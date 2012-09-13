24小时时事新闻(9月14日) 24Hours
9月12日，位于利比亚班加西的美国领事馆。美国驻利比亚大使克里斯托弗·史蒂文斯和随行的3名美国外交人员11日晚在班加西发生的反美抗议活动中死亡。 REUTERS/Esam Al-Fetori
9月12日，苹果在美国旧金山召开发布会正式发布新款iPhone 5，使用4英寸显示屏，支持高速4G网络，较iPhone 4S轻五分之一。(与会的媒体记者拍摄iPhone 5。) REUTERS/Beck Diefenbach
9月12日，加沙地带汗尤尼斯，巴勒斯坦少年练习跑酷。 REUTERS/Mohammed Salem
9月12日，新加坡，英国威廉王子及凯特王妃在女皇镇观看一名男子打太极。英国威廉王子携王妃凯特已于当地时间11日抵达新加坡，开始为期9天的亚太之行。 REUTERS/Nicolas Asfouri/Pool
9月12日，“2012上海国际灯会”在鲁迅公园举行，公园内悬挂着红灯笼。本次灯会自9月5日开始到10月14日结束，将持续40天。 REUTERS/Carlos Barria
9月12日，美国拉斯维加斯，一名女子在竞选集会上倾听总统奥巴马演讲时情绪激动。 REUTERS/Kevin Lamarque
联合国难民事务高级专员公署亲善大使、美国女演员安吉丽娜·朱莉9月访问黎巴嫩贝卡谷地难民营时，探望逃离战乱的叙利亚难民。 REUTERS/UNHCR/Jason Tanner/Handout
9月12日，委内瑞拉加拉加斯，总统查韦斯(左)会见墨西哥歌手Vicente Fernandez时唱歌。 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
9月12日，在纽约时装周上，观众观看模特在J. Mendel2013春夏时装发布会上走秀。 REUTERS/Andrew Burton
9月11日，在纽约时装周上，设计师贝齐·约翰逊(Betsey Johnson)在时装秀结束后表演劈叉。REUTERS/Keith Bedford
9月12日，尼泊尔加德满都，孩子们在巴德岗王宫广场玩耍。 REUTERS/Navesh Chitrakar
9月12日，美国纽约，在吉尼斯世界纪录的媒体活动中，“世界上最高的莫霍克发型”纪录保持者、日本时装设计师Kazuhiro Watanabe摆造型拍照。 REUTERS/Adrees Latif
9月11日，美国好莱坞，布兰妮·斯皮尔斯(左)与黛米·洛瓦托参加美剧《X音素》第二季(The X Factor)首映式。 REUTERS/Mario Anzuoni
9月12日，巴基斯坦卡拉奇，一名救援人员经过停放着的火灾遇难者尸体。卡拉奇西部一栋4层楼高的服装厂11日傍晚发生火灾，目前火灾已致300余人死亡。据悉，多人吸入大量高浓度毒烟后窒息而亡的。REUTERS/Athar Hussain
9月12日，厄瓜多尔基多地区发生的森林大火。 REUTERS/Kevin Granja
9月12日，法国巴黎，一名单身女子在交友网站“adopt-a-guy”的流动商店用购物车推着“选中”的单身汉。法国交友网站“adopt a guy”推出的理想男友商店，为单身男友牵线搭桥。 REUTERS/Jacky Naegelen
9月12日，索马里摩加迪沙，一辆军队卡车驶过爆炸现场反政府武装士兵的尸体。摩加迪沙国际机场附近 “半岛宫酒店”附近12日发生两起爆炸。反政府武装索马里“青年党”当天“认领”袭击，扬言不会善罢甘休。REUTERS/Feisal Omar