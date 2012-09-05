24小时时事新闻(9月6日) 24Hours

9月4日，葡萄牙欧伦附近的阿尔瓦亚泽里，一架直升机从空中洒水灭火。葡萄牙目前发生10余起森林火灾，超过1,700名消防员在一线灭火，火灾已造成1人死亡。一名官员称，葡萄牙政府已经向其他欧洲国家寻求援助。 REUTERSmore