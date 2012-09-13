24小时时事新闻(9月14日) 24Hours

9月12日，巴基斯坦卡拉奇，一名救援人员经过停放着的火灾遇难者尸体。卡拉奇西部一栋4层楼高的服装厂11日傍晚发生火灾，目前火灾已致300余人死亡。据悉，多人吸入大量高浓度毒烟后窒息而亡的。REUTERS/Athar Hussain