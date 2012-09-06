24小时时事新闻(9月7日) 24Hours
9月5日，叙利亚阿勒颇，反抗军士兵躺在床上睡觉。REUTERS/Youssef Boudla
9月4日，叙利亚霍姆斯，一座遭到毁坏的教堂。REUTERS/Shaam News Network/Handout
9月5日，美国北卡罗来纳州夏洛特，克林顿在民主党全国代表大会上宣布提名现任总统奥巴马为民主党总统候选人。 REUTERS/Larry Downing
工人在美国银行体育场拆除为总统奥巴马演讲所准备的地板。民主党大会主办方紧急发布声明称，由于“天气恶劣”，奥巴马原定6日在夏洛特美国银行体育场发表露天演讲的计划被迫更改。 REUTERS/REUTERS/Philip Scmore
警察与消防员注视着抗议者举行示威游行。 REUTERS/Philip Scott Andrews
一名抗议者躺在警察前面。 REUTERS/Adrees Latif
9月5日，美国北卡罗来纳州夏洛特，一位暂时居住在圣约长老教会的女子亲吻女儿。 REUTERS/Jessica Rinaldi
9月5日，葡萄牙Mengualde，一名女子与女儿注视着志愿者灭火。萄牙因遭热浪席卷，今夏发生近年来最严重的森林火灾，该国政府已向欧盟求援，协助灭火。 REUTERS/Rafael Marchante
9月5日，西班牙巴拉卡度，人们在新开业的电子产品商店举行抗议活动。 REUTERS/Vincent West
9月5日，南非西北省，矿工们在Lonmin公司马里卡纳矿区参加游行。距离南非警方向武装罢工的矿工开枪导致34名矿工死亡的事件已过去数周，但Lonmin公司马里卡纳矿区的罢工行动依然在继续，约3,000多名矿工5日举行游行more
9月3日，加拿大育空地区白马市的极光美景。 REUTERS/Courtesy of David Cartier, Sr./NASA/Handout
9月5日，约旦河西岸城市拉马拉，一名以色列边境警官在以色列非法定居点拆除现场站岗。 REUTERS/Lior Mizrahi/Pool
9月5日，北京，美国国务卿希拉里在人民大会堂参加新闻发布会。 REUTERS/Feng Li/Pool
9月5日，阿联酋的阿布扎比国际狩猎和马术展拉开帷幕，游客观看展览的枪支。在4天展会期间，来自全球40个国家和地区的约630家参展商，将展示世界各地的狩猎文化和马文化。REUTERS/Ben Job
9月5日，哥伦比亚波哥大，防暴警察帮助一名示威者灭火。数以千计的学生及教师举行全国性示威游行，抗议政府教育改革。REUTERS/John Vizcaino
9月5日，俄罗斯亚马尔-涅涅茨自治区，总统普京驾驶滑翔机，引导一群濒临灭绝的鹤群踏上迁徙之路，到5,000公里以外的安全地区。 REUTERS/Alexsey Druginyn/RIA Novosti/Kremlin
7月7日，哥伦比亚在La Cumbre，一名男子举行驱魔仪式。 REUTERS/Jaime Saldarriaga
9月5日，美国女星凡妮莎·哈金斯(Vanessa Hudgens)亮相威尼斯电影节红毯。REUTERS/Max Rossi
9月5日，印度加尔各答，仁爱传教会的修女在特蕾莎修女的坟墓旁祈祷，以纪念其逝世15周年。特蕾莎修女是世界著名的天主教慈善工作者，主要替印度加尔各答的穷人服务，因其一生奉献给解除贫困，而于1979年获得诺贝尔和平奖。REUmore
下一个
贩卖人体器官纪实 Selling Organs To Survive
(Reuters) - 全球人体器官移植供需严重不平衡是当今全球范围内的困境。据世卫组织统计，全世界需进行器官移植手术的病人与所捐献的人体器官的数量比为20:1，巨大市场需求催生出买卖“黑市”。
瑞士获评最具竞争力经济体 Competitiveness Rankings 2012
(Reuters) -世界经济论坛(WEF)在其年度调查中称，瑞士连续第四年被评为全球最具竞争力经济体，美国的排名则连续四年滑落。中国依然是金砖集团中排名最靠前的，但从去年的第26位下滑至第29位。
24小时时事新闻(9月6日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
“出柜”的明星 Gay Celebrities
(Reuters) - 盘点全球出柜的明星。
精选图集
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
Hungary's 'border hunters' target migrants
Hungary's new "border hunter" force aims to help police and army units keep out migrants, part of a security clampdown that has raised human rights concerns.
Photos of the week
Our top photos from the past week.
Closing in on Raqqa
U.S.-backed Syrian militias tighten the chokehold on Islamic State's base in Raqqa after cutting the last main road out of the city.
Closing in on Raqqa
U.S.-backed Syrian militias fight to tighten the chokehold on Islamic State's base in Raqqa after cutting the last main road out of the city.
Wild boars overrun deserted Fukushima town
Hundreds of wild boars, which have been known to attack people when enraged, now pose an unexpected nuisance for residents returning to towns evacuated after the 2011 Fukushima nuclear crisis.
The sniper wars of Mosul
As an outnumbered and outgunned Islamic State mounts a fierce defence of their last stronghold in Iraq, snipers have been one of their most effective weapons. At times they can pin down advancing Iraqi forces for days.
Escape from Islamic State
Residents flee areas held by Islamic State as Iraqi forces battle to retake the city of Mosul.
The colors of Holi
The Hindu festival of Holi, also known as the Festival of Colors, heralds the beginning of spring.