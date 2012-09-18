24小时时事新闻(9月19日) 24Hours

阿富汗喀布尔，抗议者在示威活动中高喊口号。这些是在美国制作的一部电影短片激起的最新抗议事件。这部电影将伊斯兰教先知穆罕默德描绘成傻瓜、花花公子和同性恋，并在网络上传播。 REUTERS/Omar Sobhani