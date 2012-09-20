24小时时事新闻(9月21日) 24Hours
9月19日，英国曼彻斯特附近Hattersley，人们悼念遇难的两名警察。英国英格兰北部两名女警员18日出警调查一起“常规盗窃案”时遭枪击身亡。 REUTERS/Nigel Roddis
9月19日，美国“奋进号”航天飞机搭乘经过改装的波音747客机，从美国肯尼迪航天中心起飞前往洛杉矶，并将停放在当地的加州科学中心向公众展出。(空中飞行照片。) REUTERS/Sheir Locke/NASA/Handout
两名民众观看在空中飞行的“奋进号”航天飞机。 REUTERS/NASA/Handout.
9月19日，乌拉圭蒙得维的亚，一名女子在强风天气中跌倒。 REUTERS/Andres Stapff
9月19日，在米兰时装周上，一名模特展示Gucci品牌新品。 REUTERS/Stefano Rellandini
9月19日，印尼雅加达，孩子们坐在漂浮物上在布满垃圾的河流中玩耍。 REUTERS/Enny Nuraheni
9月19日，北京，访华的美国国防部长帕内塔参观装甲兵工程学院并发表演讲，学员们倾听演讲。 REUTERS/Larry Downing
美国国防部长帕内塔跟装甲兵工程学院的学员共进午餐。 REUTERS/Larry Downing
9月19日，塞尔维亚贝尔格莱德，闪电美景。 REUTERS/Marko Djurica
9月19日，西班牙毕尔巴鄂，英国艺术家利亚姆·吉利克(Liam Gillick)在作品展览上穿过一件艺术装置。REUTERS/Vincent West
9月19日，美国纽约，顾客在苹果专卖店外排队等待购买iPhone 5。 REUTERS/Eduardo Munoz
9月19日，律宾海岸警卫队在三宝颜市的岛屿附近海域发现一头巨型抹香鲸尸体，当地工作人员已把这头鲸鱼搬运上岸。 REUTERS/Stringer
9月19日，比利时布鲁塞尔，抗议者在奶牛模型附近演奏乐器，要求增强食品质量。REUTERS/Francois Lenoir
9月18日，山东济南，两只小狗被玫瑰精染红。济南长清区范庄和大崮山的村庄被碱性玫瑰精染成红色，经过调查是由于高速路上掉下的一袋碱性玫瑰精造成。 REUTERS/China Daily
9月19日，西班牙马德里，西班牙前共产党领导人卡利优(Santiago Carrillo)的遗孀亲吻他的遗体。卡利优18日去世，享年97岁，他在西班牙从独裁专制过渡到民主政体期间扮演关键角色。 REUTERS/Andrea Comas
9月19日，美国华盛顿，总统奥巴马在白宫会见缅甸反对派领导人昂山素季。会晤结束后，白宫在一份声明中称，奥巴马对昂山素季的勇气、决心及个人牺牲表示敬意，乐见她与总统吴登盛一道推动缅甸的民主过渡，并重申美国“坚定支持缅甸推进政治与经济改革、全面保护人民基本权利的持续努力”。 REUTERS/Kevin Lamarque
9月19日，以色列对加沙地带南部城市拉法发动空袭，造成至少3名巴勒斯坦人丧生，停放遇难者尸体的太平间。REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa