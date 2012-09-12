24小时时事新闻(9月13日) 24Hours
9月11日，美国五角大楼，总统奥巴马、国防部长帕内塔(Leon Panetta)(左)、美军参谋长联席会议主席马丁·邓普西将军(Martin Dempsey)参加“9·11”恐怖袭击纪念仪式。奥巴马发表演说悼念了当年的死难者，赞扬事件中勇于承担的人，并称美国已经比11年前更强大。REUTERS/Jason Reed
纽约，下曼哈顿地区点亮两束插入云霄的灯光，纪念“9·11”恐怖袭击事件。 REUTERS/Eric Thayer
纽约，一名男子参加“9·11”恐怖袭击事件的纪念活动。REUTERS/Timothy A. Clary/POOL
美国泽西城，人们在“交换地”(Exchange Place)参加纪念活动的身影映射在纪念碑上。 REUTERS/Eduardo Munoz
9月11日，美国纽约，人们在布鲁克林大桥旁参加瑜伽锻炼，附近是纪念“9·11”恐怖袭击事件的灯光柱。REUTERS/Brendan McDermid
9月11日，埃及开罗，抗议者在美国大使馆外面毁坏美国国旗。数千名埃及民众当日在美国驻埃及使馆前示威，抗议一部涉嫌侮辱伊斯兰教先知穆罕默德的美国电影在美上映。REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
9月11日，Tech Crunch Disrupt大会在美国旧金山举行，一名投资者在会议期间使用笔记本。REUTERS/Beck Diefenbach
9月11日，尼泊尔加德满都，防暴警察围住一名学生抗议者。人们参加火炬集会，抗议尼泊尔石油公司提高石油产品价格。REUTERS/Navesh Chitrakar
9月11日，香港汇丰银行对占领中环人士清场。香港高等法院早前颁令，占领中环行动示威者必须在8月27号晚上9点之前撤走，但部分“占领”运动者仍不肯离开，所以9月11日法庭派人联同汇丰职员一起开始清场。 REUTERS/Bobby Yip
9月11日，玻利维亚埃尔阿尔托，一名参加示威活动的矿工坐在阻挡交通的路障附近。 REUTERS/David Mercado
9月11日，在纽约时装周上，一名模特在Rodarte 2013春夏发布会上展示新品服装。REUTERS/Lucas Jackson
9月11日，在纽约时装周上，好莱坞明星米歇尔·崔切伯格(Michelle Trachtenberg)(左三)、卡特里娜·宝登(Katrina Bowden)(中)、劳伦·康拉德(Lauren Conrad)(右二)等观看Badgley Mischka品牌发布会。 REUTERS/Carlo Allegri
9月5日，希腊雅典，希腊公物管理组织(ODDY)辖下的仓库，摆放着大批充公名车、政府弃置物资等，等待拍卖。由于经济不景气等问题，持续亏损的ODDY被列入准备取缔的国营产业之一。REUTERS/John Kolesidis
9月11日，英国伦敦，曾任前首相布莱尔媒体顾问的阿拉斯泰尔•坎贝尔(Alastair Campbell)(左)在投资经纪公司BGC Partners打电话时，男星彼得•卡帕迪(Peter Capaldi)在其背后搞怪。 REUTERS/Luke MacGregor
9月11日，巴基斯坦拉合尔，救援人员在起火的鞋厂搬运遇难者尸体。一家鞋厂当日发生火灾，导致至少25名工人死亡，据报道是一个发电机短路进而引发大火。 REUTERS/Mani Rana
F9月11日，法国米卢斯附近Sausheim，工作人员救助客车事故中的伤者。波兰一辆客车在波兰与法国的边境处发生事故，已造成至少3人死亡，30人受伤。 REUTERS/Vincent Kessler
9月11日，巴西尼洛波利斯，人们为一名遇害的青少年举行葬礼。据巴西警方断定，六名青少年在里约热内卢郊区麦斯奎达一个瀑布玩耍之后被杀害，其身上都有被虐待的痕迹。 REUTERS/Ricardo Moraes
9月11日，智利圣地亚哥，一名抗议者(中)装扮成前智利总统萨尔瓦多·阿连德参加示威集会。9月11日是智利在1973年发生推翻萨尔瓦多·阿连德政变39周年纪念日。 REUTERS/Ivan Alvarado
9月11日，墨西哥瓜达拉哈拉市，一名警官拍摄逮捕的犯罪嫌犯，及没收的“死亡圣神”雕塑、现金和武器。REUTERS/Alejandro Acosta