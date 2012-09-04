24小时时事新闻(9月5日) 24Hours
9月2日，美国加州洛杉矶安琪拉国家森林公园发生严重火灾，一架灭火飞机进行灭火。起火原因仍在调查之中。 REUTERS/Gene Blevins
9月3日，韩国首尔，信徒在统一教会进行祈祷。韩国统一教会创始人文鲜明(Sun Myung Moon)由于肺炎并发症当日在韩国去世，享年92岁。 REUTERS/Kim Hong-Ji
9月3日，加沙地带，巴勒斯坦孩子在芭蕾舞课上学习舞蹈。 REUTERS/Mohammed Salem
9月3日，加沙地带，一位妇女阅读古兰经。REUTERS/Mohammed Salem
9月3日，上海，一座高达6.8米、宽7.7米的“超级大沙发”。这座相当于放大70多倍的巨型沙发平时放置在南京路商场中央展示，周末将变成一个大舞台进行表演。REUTER/Aly Song
9月2日，北京丰台，人们使用简易筏渡过洪水淹没的街道。 REUTERS/China Daily
9月3日，在伦敦残奥会上，中国选手陈鸿杰参加男子跳远F46级决赛。 REUTERS/Stefan Wermuth
9月3日，在伦敦残奥会上，美国选手史塔兹曼(Matt Stutzman)参加男子个人复合弓-公开级决赛。REUTERS/Toby Melville
9月3日，英国伦敦，英国哈里王子参加慈善机构“健康儿童”(WellChild)的颁奖典礼。 REUTERS/Lewis Whyld/pool
9月3日，美国纽约布鲁克林地区，一名男子参加西印度群岛嘉年华游行期间休息。每年劳工节期间纽约布鲁克林地区会举行西印度群岛嘉年华游行，不仅是布鲁克林最大规模的户外文化节，也是纽约客们每年劳工节长周末重要的庆祝活动之一。REUTERS/Andrew Burton
8月5日，俄罗斯海参崴的“金角湾”跨海大桥美景。REUTERS/Yuri Maltsev
9月13日，叙利亚阿勒颇，反抗军士兵观看电视。REUTERS/Youssef Boudlal
9月3日，美国北卡罗来纳州夏洛特，一个男孩参加劳工节大游行。 REUTERS/Jessica Rinaldi
9月3日，美国北卡罗来纳州夏洛特，一名示威者在公园刷牙。美国民主党全国代表大会在夏洛特召开，将正式提名现任总统奥巴马为民主党2012年大选总统候选人，进而与共和党总统候选人罗姆尼正式展开对决。 REUTERS/John Adkisson
9月2日，浙江台州，一名爱好者在楼顶进行跑酷练习。 REUTERS/Stringer
9月3日，巴西里约热内卢，博塔福戈海滨放置着西班牙艺术家约姆·普朗萨(Jaume Plensa)的雕塑作品，高约12米。 REUTERS/Pilar Olivares
9月3日，阿富汗喀布尔，孩子们在小山顶上玩耍。 REUTERS/Mohammad Ismail
9月3日，西班牙马德里，模特在梅赛德斯-奔驰2013春夏时装周上展示设计师Guillermina Baeza的时装。 REUTERS/Andrea Comas