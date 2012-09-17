24小时时事新闻(9月18日) 24Hours

9月16日，德国慕尼黑南部小村Warngau，选手参加“手指拉力”比赛。比赛规则为两名选手在一张木桌的两侧正对坐下，把各自的手指伸进一根结实的环状皮革制品中，然后坐在位置上，等裁判员一声令下就开始拼尽全力拉扯，谁能把对方拉过桌子的中界线，就可赢得比赛。 REUTERS/Michael Dalder