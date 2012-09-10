24小时时事新闻(9月11日) 24Hours

9月7日，委内瑞拉亚马逊州Irotatheri社区，亚农马米部落居民的棚屋。国际生存权利组织(Survival International)近期称，一伙在委内瑞拉与巴西边界的亚马逊丛林活动的非法淘金者一个月前袭击了的当地印第安人部落，不少当地居民住宅被烧毁，80人被杀害。亚农马米当地部落组织发布声明呼吁委内瑞拉当局调查这一事件，并和巴西政府一同监控和管理该地区的淘金者。 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins