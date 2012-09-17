24小时时事新闻(9月18日) 24Hours
9月16日，深圳，一名防暴警察的盾牌上贴有中国国旗。日本政府单方面购买钓鱼岛的行动，引发中国多地民众举行抗议活动。 REUTERS/Tyrone Siu
一名抗议者遭催泪瓦斯袭击后捂着眼睛。 REUTERS/Keita Van
一架警用直升机在示威活动期间飞过天空。REUTERS/Tyrone Siu
9月16日，美国纽约，一名示威者打印其有关“占领华尔街”运动的故事。美国“占领华尔街”运动组织者打算17日再次出动，阻断纽约金融区早晨高峰时段的交通，包围纽约证券交易所，以纪念这场运动一周年。 REUTERS/Eduardo Munoz
一名“占领华尔街”运动示威者小憩，旁边躺着他的宠物犬。 REUTERS/Eduardo Munoz
9月16日，孟加拉纳拉扬甘杰市，一个孩子在汽车残骸中捡拾零部件。数以千计的服装工人举行示威活动，并与警察发生冲突，造成至少50人受伤。REUTERS/Andrew Biraj
9月16日，缅甸仰光，一名从船上卸载碎石子的女子坐着休息。 REUTERS/Damir Sagolj
9月16日，美国怀俄明州萨布莱特县，一架直升机取水，准备前去扑灭North Merna山林大火。 REUTERS/Jim Urquhart
9月16日，南非西北省勒斯滕堡，示威者举着标语牌。矿业是南非经济的主要支柱。近日来，南非矿工的罢工风潮持续升级，罢工事件已严重打击投资者对南非的信心。 REUTERS/Siphiwe Sibeko
9月16日，黎巴嫩贝鲁特，教皇本笃十六世前往主持盛大弥撒期间向教徒挥手。 REUTERS/ Stefano Rellandini
9月16日，墨西哥首都墨西哥城举行盛大阅兵仪式，庆祝墨西哥独立202周年。REUTERS/Bernardo Montoya
在独立日阅兵式中，一个孩子手拿墨西哥国旗，附近站着警戒的警察。 REUTERS/Jose Luis Gonzalez
9月16日，德国慕尼黑南部小村Warngau，选手参加“手指拉力”比赛。比赛规则为两名选手在一张木桌的两侧正对坐下，把各自的手指伸进一根结实的环状皮革制品中，然后坐在位置上，等裁判员一声令下就开始拼尽全力拉扯，谁能把对方拉过桌子的中界线，就可赢得比赛。 REUTERS/Michael Dalder
9月16日，阿富汗拉格曼省，村民注视着在北约空袭中死亡的妇女。北约在阿富汗边远的拉格曼省发动空袭，造成了8名阿富汗妇女和女孩死亡。阿富汗总统卡尔扎伊强烈谴责北约空袭事件，表示正在对此展开调查。REUTERS/Parwiz
9月16日，所罗门群岛霍尼亚拉国际机场，英国威廉王子及凯特王妃乘坐装饰成独木舟的卡车离开机场。此次对所罗门群岛的访问是威廉夫妇纪念女王伊丽莎白二世登基60周年的亚太四国之旅的一部分。 REUTERS/Daniel Munoz
9月16日，利比亚班加西，妇女们在“烈士日”举着在去年冲突中死亡的亲人照片。 REUTERS/Stringer
9月16日，阿富汗喀布尔，抗议者高喊口号。由以色列裔美国人Sam Bacile执导的电影《穆斯林的无知》，因亵渎先知穆罕默德近日在利比亚、埃及、也门、突尼斯等国引发暴力事件。 REUTERS/Omar Sobhani
9月16日，在美国职业橄榄球圣迭戈闪电与田纳西泰坦队的比赛前，士兵举着巨幅美国国旗。 REUTERS/Mike Blake