛。 REUTERS/Francois Lenoir
9月1日，美国内华达州布加迪黑岩沙漠，“火人”艺术与音乐节上燃烧的木头人。 REUTERS/Jim Urquhart
9月2日，美国北卡罗来纳州夏洛特，人们拍摄高喊口号的示威者。民主党全国大会即将在夏洛特市召开，由80多个团体组成的“南部华尔街游行联盟”组织发起示威游行。 REUTERS/Eric Thayer
9月2日，夏洛特道格拉斯国际机场，一名男子经过民主党全国大会的宣传广告。 REUTERS/Jessica Rinaldi
9月1日，西班牙马贝拉，受火灾威胁而撤离的居民准备骑马返回家园。REUTERS/Jon Nazca
9月2日，比利时布鲁塞尔，菲利普王储在保拉王后基金会(Queen Paola Foundation)20周年纪念庆典上走钢丝。 REUTERS/Laurent Dubrule
9月2日，秘鲁利马，一个男孩参加天主教教会游行。 REUTERS/Enrique Castro-Mendivil
9月2日，美国纽约的曼哈顿大桥美景。 REUTERS/Andrew Burton
9月2日，俄罗斯莫斯科郊外，纪念活动再现1812年博罗季诺战役的场景。俄罗斯总统普京出席俄军抗击拿破仑军队的博罗季诺战役(Battle of Borodino)200周年纪念活动，并发表演讲呼吁俄罗斯各民族和宗教团体团结more
9月2日，英国南安普敦，在英格兰足球超级联赛中，曼切斯特的范佩西(Robin Van Persie)(前)庆祝在对阵南安普顿的比赛中得分。REUTERS/Dylan Martinez
9月2日，瑞士蒙特勒，一名男子参加在莱芒湖上举行的慈善活动。REUTERS/Denis Balibouse
9月2日，英国伊顿多尼赛艇中心，英国剑桥公爵夫人凯瑟琳(中右)观看赛艇比赛。REUTERS/Stefan Rousseau/Pool
9月2日，美国新罕布什尔州沃尔夫伯勒，共和党总统候选人罗姆尼的身影映射在汽车车身上。 REUTERS/Brian Snyder
9月2日，摩尔多瓦蒂拉斯波尔，一个孩子观看德涅斯特地区庆祝独立的阅兵式。 REUTERS/Gleb Garanich
9月2日，叙利亚阿勒颇，一名反抗军士兵进行瞄准。 REUTERS/Youssef Boudlal