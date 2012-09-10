24小时时事新闻(9月11日) 24Hours
9月9日，美国佛罗里达州皮尔斯堡，总统奥巴马在竞选活动期间拜访一家披萨店时，受到店主斯科特·杜泽(Scott Van Duzer)的热烈欢迎及“熊抱”，双脚离地。 REUTERS/Larry Downing
9月7日，北京，一名摊贩在市场售卖猪肉。中国国家统计局公布8月份CPI同比上涨2.0%，与市场预期完全一致，略高于7月触及的30个月低点1.8%。1-8月平均全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.9%。REUTERS/David Gray
9月9日，香港，香港居民举行示威活动抗议政府计划在当地的学校设立国民教育课程，一名志愿者收集示威活动期间的便签标语。香港特首梁振英表示，政府决定修改有关国民教育科的政策，大学团体还有学校可自行决定接受开展德育以及国民教育科，可以自行决定是否独立成科，还可以自行决定科目的方式以及时间。梁振英希望绝食、罢课还有集会的人士恢复正常生活。 REUTERS/Tyrone Siu
9月9日，比利时布鲁塞尔，爱好者们参加集体瑜伽锻炼。REUTERS/Yves Herman
9月7日，委内瑞拉亚马逊州Irotatheri社区，亚农马米部落居民的棚屋。国际生存权利组织(Survival International)近期称，一伙在委内瑞拉与巴西边界的亚马逊丛林活动的非法淘金者一个月前袭击了的当地印第安人部落，不少当地居民住宅被烧毁，80人被杀害。亚农马米当地部落组织发布声明呼吁委内瑞拉当局调查这一事件，并和巴西政府一同监控和管理该地区的淘金者。 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
9月9日，美国纽约，美国网球名将小威力克世界第一阿扎伦卡获得冠军。 REUTERS/Kevin Lamarque
9月9日，伦敦残奥会闭幕式盛大举行，伦敦碗上空燃放着烟花。REUTERS/Toby Melville
闭幕式上的精彩表演。REUTERS/Toby Melville
9月9日，约旦马弗拉克，一名叙利亚女子在扎尔特里难民营举行婚礼。 REUTERS/Muhammad Hamed
9月9日，委内瑞拉米兰达州，总统查韦斯参加竞选集会。 REUTERS/Jorge Silva
9月9日，亚太经合组织峰会在俄罗斯海参崴举行，韩国总统李明博拿着手机拍照。 REUTERS/Alexander Vilf/RIA Novosti/www.apec2012.ru/Handout
9月9日，智利圣地亚哥，一名示威者装扮成小丑。人们举行示威活动，纪念1973年9月11日的军事政变。 REUTERS/Ivan Alvarado
9月9日，阿根廷布宜诺斯艾利斯，“生活艺术”基金会创始人、印度著名瑜伽大师拉维·香卡(Sri Sri Ravi Shankar)举行露天禅坐活动。 REUTERS/Enrique Marcarian
9月9日，俄罗斯莫斯科，左翼活动家参加示威游行抗议资本主义。 REUTERS/Maxim Shemetov
9月9日，英国伦敦，演员在未来剧场公司跳舞，户外大屏幕上放映着美国1978年音乐片《油脂》(Grease)。 REUTERS/Chris Helgren
9月8日，在纽约时装周上，一名清洁工用吸尘器清洁走道。 REUTERS/Andrew Kelly
9月9日，谷歌联合创始人谢尔盖·布林(Sergey Brin)(左)与设计师黛安·冯芙丝汀宝(Diane von Furstenberg)观看纽约时装周上的走秀。 REUTERS/Carlo Allegri
9月9日，云南彝良地震重灾区洛泽河镇，一名灾民在救灾物资分发点搬运方便面。9月7日发生的云南彝良县地震已造成至少80人死亡，救援人员正努力进入偏远地区展开救援。 REUTERS/Jason Lee