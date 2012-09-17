版本:
中国

24小时时事新闻(9月18日) 24Hours

作者
TYRONE SIU
2012年 9月 17日 星期一

9月16日，深圳，一名防暴警察的盾牌上贴有中国国旗。日本政府单方面购买钓鱼岛的行动，引发中国多地民众举行抗议活动。 REUTERS/Tyrone Siu

2012年 9月 17日 星期一
9月16日，深圳，一名防暴警察的盾牌上贴有中国国旗。日本政府单方面购买钓鱼岛的行动，引发中国多地民众举行抗议活动。 REUTERS/Tyrone Siu
Close
1 / 18
作者
STRINGER/CHINA
2012年 9月 17日 星期一

一名抗议者遭催泪瓦斯袭击后捂着眼睛。 REUTERS/Keita Van

2012年 9月 17日 星期一
一名抗议者遭催泪瓦斯袭击后捂着眼睛。 REUTERS/Keita Van
Close
2 / 18
作者
TYRONE SIU
2012年 9月 17日 星期一

一架警用直升机在示威活动期间飞过天空。REUTERS/Tyrone Siu

2012年 9月 17日 星期一
一架警用直升机在示威活动期间飞过天空。REUTERS/Tyrone Siu
Close
3 / 18
作者
EDUARDO MUNOZ
2012年 9月 17日 星期一

9月16日，美国纽约，一名示威者打印其有关“占领华尔街”运动的故事。美国“占领华尔街”运动组织者打算17日再次出动，阻断纽约金融区早晨高峰时段的交通，包围纽约证券交易所，以纪念这场运动一周年。 REUTERS/Eduardo Munoz

2012年 9月 17日 星期一
9月16日，美国纽约，一名示威者打印其有关“占领华尔街”运动的故事。美国“占领华尔街”运动组织者打算17日再次出动，阻断纽约金融区早晨高峰时段的交通，包围纽约证券交易所，以纪念这场运动一周年。 REUTERS/Eduardo Munoz
Close
4 / 18
作者
EDUARDO MUNOZ
2012年 9月 17日 星期一

一名“占领华尔街”运动示威者小憩，旁边躺着他的宠物犬。 REUTERS/Eduardo Munoz

2012年 9月 17日 星期一
一名“占领华尔街”运动示威者小憩，旁边躺着他的宠物犬。 REUTERS/Eduardo Munoz
Close
5 / 18
作者
ANDREW BIRAJ
2012年 9月 17日 星期一

9月16日，孟加拉纳拉扬甘杰市，一个孩子在汽车残骸中捡拾零部件。数以千计的服装工人举行示威活动，并与警察发生冲突，造成至少50人受伤。REUTERS/Andrew Biraj

2012年 9月 17日 星期一
9月16日，孟加拉纳拉扬甘杰市，一个孩子在汽车残骸中捡拾零部件。数以千计的服装工人举行示威活动，并与警察发生冲突，造成至少50人受伤。REUTERS/Andrew Biraj
Close
6 / 18
作者
DAMIR SAGOLJ
2012年 9月 17日 星期一

9月16日，缅甸仰光，一名从船上卸载碎石子的女子坐着休息。 REUTERS/Damir Sagolj

2012年 9月 17日 星期一
9月16日，缅甸仰光，一名从船上卸载碎石子的女子坐着休息。 REUTERS/Damir Sagolj
Close
7 / 18
作者
JIM URQUHART
2012年 9月 17日 星期一

9月16日，美国怀俄明州萨布莱特县，一架直升机取水，准备前去扑灭North Merna山林大火。 REUTERS/Jim Urquhart

2012年 9月 17日 星期一
9月16日，美国怀俄明州萨布莱特县，一架直升机取水，准备前去扑灭North Merna山林大火。 REUTERS/Jim Urquhart
Close
8 / 18
作者
SIPHIWE SIBEKO
2012年 9月 17日 星期一

9月16日，南非西北省勒斯滕堡，示威者举着标语牌。矿业是南非经济的主要支柱。近日来，南非矿工的罢工风潮持续升级，罢工事件已严重打击投资者对南非的信心。 REUTERS/Siphiwe Sibeko

2012年 9月 17日 星期一
9月16日，南非西北省勒斯滕堡，示威者举着标语牌。矿业是南非经济的主要支柱。近日来，南非矿工的罢工风潮持续升级，罢工事件已严重打击投资者对南非的信心。 REUTERS/Siphiwe Sibeko
Close
9 / 18
作者
STEFANO RELLANDINI
2012年 9月 17日 星期一

9月16日，黎巴嫩贝鲁特，教皇本笃十六世前往主持盛大弥撒期间向教徒挥手。 REUTERS/ Stefano Rellandini

2012年 9月 17日 星期一
9月16日，黎巴嫩贝鲁特，教皇本笃十六世前往主持盛大弥撒期间向教徒挥手。 REUTERS/ Stefano Rellandini
Close
10 / 18
作者
STRINGER/MEXICO
2012年 9月 17日 星期一

9月16日，墨西哥首都墨西哥城举行盛大阅兵仪式，庆祝墨西哥独立202周年。REUTERS/Bernardo Montoya

2012年 9月 17日 星期一
9月16日，墨西哥首都墨西哥城举行盛大阅兵仪式，庆祝墨西哥独立202周年。REUTERS/Bernardo Montoya
Close
11 / 18
作者
STRINGER/MEXICO
2012年 9月 17日 星期一

在独立日阅兵式中，一个孩子手拿墨西哥国旗，附近站着警戒的警察。 REUTERS/Jose Luis Gonzalez

2012年 9月 17日 星期一
在独立日阅兵式中，一个孩子手拿墨西哥国旗，附近站着警戒的警察。 REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Close
12 / 18
作者
MICHAEL DALDER
2012年 9月 17日 星期一

9月16日，德国慕尼黑南部小村Warngau，选手参加“手指拉力”比赛。比赛规则为两名选手在一张木桌的两侧正对坐下，把各自的手指伸进一根结实的环状皮革制品中，然后坐在位置上，等裁判员一声令下就开始拼尽全力拉扯，谁能把对方拉过桌子的中界线，就可赢得比赛。 REUTERS/Michael Dalder

2012年 9月 17日 星期一
9月16日，德国慕尼黑南部小村Warngau，选手参加“手指拉力”比赛。比赛规则为两名选手在一张木桌的两侧正对坐下，把各自的手指伸进一根结实的环状皮革制品中，然后坐在位置上，等裁判员一声令下就开始拼尽全力拉扯，谁能把对方拉过桌子的中界线，就可赢得比赛。 REUTERS/Michael Dalder
Close
13 / 18
作者
PARWIZ
2012年 9月 17日 星期一

9月16日，阿富汗拉格曼省，村民注视着在北约空袭中死亡的妇女。北约在阿富汗边远的拉格曼省发动空袭，造成了8名阿富汗妇女和女孩死亡。阿富汗总统卡尔扎伊强烈谴责北约空袭事件，表示正在对此展开调查。REUTERS/Parwiz

2012年 9月 17日 星期一
9月16日，阿富汗拉格曼省，村民注视着在北约空袭中死亡的妇女。北约在阿富汗边远的拉格曼省发动空袭，造成了8名阿富汗妇女和女孩死亡。阿富汗总统卡尔扎伊强烈谴责北约空袭事件，表示正在对此展开调查。REUTERS/Parwiz
Close
14 / 18
作者
DANIEL MUNOZ
2012年 9月 17日 星期一

9月16日，所罗门群岛霍尼亚拉国际机场，英国威廉王子及凯特王妃乘坐装饰成独木舟的卡车离开机场。此次对所罗门群岛的访问是威廉夫妇纪念女王伊丽莎白二世登基60周年的亚太四国之旅的一部分。 REUTERS/Daniel Munoz

2012年 9月 17日 星期一
9月16日，所罗门群岛霍尼亚拉国际机场，英国威廉王子及凯特王妃乘坐装饰成独木舟的卡车离开机场。此次对所罗门群岛的访问是威廉夫妇纪念女王伊丽莎白二世登基60周年的亚太四国之旅的一部分。 REUTERS/Daniel Munoz
Close
15 / 18
作者
STRINGER
2012年 9月 17日 星期一

9月16日，利比亚班加西，妇女们在“烈士日”举着在去年冲突中死亡的亲人照片。 REUTERS/Stringer

2012年 9月 17日 星期一
9月16日，利比亚班加西，妇女们在“烈士日”举着在去年冲突中死亡的亲人照片。 REUTERS/Stringer
Close
16 / 18
作者
OMAR SOBHANI
2012年 9月 17日 星期一

9月16日，阿富汗喀布尔，抗议者高喊口号。由以色列裔美国人Sam Bacile执导的电影《穆斯林的无知》，因亵渎先知穆罕默德近日在利比亚、埃及、也门、突尼斯等国引发暴力事件。 REUTERS/Omar Sobhani

2012年 9月 17日 星期一
9月16日，阿富汗喀布尔，抗议者高喊口号。由以色列裔美国人Sam Bacile执导的电影《穆斯林的无知》，因亵渎先知穆罕默德近日在利比亚、埃及、也门、突尼斯等国引发暴力事件。 REUTERS/Omar Sobhani
Close
17 / 18
作者
MIKE BLAKE
2012年 9月 17日 星期一

9月16日，在美国职业橄榄球圣迭戈闪电与田纳西泰坦队的比赛前，士兵举着巨幅美国国旗。 REUTERS/Mike Blake

2012年 9月 17日 星期一
9月16日，在美国职业橄榄球圣迭戈闪电与田纳西泰坦队的比赛前，士兵举着巨幅美国国旗。 REUTERS/Mike Blake
Close
18 / 18

24小时时事新闻(9月18日) 24Hours

24小时时事新闻(9月18日) 24Hours 分享
重新播放
下一个

钓鱼岛争端在中国多地引发抗议 China-Japan Island Dispute 2012

钓鱼岛争端在中国多地引发抗议 China-Japan Island Dispute 2012
查看更多幻灯图集

精选图集 »

一周图片精选（2月6日-12日）

幻灯图集

一周图片精选（2月6日-12日）

2017年 2月 13日 星期一

一周图片精选（1月30日-2月5日）

幻灯图集

一周图片精选（1月30日-2月5日）

2017年 2月 6日 星期一

路透1月照片精选

幻灯图集

路透1月照片精选

2017年 2月 3日 星期五

一周图片精选（1月16-22日）

幻灯图集

一周图片精选（1月16-22日）

2017年 1月 23日 星期一

查看更多幻灯图集 »