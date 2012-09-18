24小时时事新闻(9月19日) 24Hours
9月17日，印尼雅加达，一名穆斯林抗议者在美国大使馆外面高喊口号。因不满美国一部亵渎伊斯兰教先知穆罕默德的影片，愤怒的抗议者当日在亚洲多个城市与警察发生冲突，将矛头指向美国，指责美国对穆斯林宗教发动攻击。 REUTERS/Beawiharta
黎巴嫩贝鲁特，真主党迈赫迪军女成员参加反美示威游行。真主党一名领导人指责美国情报机构是引发穆斯林和阿拉伯世界反西方情绪事件的罪魁。 REUTERS/Sharif Karim
阿富汗喀布尔，抗议者在示威活动中高喊口号。这些是在美国制作的一部电影短片激起的最新抗议事件。这部电影将伊斯兰教先知穆罕默德描绘成傻瓜、花花公子和同性恋，并在网络上传播。 REUTERS/Omar Sobhani
9月17日，西班牙马德里，防暴警察在Atocha地铁站警戒。地铁和公交车为抗议减少工资待遇再次举行罢工活动。 REUTERS/Susana Vera
乘客在地铁工人罢工期间等待乘坐地铁。REUTERS/Susana Vera
9月17日，所罗门群岛塔瓦尼普普岛，英国威廉王子与凯特王妃乘坐传统小船。此次对所罗门群岛的访问是威廉夫妇纪念女王伊丽莎白二世登基60周年的亚太四国之旅的一部分。 REUTERS/Rick Rycroft/Pool
马拉帕岛，英国威廉王子夫妇观看当地妇女表演一个传统仪式。 REUTERS/Rick Rycroft/Pool
霍尼亚拉，坐在汽车内的英国凯特王妃。 REUTERS/Daniel Munoz
9月4日，巴西圣保罗，一名学音乐的聋哑儿童呆在学校内。 REUTERS/Nacho Doce
9月17日，韩国首尔南部丽水，热带风暴“三巴”(Sanba)造成的巨浪击打海岸。韩国中央灾难安全对策本部表示，截至17日第16号热带风暴“三巴”共造成1人死亡，45万户家庭停电。REUTERS/The Office of Yeosu City/Handout
9月16日，墨西哥Ixtlilco el Grande，人们再现墨西哥土著人与西班牙殖民者斗争的场景，以纪念墨西哥独立202周年。REUTERS/Margarito Perez
9月17日，江苏苏州，一名男子注视着关闭的日式餐厅。因中国爆发大规模反日抗议，一些日本企业在中国的工厂已暂时停工。 REUTERS/Aly Song
据新华社报导，成都市中级人民法院本9月17日对王立军被控叛逃罪及滥用职权罪进行了不公开审理。今年2月，王立军进入美国驻成都总领事馆，滞留超过24小时。(保安在成都中级人民法院附近的商店门口站岗。) REUTERS/Jason Lee
9月17日，F1新加坡大奖赛赛道夜景。REUTERS/Tim Chong
9月10日，美军F-15E攻击鹰式战斗轰炸机训练中在大西洋上空通过“KC-135 Stratotanker”号空中加油机加油。 REUTERS/Ethan Morgan/U.S. Air Force/Handout
9月17日，日本横田空军基地，美国国防部长帕内塔(Leon Panetta)给予驻扎在日本的美军士兵一枚“纪念币”。 REUTERS/Larry Downing
9月17日，美国纽约，警察在高盛总部大楼外面逮捕“占领华尔街”运动的示威者。REUTERS/Lucas Jackson
9月17日，美国俄亥俄州哥伦布，总统奥巴马在席勒公园前去参加竞选集会。REUTERS/Kevin Lamarque