24小时时事新闻(9月6日) 24Hours
9月4日，美国北卡罗来纳州夏洛特，美国第一夫人米歇尔参加民主党全国代表大会。美国民主党全国代表大会于9月4日至6日在夏洛特举行，其中美国总统奥巴马定于6日正式宣布接受党内候选人提名，并发表重要演讲。REUTERS/Ricmore
9月4日，美国华盛顿，总统奥巴马及两个女儿通过电视观看米歇尔在民主党大会上演讲。 REUTERS/White House/Pete Souza/Handout
9月4日，美国民主党全国代表大会在夏洛特举行，一名抗议者拿着盖伊·福克斯面具挡住一名防暴警察的面部。 REUTERS/Adrees Latif
6月12日，尼加拉瓜马那瓜，无家可归的吸胶毒者踢完足球后休息。REUTERS/Oswaldo Rivas
9月4日，尼泊尔卡夫雷，一位卖肾的村民坐在屋外。REUTERS/Navesh Chitrakar
9月4日，叙利亚阿勒颇，反抗军士兵将一名死者拖到狙击手的视线外。REUTERS/Youssef Boudlal
9月4日，叙利亚阿勒颇，反抗军士兵搬运一名牺牲的士兵。 REUTERS/Youssef Boudlal
9月4日，在威尼斯电影节上，男星高冈苍甫(Sousuke Takaoka)亮相日本电影《千年之禧》(The Millennial Rapture)发布会。REUTERS/Tony Gentile
9月4日，德国法兰克福，罢工的汉莎航空公司空乘人员晒太阳。继8月31日警告性罢工之后，德国工会“独立空乘组织”当日又一次组织汉莎航空公司空乘人员新一轮罢工，空乘罢工缘于持续一年多的劳资谈判陷入僵局。REUTERS/Kaimore
9月4日，葡萄牙欧伦附近的阿尔瓦亚泽里，一架直升机从空中洒水灭火。葡萄牙目前发生10余起森林火灾，超过1,700名消防员在一线灭火，火灾已造成1人死亡。一名官员称，葡萄牙政府已经向其他欧洲国家寻求援助。 REUTERSmore
9月4日，印度新德里，抗议者与警察发生冲突。 REUTERS/Adnan Abidi
9月4日，黎巴嫩Jounieh，工作人员悬挂教皇本笃十六世的海报，为其来访做准备。REUTERS/ Jamal Saidi
9月4日，希腊雅典，一名总统卫队士兵经过无名战士纪念碑。 REUTERS/Yannis Behrakis
9月4人，北京，一名女子体验墙壁上的人体模型。 REUTERS/David Gray
9月4日，北爱尔兰贝尔法斯特发生发生严重骚乱，当时共和派举行游行活动，保皇派则针锋相对进行了抗议。两派之间的冲突很快演变成一场骚乱，暴徒向维持秩序的警察投掷石块、瓶子和燃烧物。 REUTERS/Cathal McNaugmore
9月4日，美国马里兰州，总统奥巴马离开安德鲁斯空军基地，前往弗吉尼亚州诺福克举行竞选活动。 REUTERS/Gary Cameron
9月4日，阿富汗东部楠格哈尔省杜尔巴巴地区，人们将在自杀式袭击中的伤者送往医院。杜尔巴巴地区一场葬礼上发生一起自杀式炸弹袭击事件，造成20人死亡，数十人受伤。REUTERS/ Parwiz
9月4日，索马里摩加迪沙东部Elmaan，巡逻的非盟维和部队。REUTERS/Feisal Omar
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“出柜”的明星 Gay Celebrities
(Reuters) - 盘点全球出柜的明星。
正在消失的中国散户大厅 Chinese Investors in Stock Market
(Reuters) -中国的证券公司为节省租金正缩减散户大厅数量，并将部分散户大厅改造成专供富人和对冲基金客户交易的场所。中国证监会今年早些时候公布的草案明确鼓励证券公司在新设证券营业部计划中不提供现场交易服务。
24小时时事新闻(9月5日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
德国IFA展会探索 IFA Consumer Electronics Fair
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Islamic State militants carefully excavated ancient artifacts under Mosul's Mosque of Jonah and then preserved them in tunnels, a local archaeologist said, in sharp contrast to their public desecration of antiquities.
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South Korea's Constitutional Court removes President Park Geun-hye from office over a graft scandal.
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On March 11, 2011, a 9.0 magnitude earthquake set off a massive tsunami and meltdowns at the Fukushima Dai-Ichi nuclear plant, killing more than 15,000 people and devastating the northeastern coast of Japan.
Hungary's 'border hunters' target migrants
Hungary's new "border hunter" force aims to help police and army units keep out migrants, part of a security clampdown that has raised human rights concerns.